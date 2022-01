L’employeur doit-il respecter un affichage de sécurité ?

L’employeur doit établir divers documents obligatoires de l’entreprise. Cette liste de documents requis est plus ou moins longue en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ces documents doivent être communiqués aux salariés ou encore transmis aux organismes étatiques et aux multiples administrations. Parmi ceux qui doivent être transmis aux salariés, certains doivent être affichés dans les locaux de l’entreprise. C’est notamment le cas de certaines informations de sécurité.

Ainsi, il existe des affichages de sécurité obligatoires dans l’entreprise :

les consignes de sécurité et d’incendie : l’ affichage est obligatoire , quelle que soit la taille de l’entreprise ;

: l’ , quelle que soit la taille de l’entreprise ; les interdictions de fumer et de vapoter , quelle que soit la taille de l’entreprise ;

, quelle que soit la taille de l’entreprise ; les contacts des interlocuteurs à privilégier en cas de problème (l’inspection du travail, la médecine du travail, l’organisme de prévention et de lutte contre les discriminations).

En quoi consistent les consignes de sécurité en entreprise ?

Les consignes de sécurité en entreprise sont nombreuses et largement fournies.

L’objectif des consignes de sécurité et des affichages de sécurité obligatoires est d’assurer la sécurité et la santé des salariés au travail et de les sensibiliser aux risques présents dans les locaux et dans l’exercice de leurs missions.

Concrètement, vous devez indiquer à vos salariés les comportements à observer dans l’entreprise et les conduites proscrites. Vous les informez par la même occasion des risques présents dans l’entreprise et des réactions et réflexes à adopter en cas d’accident ou de problème.

💡 Bon à savoir : une bonne communication des consignes de sécurité passe notamment par un panneau d’affichage de sécurité soigné et élaboré. Veillez à choisir des formulations claires et directes et n’hésitez pas à utiliser des pictogrammes pour rendre votre affiche visuellement attrayante.