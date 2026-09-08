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En quoi consiste la retenue PC sur la fiche de paie ?

Mina Donny
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

La Pension Civile (PC) est une allocation versée par l'État à tout fonctionnaire ou militaire ayant exercé ses fonctions un certain nombre d'années et ayant cotisé régulièrement.

Concrètement, il s’agit de la somme que touche un fonctionnaire lorsqu’il est en retraite. Comme pour toute pension de retraite, il convient de cotiser durant ses années de travail afin d’en bénéficier au moment venu.

Que veut dire la retenue PC sur la fiche de paie ? Faut-il indiquer la retenue PC sur le bulletin de salaire ? Payfit vous éclaire.

Que signifie la retenue PC sur la fiche de paie ? 

La retenue PC signifie la retenue pension civile. Cela désigne le montant prélevé sur le salaire de tout fonctionnaire pour le financement de son régime de retraite, et financer ses droits à pension. L’assiette se constitue du traitement indiciaire brut, majorée de certaines primes ou de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). 

Il s’agit en fait d’une cotisation sociale salariale de retraite, qui permettra au futur retraité d’être rémunéré le moment venu. 

Ainsi, si vous êtes fonctionnaire, vous devez normalement voir la retenue PC sur votre fiche de paie. 

Faut-il indiquer la retenue PC sur la fiche de paie ? 

Dès lors que la retenue PC constitue un prélèvement sur le salaire du fonctionnaire pour financer sa retraite, il convient de l’indiquer sur son bulletin de paie

La signification de la retenue PC sur la fiche de paie est simple : si vous la voyez, cela indique qu’en tant que fonctionnaire, vous cotisez pour votre retraite, la pension civile.

💡 Bon à savoir : la NBI est un complément de rémunération versé aux salariés fonctionnaires dont l’emploi comporte une responsabilité ou une technicité particulière. La NBI est soumise à cotisation retraite et donne donc droit à un supplément de pension de retraite. En conséquence, si le salarié est dans cette situation, il faudra également indiquer la retenue PC de la NBI sur le bulletin de paie du salarié. 

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Quel est le montant de la retenue PC sur la fiche de paie ? 

L'assiette de la retenue PC est constituée du traitement indiciaire brut, soit un pourcentage de la rémunération brute du salarié. Plus la rémunération est élevée, plus le montant de la retenue de la pension civile sera en ce sens important. Le taux de prélèvement pour la pension civile se décompose en deux parties :

  • la part salariale, fixée à 11,10 % du traitement indiciaire brut, qui apparaît sur la fiche de paie du fonctionnaire ;

  • la part employeur (contribution employeur), fixée à 37,65 % depuis le 1er janvier 2026.

Comment indiquer la retenue PC sur la fiche de paie ?

La retenue PC sur la feuille de paie est généralement indiquée en une ligne intitulée "retenue PC". Cela permet au salarié de connaître le montant qu’il cotise chaque mois pour financer sa retraite. 

💡 Bon à savoir : vous êtes libre de présenter le bulletin de paie comme vous le souhaitez, pourvu que vous respectiez les mentions obligatoires de la fiche de paie. Pour vous aider à comprendre une fiche de paie dans son ensemble, nos experts ont rédigé un guide complet sur le sujet.

Pour s’assurer de ne commettre aucune erreur, il est possible d'utiliser un modèle de bulletin de paie, ou de s'appuyer sur un logiciel de paie et RH. Vous disposerez de nombreuses fonctionnalités, telles que : 

  • le traitement des congés et des absences ;

  • le calcul des cotisations (CSG/CRDS, Sécurité sociale, etc.) ;

  • le calcul des rémunérations ; 

  • l’automatisation du traitement de la paie ;

  • la conformité juridique, et bien d’autres encore. 

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Foire Aux Questions (FAQ)

Le montant de la retenue PC est-il calculé sur le traitement brut, ou inclut-il les primes ?

La retenue PC sur la fiche de paie est principalement calculée sur le traitement brut indiciaire, mais il n’est pas exclu qu’elle inclue certaines primes ou la NBI. Ces différents éléments composent l’assiette de cotisations, déterminant le montant exact de la retenue. Le montant brut sert donc de base, mais les primes versées peuvent aussi être prises en charge selon leur nature.

La retenue PC donne-t-elle lieu à une cotisation complémentaire de la RAFP ?

Oui, en plus de la retenue PC qui concerne la pension civile, les fonctionnaires peuvent cotiser à la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique). Cette cotisation complémentaire est également calculée sur certaines primes et indemnités non prises en compte dans la pension principale. Elle apparaît sur le bulletin de paie dans une colonne distincte.

Quel est le rôle de l’État employeur dans la contribution aux retraites ?

L’État, en tant qu'employeur, participe au financement des droits à la retraite des fonctionnaires par le biais de cotisations employeur. Celles-ci ne figurent pas sur le bulletin de salaire, mais sont versées parallèlement aux cotisations salariales. Les taux de contribution sont fixés par décret, et peuvent évoluer au fil des années ou des réformes nationales sur le système de retraite et de Sécurité sociale.

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