Comment s’effectue la comptabilisation de la paie ?

La comptabilisation de la paie est simple : il s’agit de la comptabilité de la partie paie de votre entreprise.

Si vous avez quelques notions de comptabilité, vous pouvez les appliquer à la paie pour obtenir la comptabilisation de la paie.

Pour faire simple, il s’agit de classer au débit et au crédit de divers comptes vos opérations diverses relatives à la paie.

Pour faire ce classement, il faut passer des écritures de paie.

Cela s’effectue en plusieurs étapes :

Étape 1 - Enregistrement des salaires

Il s’agit d’enregistrer le salaire et tout ce qui le compose : congés payés, primes…

Il faut décomposer l’enregistrement du salaire, en créant une ligne pour chaque élément du salaire.

💡 Bon à savoir : il peut arriver que le salaire net d'un employé soit négatif en fin de mois. C'est le cas par exemple d’un salarié absent pendant tout le mois et qui cotise aux garanties de mutuelle. Son salaire brut est nul et si la cotisation de mutuelle reste due, alors elle est déduite du salaire. Ainsi, en cas de fiche de paie négative, la comptabilisation de la paie est tout à fait possible et devra être adaptée en conséquence en enregistrant les opérations dans les bons comptes.

Remarque : par exemple, si le salarié bénéficie d’indemnités de prévoyance (indemnités versées au salarié par un organisme pour améliorer l’indemnisation de son arrêt maladie), la comptabilisation de ces indemnités de prévoyance en paie devra intervenir si l’indemnité transite par l’employeur. Si c’est le cas, il devra enregistrer ces opérations dans sa comptabilisation de paie.

Étape 2 - Enregistrement des cotisations salariales

Il faut ensuite enregistrer toutes les cotisations prélevées sur le salaire puis versées aux organismes sociaux : Sécurité sociale, mutuelle, caisse de retraite et de prévoyance…

Chacune doit avoir sa ligne dans le journal de paie.

Étape 3 - Enregistrement des cotisations patronales

Cette fois, il s’agit d’enregistrer les cotisations patronales, c’est-à-dire les sommes que l’employeur doit verser aux organismes de protection sociale.

C’est le cas par exemple des cotisations à l’Urssaf.

De même que pour l’enregistrement des cotisations sociales, il faut prévoir une ligne pour chacune des cotisations patronales enregistrées.

Étape 4 - Prélèvement à la source

Enfin, le prélèvement à la source constitue un autre mouvement financier intervenant au moment du versement des salaires.

En effet, l’employeur est chargé de prélever l’impôt sur le revenu du salarié et de le reverser à l’Etat.

En conséquence, s’agissant d’une opération financière, il faut l’intégrer à la comptabilisation de la paie.

💡 Bon à savoir : pour la comptabilisation de la paie, l’exercice comptable est d’un an. Cela signifie qu’il faut procéder à la comptabilisation de la paie au moins une fois par an.

Pour vous donner une idée concrète de la comptabilisation de la paie et des écritures de paie à passer, voici un exemple de comptabilisation du bulletin de paie dans lequel vous retrouvez les écritures comptables de la paie :