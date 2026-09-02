À retenir La qualité de vie au travail (QVT) désigne l'ensemble des conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité : ambiance interne, reconnaissance, sens donné aux missions et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Depuis l' accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 , la notion a évolué vers la QVCT (qualité de vie et des conditions de travail), qui recentre l'approche sur l'organisation concrète du travail.

Une bonne QVT profite autant aux salariés (motivation, engagement, sentiment d'appartenance) qu'aux employeurs (productivité, fidélisation, réduction du turnover et de l'absentéisme).

L'améliorer suppose deux étapes : mesurer la situation actuelle grâce à des indicateurs RH (turnover, absentéisme, eNPS) puis agir avec des mesures adaptées à l'entreprise.

Les missions professionnelles du salarié ne sont plus ses uniques préoccupations. Le salarié recherche désormais non seulement un travail qui l’intéresse mais également une structure qui colle à ses valeurs, qui tient au bien-être de ses membres, qui prend soin de ses salariés et qui veille à offrir des conditions de travail saines. Il est donc question de la qualité de vie au travail (ou QVT).

La notion de QVT est relativement explicite en elle-même mais peut être définie comme le bien-être au travail, une ambiance positive en interne, des conditions de travail saines et agréables, la motivation et l’engagement du salarié, la reconnaissance de la part de la hiérarchie à l’égard des collaborateurs, etc.

Pourquoi s’intéresser à la QVT ?

Information importante : la QVT a évolué vers la QVCT depuis 2020 Depuis l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020, la QVT (Qualité de Vie au Travail) a évolué vers la QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail). Cette évolution marque un recentrage sur les conditions réelles de travail et leur organisation, au-delà du seul bien-être.⚠️Cet article présente la QVT dans son approche historique. Découvrez la QVCT

Pourquoi s’intéresser à la QVT ?

La QVT est un sujet important pour vos salariés.

Rien que pour cela, il semble nécessaire pour vous, employeurs, de se pencher sur le sujet.

Mais si vous pensez que la qualité de vie au travail n’est importante que pour les salariés, vous vous trompez ! Elle est également primordiale pour les employeurs, en raison de toutes les retombées positives qu’elle engendre.

Pourquoi la QVT est-elle si importante pour les salariés ?

Le monde du travail a considérablement évolué en quelques décennies.

Le travail n’est plus uniquement envisagé sous l’angle des missions à réaliser. Les salariés s’intéressent de plus en plus à l’environnement de travail, à la philosophie de l’entreprise, à l’intérêt du métier, à l’ambiance interne, etc. La QVT permet de renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise.

Il s’agit d’ailleurs de véritables critères pris en compte par les candidats au moment de choisir une entreprise.

Les individus ont désormais l’ambition et la volonté de s’épanouir dans leur travail et de s’accomplir.

Nous avons listé plusieurs raisons à cela :

le travail représente un temps conséquent de notre vie : on a envie de s’y sentir bien ;

les salariés sont plus motivés et plus impliqués si le cadre de travail est sain, si leur hiérarchie est reconnaissante et si on leur confie des responsabilités ;

les salariés veulent s’épanouir dans leur travail et travailler sereinement ;

la société évolue et les manières de penser le travail également ;

etc.

Pourquoi la QVT est-elle importante pour les employeurs ?

La QVT au travail, quand elle est optimale, enclenche un cercle vertueux pour les employeurs.

Offrir une bonne qualité de vie au travail à ses salariés entraîne les bienfaits suivants :

salariés impliqués et motivés ;

salariés plus performants et productifs ;

gains économiques pour l’entreprise ;

réductions de coûts ou de pertes financières liées à l’absence de motivation des salariés ;

meilleur fonctionnement interne entre les équipes ;

etc.

Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive.

Les effets d’une bonne QVT sont multiples et diffèrent d’une entreprise à l’autre. Dans tous les cas, l’employeur ne peut en retirer que du positif pour sa structure.

S’intéresser au bien-être des collaborateurs et améliorer la qualité de vie au travail incarnent alors deux préoccupations majeures des employeurs.

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Quelle est la démarche QVT à suivre pour rendre vos salariés heureux ?

Maximiser la QVT en entreprise des salariés nécessite de fonctionner en deux temps :

d’abord, il faut mesurer la qualité de vie au travail actuelle des salariés pour avoir une idée de son état ;

ensuite, une fois que l’on sait si elle doit être améliorée ou non et dans quelle proportion, il faut mettre en place des mesures dédiées.

Étape 1 : Mesurer la qualité de vie au travail

Avant d’agir, il faut faire un état des lieux de la QVT.

Pour cela, on peut s’appuyer sur des indicateurs de la QVT.

Il n’existe pas à proprement parler d’indicateurs permettant de mesurer directement la QVT, parce qu’il est difficile de chiffrer une telle notion.

Toutefois, grâce à un panel d'indicateurs RH, aussi appelés KPI RH, il est possible de se faire une idée de la qualité de vie au travail dans votre entreprise.

En effet, ce sont des indicateurs qui démontrent indirectement que votre entreprise n’offre pas ce que les salariés recherchent s’agissant de leurs conditions de travail et de leur épanouissement personnel.

Par exemple, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :

En calculant ces différents indicateurs, vous vous constituez un bon baromètre de la QVT.

Si ces indicateurs sont en berne, cela n’annonce rien de bon. En effet, si vous observez un taux d’absentéisme très élevé ou un niveau de turnover trop important, cela traduit certainement un mal-être dans votre entreprise.

Sous réserve d’analyser en profondeur les raisons de ces mauvaises performances, on en déduit intuitivement que les salariés ne s’épanouissent pas dans votre entreprise et subissent de mauvaises conditions de travail, ce qui les amènent à quitter l’entreprise ou à s’absenter durablement.

Ainsi, n’hésitez pas à vous doter d’un éventail d’indicateurs vous permettant de prendre la température du climat dans votre entreprise.

Par ailleurs, vous pouvez également mesurer la QVT grâce à un questionnaire élaboré en interne pour récolter les ressentis des salariés.

Chaque salarié remplit le questionnaire anonymement. L’employeur analyse l’ensemble des réponses et établit un baromètre QVT.

Étape 2 : Prendre des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail

Une fois que vous avez mesuré la QVT, vous savez si elle est bonne, moyenne ou mauvaise.

Cela peut nécessiter un petit travail d’interprétation mais vous avez au moins recueilli des données tangibles sur lesquelles vous fonder.

Vous êtes alors en mesure de prendre des décisions pour l’améliorer ou la conserver à son niveau optimal. Cela passe notamment par l'octroi d'avantages salariaux en entreprise.

Cela tombe à pic car il existe pléthore d’actions d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Bien entendu, il n’existe pas de réponse unique et pas de solution miracle.

Toutefois, voici exemples d'actions pour améliorer la qualité de vie au travail :

définir, prôner et incarner des valeurs d’entreprise positives : bienveillance, entraide, courage, positivisme, etc. ;

mieux répartir la charge de travail ;

offrir un cadre matériel de travail agréable et soigné (locaux, matériel, espaces de détente, avantages en nature, etc.) ;

soigner vos recrutements pour engager des personnes conformes aux valeurs de l’entreprise ;

récompenser et valoriser les salariés (rémunération, prime, sorties, cadeaux, etc.) ;

responsabiliser les salariés ;

donner du sens au travail des salariés ;

adopter un mode de travail différent tel que le flex office ;

promouvoir l’égalité professionnelle ;

etc.

Les résultats de ces mesures ne se feront pas forcément ressentir à court terme. Il faudra très certainement du temps avant qu’elles produisent leurs effets, mais vous serez alors sur la bonne voie !