Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment comptabiliser la paie dans une entreprise ?

Mina Donny
Mise à jour le 4 mins

Guide de la gestion de la paie

Télécharger gratuitementTélécharger gratuitement
Sommaire

À retenir

  • La comptabilisation de la paie dans une entreprise consiste à enregistrer tous les mouvements financiers liés aux salaires et aux charges sociales.

  • Elle garantit la transparence financière et le respect des obligations légales.

  • Chaque opération doit être passée dans le livre comptable, au débit et au crédit des comptes correspondants.

  • Les logiciels de paie permettent de faciliter ces écritures et d’éviter les erreurs courantes.

Toute entreprise doit tenir une comptabilité, c’est-à-dire consigner l’ensemble des mouvements financiers, qu’il s’agisse d’achats, de ventes ou d’autres flux patrimoniaux. Lorsqu’elle emploie des salariés, elle doit également verser les salaires, produire les bulletins de paie et intégrer ces opérations dans ses comptes.

Pour ce faire, l’employeur procède à la comptabilisation de la paie, en passant des écritures spécifiques dans le livre comptable dédié. Mais quelles sont ces écritures ? Quels comptes utiliser et quels outils peuvent simplifier la tâche ? Payfit vous guide.

Qu’est-ce que la comptabilisation de la paie ?

La comptabilisation de la paie correspond à l’enregistrement comptable de tous les flux financiers générés par le versement des salaires et des charges sociales.

On parle couramment de la comptabilisation des salaires et charges sociales, notamment :

💡 Bon à savoir : le livre de paie est un outil de comptabilité où toutes ces opérations sont enregistrées pour assurer un suivi précis et conforme aux obligations légales.

L’écriture de paie : définition

Une écriture de paie consiste à inscrire dans le livre comptable chaque mouvement lié à la paie : salaires, primes, cotisations et prélèvements.

📌 Exemple simplifié d’écriture de paie :

Date Compte Libellé Débit Crédit
31/01/2025 6411 Salaires 210 000 €
31/01/2025 6413 Primes 11 000 €
31/01/2025 4421 Prélèvements à la source 20 000 €

💡 Bon à savoir : le total au débit doit être égal au total au crédit pour que l’écriture soit équilibrée.

Est-ce obligatoire de comptabiliser la paie ?

Oui, la tenue d’une comptabilisation de la paie est obligatoire au sein d’un organisme employeur. En effet, elle vise à :

  • clarifier les comptes et à éviter les erreurs ;

  • garantir la transparence vis-à-vis des investisseurs et des autorités fiscales ;

  • maintenir la conformité de la paie à la législation en vigueur.

📝 À noter : la paie doit être comptabilisée au moins une fois par an, mais idéalement à chaque date de versement de salaire pour assurer un suivi précis.

Comment enregistrer les écritures de paie ?

L’enregistrement des diverses opérations de paie se fait en quatre grandes étapes.

1. Comptabilisation des salaires

Il s’agit d’abord d’inscrire le salaire brut et tous ses éléments : congés payés, primes, indemnités. Ensuite, il convient de créer une ligne pour chaque élément dans le livre comptable. Par exemple, vous devrez procéder à la comptabilisation de la gratification stagiaire ou encore à la comptabilisation des congés payés pour chaque salarié.

📝 À noter : il peut arriver qu’un salaire net soit négatif. Par exemple, lorsqu’un salarié est absent tout le mois, il n’a pas de salaire brut, mais certaines cotisations (comme la mutuelle) restent dues. Le montant de ces cotisations est alors supérieur au salaire, ce qui donne un net à payer négatif.

Dans ce cas, la fiche de paie reste valable et doit être comptabilisée. Il faut simplement adapter les écritures afin d’enregistrer correctement ces sommes dans les bons comptes.

📌 Exemple : si le salarié reçoit des indemnités de prévoyance (versements d’un organisme pour compenser un arrêt-maladie), et que ces indemnités transitent par l’employeur avant d’être reversées, elles doivent aussi être comptabilisées dans le journal de paie à cette étape.

2. Enregistrement des cotisations salariales

Ici, il faut enregistrer toutes les cotisations prélevées sur le salaire (Sécurité sociale, mutuelle, retraite, etc.). Chaque cotisation doit avoir sa ligne dans le journal de paie.

3. Enregistrement des cotisations patronales

Puis vient l’inscription des cotisations patronales versées aux organismes sociaux (comme l’URSSAF). Chaque cotisation doit apparaître dans une ligne distincte.

