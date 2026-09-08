Pour croître et accompagner sa croissance, une entreprise est rapidement dans l'obligation d’embaucher de nouveaux salariés.

Les salariés représentent un coût non-négligeable pour l’entreprise mais nécessaire à sa bonne marche.

Ce coût, que l’on peut désigner sous les termes de frais de personnel ou de charges de personnel, doit être prévu, anticipé, contrôlé et réfléchi par l’employeur. Vous l'aurez compris, les charges de personnel font naître un indicateur RH à suivre de très près.

Qu’est-ce que les charges de personnel ? Comment les calculer ? Comment comptabiliser les charges de personnel ? Payfit vous éclaire.

Qu’englobent les charges de personnel ?

De manière générale, les charges de personnel sont les dépenses engagées par l’employeur pour ses salariés, qui représentent ce que lui coûte l'embauche de ces derniers.

Parmi les charges du personnel, on distingue :

l’ensemble des rémunérations (salaires, primes, gratifications, congés payés, heures supplémentaires, indemnités, etc.) ;

les charges sociales ;

les charges fiscales.

💡 Bon à savoir : il ne faut pas confondre la notion de charges du personnel avec celle de masse salariale qui correspond aux rémunérations brutes des salariés et n’est qu’une partie des charges de personnel.

Qui paie les charges de personnel ?

Il appartient à l'employeur de prendre en considération les charges de personnel et de déterminer en parrallèle, le budget des charges de personnel que l’entreprise peut supporter.

Le calcul des charges de personnel nécessite d’additionner tous les éléments précédemment listés, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : si vous vous demandez comment calculer le coût d’un salarié, en réalité il s'agit d'estimer les charges de personnel par un calcul, pour 1 salarié.

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Dans la comptabilisation des salaires et charges sociales , la notion de charges de personnel revêt également une signification comptable.

L’enregistrement des charges de personnel en comptabilité s’opère dans le compte du même nom. Le compte "charges de personnel" qui est repérable au numéro 64, et diviser en plusieurs sous-comptes.

Exemple : la comptabilisation des avantages en nature s'effectue dans le compte 6417 intitulé « Rémunérations du personnel - Avantages en nature ».

De la même manière, la liste des autres comptes de charges de personnel correspond à :

compte 642 : rémunérations personnel enseignant ;

compte 643 : rémunérations du personnel artistique et assimilés ;

compte 644 : rémunérations du travail de l’exploitant ;

compte 645 : charges de sécurité sociale et de prévoyance ;

compte 646 : cotisations sociales personnelles de l’exploitation ;

compte 647 : autres charges sociales ;

compte 648 : autres charges de personnel.

💡 Bon à savoir : la comptabilisation des charges de personnel fait partie intégrante de ce que l’on appelle la comptabilisation de la paie qui nécessite pour l'employeur d’enregistrer obligatoirement ces opérations.



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