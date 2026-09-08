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Qu'est-ce que l’OPCO du commerce de gros ?

Mina Donny
Mise à jour le 3 mins

Guide des commerces de gros

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Sommaire

Créés le 1er avril 2019, les OPCO, opérateurs de compétences, sont des organismes agréés par l’Etat. Il existe actuellement 11 OPCO en France. 

Leur rôle est de financer l’apprentissage, d’accompagner les branches à construire des certifications professionnelles, d’aider les PME à clarifier leurs besoins de formation et de faciliter l’accès à la formation professionnelle. 

Chaque OPCO regroupe autour de lui plusieurs branches professionnelles, en suivant une cohérence de regroupement en termes de métiers, d’enjeux, de formations, de besoins… 

Vous travaillez dans le commerce de gros et vous souhaitez en savoir plus sur l’OPCO du commerce de gros ? Payfit vous explique. 

Quel est l’OPCO du commerce de gros ? 

L’OPCO du commerce de gros s’appelle AKTO et regroupe des entreprises à forte intensité de main d'œuvre. 

De manière générale, pour savoir de quel OPCO dépend une entreprise, il faut savoir quelle est sa convention collective et trouver le code IDCC de sa convention collective. 

Dans votre cas, la convention collective du commerce de gros est identifiable au numéro d’IDCC 573

💡 Bon à savoir : l’IDCC, Identifiant Des Conventions Collectives, est le numéro permettant d’identifier la convention collective applicable à votre entreprise, composé de 1 à 4 chiffres. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur l’IDCC du commerce de gros

Une fois que vous connaissez l’intitulé de votre convention collective et son numéro d’IDCC, il vous suffit de consulter le site du ministère du travail pour savoir à quel OPCO est rattaché votre convention collective. Il est également possible de retrouver son OPCO sur ce site, en renseignant le numéro SIRET de son entreprise. 

💡 Bon à savoir : actuellement la contribution OPCO (contribution formation ou CUFPA) qui permet de financer la formation professionnelle et l’apprentissage se paie auprès de l’OPCO. Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, cette contribution est collectée par l'URSSAF (ou par la MSA pour les agriculteurs). 

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À quoi sert l’OPCO du commerce de gros ? 

L’OPCO du commerce de gros a plusieurs missions

En effet, les missions principales d’AKTO sont les suivantes : 

  • permettre l’accès à tous à la formation professionnelle ; 

  • favoriser l’accès à l’emploi durable ; 

  • créer des passerelles entre les acteurs de la formation ; 

  • faciliter et déployer les actions destinées à amplifier l’accès à l’emploi des publics les plus fragiles. 

Concrètement, l’OPCO du commerce de gros se charge de financer les contrats en alternance, déployer les politiques de formation des branches professionnelles, promouvoir la formation, etc.

Ainsi, si vous souhaitez obtenir un financement pour vos contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, ou pour des formations, n’hésitez pas à vous tourner vers l’OPCO du commerce de gros !

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