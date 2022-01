Faut-il afficher les consignes de sécurité ?

L’employeur a l’obligation d’afficher les consignes de sécurité dans les locaux de l’entreprise, dès l’embauche du premier salarié. Cela fait partie de la liste des affichages obligatoires dans l’entreprise. Il s’agit d’une obligation imposée par le Code du travail.

Attention : l’employeur risque une amende en cas de non respect de cette mesure.

Grâce à l'affichage sécurité, le salarié doit pouvoir avoir accès aux consignes de sécurité de l’entreprise, notamment pour savoir comment agir en cas de danger (accident, incendie, fuite de gaz, etc.). Cet affichage peut donc prendre la forme d'un panneau reprenant l'ensemble des grandes consignes de sécurité de l'entreprise, mais également de pictogrammes et signalétique répartis à différents endroits de vos locaux (panneau non fumeur, signalétique de sortie de secours, etc.).

La sécurité de l’entreprise peut-elle être contrôlée ?

L’employeur et les locaux de l’entreprise peuvent faire l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail.

Il ne s’agit donc pas uniquement de prévoir des consignes de sécurité dans l’entreprise mais il faut également les mettre en application et déployer les moyens nécessaires de prévention.