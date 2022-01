Toutes les entreprises dont le code APE est 8110Z ;

; Les résidences de tourisme et résidences hôtelières dont le code APE est 5520Z ;

; Les holdings (codes APE 6420Z et 7010Z ) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la convention, des groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant de la convention ;

et ) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la convention, des groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant de la convention ; Les organisations professionnelles patronales signataires de la présente convention.

💡 Bon à savoir : le code APE est un identifiant composé de 4 chiffres et une lettre, attribué à chaque entreprise en fonction de son activité principale. Il permet de connaître l’activité principale d’une entreprise.

A quoi sert la convention collective de l’immobilier ?

De manière générale, une convention collective permet de créer des dispositions plus favorables que le droit du travail pour les entreprises auxquelles elle s’applique.

Il faut impérativement retenir que la convention collective doit être appliquée en priorité à la loi si ses dispositions sont plus favorables que la loi. En revanche, si la convention collective est moins favorable que ce que prévoit la loi, vous devez appliquer la loi.

Ainsi, la convention collective nationale de l’immobilier a pour but d’adapter le droit du travail au domaine de l’immobilier, en créant notamment des dispositions plus favorables ou du moins, plus appropriées à l’immobilier et plus précises que la loi.