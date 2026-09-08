La performance économique n’est pas le seul élément qui compte pour une entreprise.

Pour améliorer leur processus de recrutement, ainsi que pour contribuer aux bien-être des salariés, les entreprises veillent attentivement à leur image, que ce soit pour séduire les potentiels salariés, les clients ou encore les investisseurs.

Justement, la notion de marque employeur est très en vogue actuellement, compte tenu de l’impact qu’elle peut avoir.

Quelle est la définition de la marque employeur ? Pourquoi la marque employeur est-elle si importante ? Comment la forger ? Comment l’améliorer ? On répond à vos questions.

Qu’est-ce que la marque employeur ?

La marque employeur désigne l’image de l’entreprise renvoyée dans le cadre du recrutement et de la gestion du personnel, aux collaborateurs et futurs collaborateurs de l’entreprise. La notion de marque employeur prend en compte les concepts suivants :

la réputation de l’entreprise ;

les valeurs de l’entreprise ;

l’ attractivité de l’entreprise ;

le climat social dans l’entreprise ;

la communication de l’entreprise ;

la qualité de vie au travail (QVT).

Pourquoi la marque employeur est-elle importante ?

La marque employeur est importante dans la mesure où elle vise à soigner l’image de l’entreprise en interne et en externe. Or, cela est crucial pour donner un coup de pouce à vos recrutements : avec une bonne image, vous recrutez plus facilement.

💡 Bon à savoir : la réussite du recrutement ne dépend pas uniquement de la marque employeur, la méthode de recrutement adoptée constitue également un paramètre important.

D’autre part, valoriser l’image de l’entreprise entraîne des bienfaits en interne dans l'entreprise avec notamment :

une meilleure attractivité de l’entreprise ;

de nombreux candidats de qualité attirés et séduits ;

des salariés satisfaits de travailler pour une entreprise dont la réputation est bonne ;

une fidélisation des salariés ;

une baisse du mauvais turnover ;

de bonnes performances économiques ;

une meilleure croissance de l’entreprise.

💡Bon à savoir : pour que cela soit réellement bénéfique à long terme, la marque employeur de votre entreprise ne doit pas être une simple façade, et doit incarnée l’image réellement renvoyée et la réalité vécue par les salariés. Pour savoir si vos salariés en sont satisfaits et sont sincèrement épanouis dans l’entreprise, vous pouvez recourir à un large panel d’indicateurs RH.

Que recherchent vraiment les candidats en 2026 ?

Construire une marque employeur efficace suppose de savoir précisément ce que valorisent les candidats au moment de leur recherche d'emploi. Le baromètre Payfit x Editions Tissot 2026 dresse une hiérarchie claire, vue côté professionnels RH :

Le salaire : 65 % des candidats ; L'équilibre vie professionnelle / vie personnelle : 62 % ; Les conditions de travail et l'environnement : 43 % ; La flexibilité et le télétravail : 30 % ; L'adéquation aux valeurs de l'entreprise (RSE, inclusion) : 19 %.

Premier constat : la rémunération reste le critère n°1, mais elle est désormais talonnée de très près par l'équilibre de vie. Cela confirme une attente structurelle vers une expérience de travail soutenable dans la durée. Le couple salaire + équilibre de vie forme aujourd'hui le socle de l'attractivité employeur.

Deuxième constat plus inattendu : les valeurs RSE et l'engagement sociétal ne sont pas encore perçus comme un accélérateur du choix. Cela ne signifie pas qu'ils sont sans valeur, mais qu'ils agissent davantage comme un filtre que comme un déclencheur de candidature.

💡 Bon à savoir : 53 % des services RH placent la communication interne et la stratégie de marque employeur parmi les compétences à développer en priorité en 2026, juste derrière l'IA (55 %). Un signe clair que la fonction marque employeur monte en puissance dans les organisations.

Étant donné l’enjeu que représente la marque employeur et les conséquences bénéfiques qu’elle peut apporter à votre entreprise, il est indispensable de définir sa marque employeur. Pour cela, il faut adopter une stratégie de marque employeur.

Il est possible de découper votre plan d’action sur la marque employeur en deux temps :

la détermination de la marque employeur que vous souhaitez incarner ;

la diffusion de votre marque employeur.

Déterminer la marque employeur

Pour la déterminer, il faut d’abord examiner si vous en avez déjà une et si oui, quelle est sa teneur.

Ensuite, il s’agit de donner une personnalité à votre entreprise. Cela passe par l’étude et la détermination des aspects suivants :

Quelle est l’histoire de l’entreprise ?

Quelles sont ses valeurs ?

Que voulez-vous que l’on dise ou retienne de votre entreprise ?

Quel état d’esprit voulez-vous incarner ?

Diffuser la marque employeur

Une fois que vous avez défini votre marque employeur, il faut la faire connaître, la diffuser, la faire exister. Cela passe notamment par votre communication au sein de l’entreprise ainsi qu’à l’extérieur de la société.

En effet, la marque employeur a besoin de la communication pour exister. Et en même temps, c’est la marque employeur qui détermine le ton et le mode de communication interne et externe de l’entreprise.

À vous d’utiliser le lexique adapté à votre marque employeur, de produire les contenus adéquats et de communiquer là où cela fait sens pour entretenir votre marque employeur.

Outre la communication, la marque employeur se diffuse par de nombreuses actions, notamment en interne :

l’accueil des salariés et futurs collaborateurs ;

les avantages offerts ;

le cadre de travail ;

l’efficacité et la rigueur du processus de recrutement.

Guide de la marque employeur Télécharger gratuitement

Pour améliorer la marque employeur, il faut d’abord pouvoir en prendre sa température. Cela passe notamment par l’analyse des indicateurs RH précédemment évoqués : taux de turnover, eNPS, climat social de l’entreprise, etc.

Vous pouvez aussi enquêter auprès de vos salariés pour savoir ce qu’ils pensent sur l’entreprise et son image. Cela peut se réaliser au travers d’un questionnaire élaboré sur-mesure.

👉 À noter : soumettre le nouveau collaborateur à un rapport d’étonnement au cours de son onboarding permet d’avoir un regard neuf et critique sur le fonctionnement de l’entreprise.

Il est également important de surveiller l’image et la popularité de sa marque sur les réseaux sociaux sur lesquels votre entreprise est présente, en consultant les divers taux de like, clics, vues, partages, abonnés, etc.

💡 Bon à savoir : de fait, cette image de marque positive peut entraîner la mise en place naturelle du recrutement par cooptation avec un impact positif sur la gestion des RH.

Dès lors que vous avez une idée de la qualité de votre marque employeur en ayant effectué des mesures concrètes, vous pouvez passer à l’action pour l’améliorer ou la maintenir à son niveau, en appliquant les recommandations précédemment évoquées.

L'employeur peut par exemple prévoir des nouvelles formes d'organisation du travail tel que :

le travail nomade ;

le travail hybride ;

le flex office ;

le télétravail ;

l'intrapreneuriat.

L'employeur peut également renforcer sa marque employeur en assurant une gestion transparente et équitable des déplacements professionnels, notamment en encadrant clairement les TTR (Temps de Trajet Responsable). Les TTR désignent le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de mission temporaire.

En garantissant que ces temps soient comptabilisés comme du temps de travail effectif et rémunérés, l'employeur démontre son respect des droits des salariés et sa conformité juridique, ce qui contribue à améliorer l'image de l'entreprise auprès des collaborateurs effectuant régulièrement des déplacements professionnels.