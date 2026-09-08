Le recrutement, l’embauche et la gestion du personnel font partie intégrante de la vie d’une entreprise en bonne santé.

Ces missions demandent beaucoup de temps et un investissement sans faille de l’employeur, d’autant qu’il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’y prendre.

Parmi les méthodes de recrutement, il existe le recrutement par cooptation.

Comment définir la cooptation ? La cooptation est-elle un recrutement qui vaut le coup pour votre entreprise ? Payfit répond à vos questions.

Qu’est-ce que le recrutement par cooptation ?

La cooptation est une méthode de recrutement qui consiste à piocher de potentiels candidats dans les réseaux des collaborateurs de l’entreprise.

Concrètement, le recrutement par cooptation permet aux salariés de proposer des nouveaux talents que ces derniers connaissent personnellement et/ou professionnellement à l'employeur qui souhaite embaucher. Ainsi, le salarié recommande à l'employeur une personne qu’il connaît et dont le profil correspond au poste ouvert.

Le candidat suit le même processus de recrutement que n’importe quelle autre personne, à la différence qu’il a été démarché grâce à l’entremise d’un salarié de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : le recrutement par cooptation est également connu sous les termes anglais “referral” ou “referral program”.

Faut-il récompenser le salarié jouant le jeu de la cooptation en recrutement ?

Il est d’usage d’offrir une prime de cooptation au salarié qui propose un candidat de son réseau. Cette prime dont le montant est libre, qui incite le salarié à recommander un profil permet de le récompenser pour son investissement et pour le temps qu’il a fait gagner à l’entreprise.

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La cooptation : un recrutement intéressant pour l’entreprise ?

La cooptation est une méthode de recrutement interne à l’entreprise, qui permet à l’employeur de ne pas faire appel à une société extérieure spécialisée en recrutement. La cooptation en recrutement présente des avantages à la fois pour le salarié et l’employeur.

Gain de temps

Recruter est une étape importante, incontournable, délicate et dont les conséquences peuvent être excellentes comme désastreuses pour l'entreprise. En recourant à la cooptation, le recrutement est accéléré et facilité. La phase de recherche des profils idéaux est largement raccourcie de sorte que l'employeur n'a plus qu'à :

assurer le déroulement du processus de recrutement ;

intégrer le nouveau salarié et réaliser toutes les formalités d’embauche.

Gain d’argent

En accélérant le processus de recrutement, la cooptation permet de faire des économies à l’entreprise en matière de coût de recrutement.

Dès lors que le salarié bénéficie d'une prime de cooptation, chacune des parties est alors gagnante financièrement lorsque le processus de cooptation se déroule bien et aboutit à l'embauche du salarié.

Gage de confiance

La prise de référence devient inutile avec la cooptation, dès lors qu'un tel processus accentue le gage de confiance de l'employeur envers les recommandations de profils des salariés. L'employeur bénéficie tout de même du processus de recrutement pour vérifier la qualité du profil et tester le candidat.

En contrepartie, cette matière de recruter peut être gage de confiance pour le candidat. En effet, l’entreprise lui est recommandée par un salarié qu’il connaît, il peut donc se renseigner à sa guise sur le poste et sur l’entreprise, en amont. Ainsi, il limite les mauvaises surprises susceptibles d’apparaître une fois embauché.

Transparence

Pour mener à bien le recrutement par cooptation, l’employeur est obligé d’assurer une bonne communication sur la cooptation et ainsi, d’être transparent sur ses processus de recrutement.

Implication des salariés

Il est clair que la cooptation permet d’impliquer les salariés dans les recrutements et d’augmenter leur intérêt pour cette mission.

💡 Bon à savoir : pour que la cooptation fonctionne au mieux, nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de fixer les règles du jeu.