Lorsque votre entreprise emploie des salariés, divers documents doivent être élaborés pour garantir une gestion administrative et sociale efficace. Certains de ces documents sont obligatoires, tandis que d’autres sont facultatifs, mais tous contribuent au bon suivi et à la protection de vos collaborateurs.

En effet, parmi les documents obligatoires, on compte par exemple le registre unique du personnel ou encore le règlement intérieur , pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Si certains documents ne sont pas nécessaires, leur mise en place peut s’avérer un véritable atout pour optimiser la gestion de votre personnel et renforcer la relation employeur-salarié. C’est le cas du Bilan Social Individuel (BSI), par exemple.

En quoi consiste le bilan social individuel ? Est-ce un document obligatoire ? À quoi sert le bilan social individuel ? Quels éléments doivent y figurer ? On répond à vos questions.

Qu’est-ce que le bilan social individuel ?

Le BSI, bilan social individuel, est un document émis par l’employeur qui récapitule les salaires et les avantages perçus par un salarié au cours de l'année écoulée.

Chaque salarié peut donc recevoir son bilan social individuel de la part de son employeur. Ce document, strictement personnel, concerne uniquement le collaborateur auquel il est destiné et ne lui est communiqué qu’à lui seul.

Le bilan social individuel est-il obligatoire ?

Le Code du travail n’impose pas la mise en place du bilan social individuel, qui reste donc une option laissée à la discrétion de l’employeur. Toutefois, le BSI constitue un outil précieux, tant pour les salariés que pour les équipes de management et des ressources humaines, en leur offrant une vision claire et consolidée de la politique sociale de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : il ne faut pas confondre le bilan social et le bilan social individuel. Le bilan social est un document établi par l’employeur regroupant les principales données chiffrées de la situation sociale de l’entreprise de l’année écoulée et des deux années précédentes. Contrairement au bilan social individuel qui concerne le salarié, le bilan social concerne l’entreprise. Par ailleurs, le bilan social est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Quels sont les objectifs d’un bilan social individuel ?

Le bilan social individuel constitue avant tout un excellent outil de communication interne avec chaque salarié. Il permet notamment d’expliquer et de valoriser la politique de rémunération de l’entreprise à l’attention des collaborateurs. Ce document favorise une plus grande transparence vis-à-vis des salariés et met en lumière les différents avantages dont ils bénéficient, en les synthétisant dans un format clair et unique.

Le bilan social individuel se révèle également comme un outil pratique lors de l' entretien annuel du salarié. Il sert de support aux échanges entre le collaborateur et son manager, facilitant la discussion autour de la rémunération, de la formation ou encore des perspectives d' évolution de carrière.

Ce document permet également d'objectiver les critères justifiant une promotion professionnelle, en mettant en lumière les augmentations obtenues, les formations suivies et les nouvelles responsabilités assumées. Ainsi, il contribue à définir des objectifs professionnels clairs et adaptés.

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Tout d’abord, il convient de savoir quels éléments inscrire dans le bilan social individuel. Généralement, l’employeur y indique les informations suivantes :

la rémunération du salarié : salaire, mais aussi primes et bonus ;

les cotisations sociales ;

l’ intéressement et la participation aux bénéfices ;

la formation continue ;

les avantages en nature (tickets-restaurant, chèques vacances, logement, ordinateur ou véhicule de fonction, repas, places en crèche, etc.) ;

la protection sociale : mutuelle et prévoyance retraite ;

le dispositif d' épargne salariale ;

le temps de travail ( RTT , congés spéciaux).

Il n’existe pas de modèle unique ou réglementaire pour le bilan social individuel. L’employeur dispose donc d’une grande liberté quant à sa forme et à son contenu.

La solution la plus simple consiste à concevoir un formulaire type, regroupant les informations clés évoquées précédemment, puis à l’utiliser systématiquement pour chaque salarié lors de la remise de ce document.

Vous pouvez également préparer le template du bilan social individuel au format tableur Excel. N’hésitez pas à y insérer des graphiques, tableaux et couleurs afin de rendre ce document le plus visuel possible.

💡 Bon à savoir : aujourd’hui, certaines entreprises offrent la possibilité d’établir le bilan social individuel en ligne.

Le bilan social individuel peut ensuite être transmis au salarié en format papier ou numérique.