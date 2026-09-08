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Comment procéder à l'enregistrement des OD de paie ?

Mina Donny
Mise à jour le 3 mins

Guide de la gestion de la paie

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Sommaire

La tenue d’une comptabilité, et notamment d’une comptabilisation de paie, est une obligation légale pour toutes les sociétés commerciales. 

En effet, il s’agit d’enregistrer dans des documents dédiés (livre-journal, grand livre...) tous les mouvements financiers de l’entreprise. 

Parmi ces mouvements financiers, il y a ce que l’on appelle couramment les OD de paie

Mais en fait, c’est quoi une OD de paie ? Dans quoi enregistre-t-on les OD de paie ? À quoi ressemble le journal des OD de paie ? Payfit vous explique. 

Qu’est-ce que les OD de paie ? 

Les OD de paie, ou opérations diverses de paie, sont les opérations comptables liées à la paie qui ne relèvent ni du journal des achats, ni du journal des ventes, ni des journaux de trésorerie. Elles regroupent les écritures internes de l'entreprise enregistrées dans le journal des OD.

Les OD de paie, par définition, ne sont donc pas des achats, ni des ventes, ni des mouvements de trésorerie internes à l’entreprise. 

Concrètement, les OD de paie en comptabilité peuvent être les opérations suivantes : 

  • mouvements de TVA ; 

  • provisions ; 

  • salaires ;

  • cotisations sociales (cotisations patronales et salariales) ; 

  • écritures permettant de corriger les différentes erreurs de saisie qui ont été commises.

Qu’est-ce que le journal des OD de paie ? 

La comptabilisation des OD de paie s’effectue dans le journal des opérations diverses ou journal des OD de paie

Le journal des OD de paie est donc un document comptable annexe au journal général de comptabilité.

💡 Bon à savoir : il ne faut pas confondre le journal des OD de paie avec le journal général qui est un document comptable dans lequel est consigné l'ensemble des mouvements financiers de l'entreprise. De même, il ne doit pas être confondu avec le journal de paie (livre de paie ou registre de paie) qui est un document qui permet de regrouper toutes les informations des bulletins de paie dans un seul document. 

Dans le journal des OD de paie, vous retrouverez un ensemble de lignes correspondant aux enregistrements de chacune des OD de paie listées précédemment. 

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Comment enregistrer les OD de paie en comptabilité ? 

L’enregistrement des OD de paie n’est pas plus compliqué que l’enregistrement des autres opérations comptables. 

En effet, pour passer les OD de paie, il faut procéder de la même manière que pour les opérations traditionnelles de comptabilité

Chaque OD de paie doit avoir sa ligne comptable dédiée et sera inscrite au débit ou au crédit d’un compte. 

La date et le montant de l’opération doivent être indiqués ainsi que le numéro du compte et son intitulé. 

Pour vous donner une idée de l’écriture comptable d’une OD de paie, voici un tableau illustrant le journal des OD de paie : 

Date de l’opération Numéro comptable du compte Libellé comptable du compte Débit Crédit
14 octobre 2022 64111000 Salaires et appointements 300 000
43100000 Sécurité sociale 60 000
64510000 Cotisations Urssaf 60 000

⚠️ Attention : ce tableau est un exemple incomplet de journal d’OD de paie pour vous permettre de visualiser concrètement son apparence. 

💡 Bon à savoir : quelque soit l’enregistrement comptable d’une OD de paie que vous faites, vous devez arriver à un équilibre à la fin : le montant total de débit doit être égal au montant total de crédit. 

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