La santé et la sécurité au travail sont des enjeux centraux pour les entreprises. En effet, l’employeur est tenu de protéger ses salariés et de prendre soin de leurs santé et sécurité. Pour cela, il doit prendre des mesures de prévention, de formation et d’information.

La fiche d’entreprise relative à la médecine du travail est justement un document prévu par le Code du travail, en lien avec la sécurité au travail.

Listant tous les risques de l’entreprise et de chacun de ses établissements, la fiche d’entreprise est présentée au CSE (auparavant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et est mise à disposition de l'inspection du travail et du médecin inspecteur.

A quoi sert la fiche d’entreprise relative à la médecine de travail ? Qui est concerné par la fiche d’entreprise et qui l’établit ? Que contient la fiche d’entreprise ? PayFit vous informe.