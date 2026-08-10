Au-delà d’un simple récapitulatif de la rémunération, la fiche de paie est un document officiel qui encadre la relation de travail. L’employeur doit établir cette pièce chaque mois avec rigueur, en respectant les mentions obligatoires du bulletin de paie .

Pour le salarié, le bulletin de salaire peut parfois sembler complexe, notamment lorsque apparaissent des termes techniques comme échelon, coefficient ou indice de classification.

Qu’est-ce que l’échelon sur une fiche de paie ? Est-il obligatoire de préciser cette classification du salarié ? Peut-on la faire évoluer au cours de sa carrière ? PayFit vous aide à y voir plus clair.

Qu’est-ce que l’échelon sur la fiche de paie ?

Qu’est-ce que l’échelon sur la fiche de paie ?

L'échelon sur la fiche de paie indique la position hiérarchique du salarié dans la classification définie par la convention collective applicable à l’entreprise qui l'emploie. Il reflète des critères tels que l'ancienneté, l'expérience, les compétences et le niveau de responsabilité. Cette classification influence directement la rémunération, c’est-à-dire les salaires, les primes, les congés et d'autres éléments contractuels.

Chaque convention collective possède sa propre grille de classification avec des échelons spécifiques. Il est essentiel de consulter la convention applicable pour déterminer l'échelon correspondant à un poste donné. Ce niveau détermine aussi souvent le montant du salaire brut mensuel ou des traitements indiciaires selon les secteurs.

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L'échelon est attribué en fonction de plusieurs critères :

ancienneté dans l'entreprise ;

niveau d'études ou de formation ;

expérience professionnelle ;

autonomie et responsabilités dans le poste occupé.

De manière générale, quelle que soit la convention collective applicable, l’échelon correspond à un chiffre. Cela dit, cette règle varie en fonction de ce que prévoit la convention collective. Certaines conventions collectives ne prévoient même pas d’échelon dans sa classification. Celles-ci doivent, en revanche, définir un système pour hiérarchiser ses salariés et agents selon leurs compétences, anciennetés et autres contributions à l’entreprise.

Essayons de comprendre l’échelon d’une fiche de paie à travers des exemples.

La convention collective Syntec

Dans la convention collective Syntec les échelons sont associés à des coefficients et des positions hiérarchiques, influençant directement le salaire minimum conventionnel. La grille de classification Syntec définit précisément ces associations. Le coefficient, souvent associé à l'échelon, est un indice permettant de calculer le salaire brut de base en le multipliant par la valeur du point définie par la convention collective.

La convention collective des prestataires de services

Dans la convention collective des entreprises de services (propreté, sécurité, aide à domicile, etc.), l’échelon permet de déterminer précisément la rémunération de l’agent selon son niveau d’expérience et son poste. Les grilles salariales y sont particulièrement précises, et définissent le montant de la rémunération brute mensuelle en fonction de la zone géographique et des tâches effectuées.

📌 Exemple : un agent affecté en zone 1 avec un échelon 3 bénéficiera d’une indemnité spécifique et d’un traitement supérieur au SMIC (Salaire Minimum de Croissance), conformément aux accords de branche.

La convention collective des entreprises artistiques et culturelles

La convention collective des entreprises artistiques et culturelles attribue à chaque salarié un échelon en fonction de plusieurs critères (autonomie, initiative, responsabilité, formation et expérience professionnelle). Ainsi, les collaborateurs reçoivent les rémunérations prévues par leurs échelons respectifs.

Les échelons prévus ici sont des nombres allant de 1 à 12. Ainsi, sur la fiche de paie, l’échelon 10 pourra être inscrit, si le salarié entre dans cette catégorie.

La convention collective de l’automobile

Là aussi, les salariés sont classés par échelon allant de 1 à 12. Sur la fiche de paie, l’échelon 7 correspond aux salariés disposant de solides connaissances professionnelles pour résoudre des difficultés inhabituelles et faisant preuve d’autocontrôle, d’habileté, de polyvalence et d’esprit qualité.

De même, toujours dans la convention collective de l’automobile , le salarié peut relever sur sa fiche de paie de l’échelon 9 : il s’agit de l’échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Ce professionnel organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.

La convention collective des vétérinaires praticiens salariés

La convention collective des vétérinaires praticiens salariés classe ceux-ci par échelon allant de 1 à 5. Ainsi, un salarié relevant sur sa fiche de paie de l’échelon 4 correspond à un cadre confirmé B, c’est-à-dire à un vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l’ordre et ayant plus de 4 ans d’expérience professionnelle de cadre.

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Faut-il obligatoirement mentionner l'échelon sur la fiche de paie ?

Selon le Code du travail, certaines mentions sont obligatoires sur la fiche de paie, notamment :

l'emploi du salarié ;

la position dans la classification conventionnelle (échelon, coefficient) ;

la convention collective applicable.

Même si le terme "échelon" n'est pas explicitement mentionné, la position hiérarchique doit être identifiable sur le bulletin de paie. Au lieu de cela, la fiche de paie peut comporter d’autres termes ou intitulés comme "classification", "catégorie", "emploi" ou "coefficient".

⚠️ Attention : l'absence de ces mentions obligatoires constitue une infraction et peut ainsi exposer l'employeur à des sanctions au conseil de prud’hommes.

Voici comment se présente l’échelon sur un modèle de fiche de paie élaboré par PayFit.

L'échelon d’un salarié peut évoluer en fonction de :

la progression de carrière ;

l'acquisition de nouvelles compétences, parfois grâce à la formation ;

une promotion ou un changement de poste.

Toute modification de l'échelon doit être reflétée sur la fiche de paie. Si ce changement entraîne une modification substantielle du contrat de travail (par exemple, une augmentation significative des responsabilités ou du salaire), un avenant au contrat doit être rédigé et signé par les deux parties.

💡 Bon à savoir : un avenant est nécessaire pour formaliser toute modification substantielle du contrat de travail , l’objectif étant de garantir la transparence et la conformité légale de la relation entre employeur et salarié.