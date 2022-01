Les missions professionnelles du salarié ne sont plus ses uniques préoccupations. Le salarié recherche désormais non seulement un travail qui l’intéresse mais également une structure qui colle à ses valeurs, qui tient au bien-être de ses membres, qui prend soin de ses salariés et qui veille à offrir des conditions de travail saines.

Il est donc question de la Qualité de Vie au Travail (ou QVT).

La notion de QVT est relativement explicite en elle-même mais peut être définie comme le bien-être au travail, une ambiance positive en interne, des conditions de travail saines et agréables, la motivation et l’engagement du salarié, la reconnaissance de la part de la hiérarchie à l’égard des collaborateurs, etc.

La QVT constitue un enjeu crucial pour les entreprises et les salariés.

Qu’est-ce que la QVT ? Pourquoi faut-il se préoccuper de la qualité de vie au travail ? Comment améliorer cet indicateur ? PayFit vous éclaire sur la question.