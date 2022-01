22-2C : imprimerie de labeur

l'impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ; l'impression de catalogues, albums, agendas et imprimés publicitaires ; l'impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ; la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ; la composition, la photogravure et la finition intégrée.