4. Prélèvement à la source

Le prélèvement à la source correspond à l’impôt sur le revenu que l’employeur retient directement sur le salaire brut du salarié. Ce montant doit être enregistré dans la comptabilisation de la paie, au même titre que les autres charges.

💡 Bon à savoir : les logiciels de paie sont d’excellents outils pour automatiser les écritures, réduire les erreurs et gagner du temps.

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Exemples de comptabilisation de la paie dans le journal de paie

Date Compte Libellé Débit Crédit
31/01/2025 641000 Rémunération du personnel 10 000 €
31/01/2025 645000 Charges patronales 4 000 €
31/01/2025 421000 Personnel – rémunération due 6800 €
31/01/2025 431000 URSSAF, Mutuelle, Organismes 6200 €
31/01/2025 442100 Prélèvement à la source 1000 €

💡 Bon à savoir : la Déclaration Sociale Nominative (DSN) facilite le rapprochement entre paie et comptabilité, car les données sont centralisées et uniformisées. Cette déclaration mensuelle obligatoire regroupe toutes les informations liées aux salaires, cotisations et prélèvements. Elle est transmise directement aux organismes sociaux (URSSAF, caisses de retraite, mutuelle, etc.). Un logiciel de paie, comme Payfit, automatise cette transmission ainsi que les écritures comptables correspondantes.

Besoin d'accompagnement dans la gestion de la paie ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment comptabiliser les cotisations de médecine du travail ?

Considérées comme des charges patronales, les cotisations de médecine du travail se comptabilisent au débit du compte 646 “charges sociales” et au crédit du compte 512 “banque” lors du règlement. Elles s’ajoutent aux autres cotisations sociales obligatoires versées aux organismes concernés.

Comment comptabiliser les IJSS en cas de subrogation ?

En cas de subrogation, l’employeur perçoit les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) à la place du salarié. Les IJSS sont comptabilisées au crédit du compte 641 “rémunérations du personnel” pour diminuer la charge de salaire, puis enregistrées dans le compte de tiers correspondant.

Comment comptabiliser le prélèvement à la source ?

Le prélèvement à la source doit être inscrit dans les écritures de paie au crédit du compte 4421 “prélèvements à la source” et au débit du compte 421 “personnel – rémunérations dues”. Le règlement à l’administration fiscale viendra solder le compte 4421.

Comment comptabiliser les tickets-restaurants ?

La part patronale des tickets-restaurants est enregistrée au débit du compte 647 “autres charges sociales” et au crédit du compte 512 “banque” ou 421 “personnel”. La part salariale est déduite du salaire net et doit également apparaître dans le journal de paie.

Comment comptabiliser la taxe d’apprentissage ?

La taxe d’apprentissage est comptabilisée au débit du compte 631 “impôts, taxes et versements assimilés” et au crédit du compte 512 “banque” lors du paiement. Elle doit figurer dans la comptabilisation de la paie de l’exercice concerné.

Comment comptabiliser les avantages en nature ?

Les avantages en nature (logement, véhicule, repas…) s’ajoutent au salaire brut. Ils sont comptabilisés au débit du compte 641 “rémunérations” et au crédit du compte 791 “transferts de charges”. Ils doivent apparaître sur le bulletin de paie pour respecter les obligations légales.

Pour aller plus loin...

Comptabilisation de la gratification d’un stagiaire en 2026

Comptabilisation de la gratification des stagiaires : comptes à utiliser, montant 2026 (4,50 €/h) et exemples d'écritures comptables détaillés.

Lire l'article

Comptabilisation du prélèvement à la source : les règles

Mesure phare de l’année 2019, le prélèvement à la source reste soumis à une comptabilisation assez classique. Payfit vous apporte les détails.

Lire l'article

Top 5 des meilleurs comptes pro en ligne en 2026

Vous cherchez un compte pro en ligne ? Découvrez le top 5 des meilleurs comptes pro en ligne : Shine, Qonto, Revolut, Indy et Hello Bank Pro.

Lire l'article

Comptabilisation des IJSS en subrogation : guide 2026

La comptabilisation des IJSS en subrogation évite les sanctions. En 2026, avec un plafond à 41,95 €/jour, sécurisez vos écritures et limitez les écarts.

Lire l'article

Livre de paie : définition, obligation et utilité

Qu'est-ce qu'un livre de paie ? Est-il encore obligatoire pour les employeurs ? Découvrez notre décryptage complet pour simplifier la gestion de votre paie.

Lire l'article

Recouvrement créances commerciales incontestées : nouvelle procédure simplifiée 2026

Retards de paiement entre professionnels ? La nouvelle procédure de recouvrement simplifié vous permet de récupérer vos créances en 6 semaines, sans juge.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo