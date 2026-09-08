Un organigramme d’entreprise est un outil interne qui permet d’indiquer la structure et l’organisation hiérarchique du personnel.

Pour faire simple, l’organigramme indique la hiérarchie de l’entreprise, mais également l’organisation des équipes au sein des différents services. Cet outil fait notamment partie de la famille des indicateurs RH (Ressources Humaines).

Qu’est-ce qu’un organigramme d’entreprise ? Quel est le rôle d’un organigramme d’entreprise ? Est-il obligatoire d’en élaborer un ? Comment établir un organigramme d’entreprise ? Les experts RH Payfit vous éclairent.

Qu’est-ce qu’un organigramme d’entreprise ?

Un organigramme d'entreprise est une représentation graphique, souvent sous forme de schéma fléché, de la structure organisationnelle d'une société. Il apporte un certain nombre d’informations permettant de comprendre la structure et le fonctionnement de l’entreprise.

Il offre une vue d'ensemble des différents services, départements et postes au sein de l'entreprise. L’organigramme d’entreprise met également en évidence les relations hiérarchiques et fonctionnelles.

Grâce à cet outil, toute la structure de l’entreprise est visible d’un seul coup d'œil. Il présente l’ensemble des employés et collaborateurs et leurs rôles, les responsables d’équipes et les chefs de service.

L'objectif principal de cet outil est de clarifier la répartition des responsabilités au sein d’une équipe, de définir les canaux de communication, de présenter la hiérarchie interne et de connaître l’ effectif moyen.

💡Bon à savoir : pour assurer sa viabilité, il est essentiel qu'un organigramme soit adaptable et mis à jour régulièrement, notamment pour des organigrammes de startup.

À quoi sert un organigramme d’entreprise ?

Les fonctions d’un organigramme de société sont diverses :

outil d’organisation du personnel : offre une vue d'ensemble des liens hiérarchiques dans l'entreprise, permettant à chaque salarié d'identifier clairement sa position et ses relations avec les différents départements et collaborateurs ;

outil de présentation des équipes : permet aux nouveaux salariés de rapidement repérer et comprendre le rôle des employés et collaborateurs au sein de l’entreprise ;

outil d’organisation du travail et de répartition des tâches : permet à l'employeur d'avoir une vision plus claire des missions à attribuer à chaque salarié, et de répartir aisément le travail lorsqu’il y a une rotation du personnel ;

outil de transparence au sein de l’entreprise ;

outil de communication : permet à chacun d'être en mesure de solliciter la personne adéquate pour obtenir un renseignement ou demander la réalisation d’une tâche ;

outil économique et stratégique : permet à l’employeur de rationaliser et de structurer l’ effectif de l’entreprise dans certains cas ;

outil de planification des recrutements : permet d’avoir une vision sur l’avenir de l’entreprise en déterminant la quantité d’embauches à effectuer ;

améliorer l'efficacité et la productivité du personnel de l’entreprise.

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Est-il obligatoire d’établir un organigramme d’entreprise ?

La loi ne prévoit aucune obligation d'élaborer un organigramme au sein de l'entreprise.

Cet outil facultatif est simplement à titre informatif pour l’employeur et les salariés. Il constitue une aide précieuse pour mieux piloter la stratégie de gestion du personnel de l'entreprise.

En conséquence, il est recommandé aux entreprises d'établir cet organigramme et de l’afficher en évidence, afin que tous les collaborateurs disposent des informations utiles.

L’employeur est libre dans l’élaboration de l’organigramme du personnel, relativement unique à l’organisation de chaque entreprise.

Il n’existe en effet pas vraiment de modèle d’organigramme d’entreprise à utiliser plutôt d’un autre. Ce dernier est généralement présenté sous la forme d’un schéma de type arbre descendant ou pyramide :

comportant les grands départements et services de l’entreprise ;

et au sein de chaque département, tous les postes répartis de façon hiérarchique, des responsables aux employés.

Pour le rendre plus attractif et éviter le graphique trop froid, l’employeur a la possibilité de :

mettre les photos des salariés afin qu’ils se repèrent plus facilement entre eux ;

utiliser des couleurs pour mieux distinguer les équipes et les relations hiérarchiques ;

insérer des icônes ou des logos.

Des modèles d’organigrammes d’entreprise sont consultables sur internet.

Pour simplifier cette tâche, il est possible de réaliser un organigramme d’entreprise en utilisant un logiciel de création en ligne de type Canva. Ce dernier propose divers modèles d’organigrammes d’entreprise.

L'utilisation d'un organigramme en ligne au rythme de la croissance de l'entreprise permet à l'entreprise d'enregistrer simplement les entrées et sorties de personnel et d’ajuster ainsi en quelques secondes l’organigramme.



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