À retenir : Les indicateurs RH (ou KPI RH ) sont des outils d’aide à la décision : ils permettent de piloter la stratégie RH, d’analyser des situations passées et d’orienter les actions futures à partir de données mesurables.

Il n’existe pas de liste universelle d’indicateurs RH : chaque entreprise doit sélectionner ses KPI en fonction de sa taille, de son activité, de ses objectifs et de ses enjeux stratégiques.

Les indicateurs RH reposent sur des données concrètes et mesurables , souvent issues de la paie et des processus RH.

Un tableau de bord RH est indispensable pour suivre les indicateurs dans le temps et ajuster la prise de décision en continu.

La notion d’indicateur RH est relativement récente et désigne un outil de mesure des ressources humaines permettant d’aider la prise de décisions dans l’entreprise, d’en soutenir la stratégie et d’apprécier les résultats d’actions passées.

Il est possible que vous entendiez également parler de KPI RH (Key Performance Indicator de Ressources Humaines) : il s’agit d’un synonyme du terme "indicateur RH". De manière générale et comme le nom l’indique, les KPI servent à mesurer la performance d’une entreprise.

En tant qu’employeur, il est crucial d’utiliser plusieurs indicateurs RH pour améliorer votre gestion de l’entreprise. Ces derniers doivent être inclus dans le pilotage global de votre entreprise afin d’exprimer leur plein potentiel stratégique.

Quels sont les indicateurs de performance RH ?

Quels sont les indicateurs de performance RH ?

La liste des indicateurs RH est loin d’être fixe. De nombreuses données opérationnelles peuvent être mobilisées pour représenter la performance de votre stratégie de gestion RH. Vous êtes toutefois libre d’utiliser ceux qui vous semblent les plus pertinents dans le cadre de votre entreprise et de vos objectifs.

Voici une liste non-exhaustive d’indicateurs RH les plus utilisés par les employeurs et les DRH :

💡 Bon à savoir : ces exemples d’indicateurs de performance RH représentent un socle solide pour tout responsable RH. Le choix et la pertinence de chaque indicateur varient cependant d’une structure à une autre, en fonction de sa taille, de son activité et de ses objectifs.

Pour y voir plus clair, il est courant de regrouper les indicateurs RH dans des grandes catégories, présentées dans le tableau suivant :

Catégories RH Indicateurs RH Finances RH - Masse salariale

- Masse salariale / chiffre d’affaires

- Coût du turnover Santé et sécurité au travail - Taux d’absentéisme

- Accidents du travail

- Taux de fréquence / gravité Formation et gestion de carrière - Taux de salariés formés

- Heures de formation par salarié

- Mobilité interne Épanouissement et qualité de vie au travail (QVT) - Taux de satisfaction collaborateurs

- Taux de télétravail

- Indice d’équilibre vie pro / perso Climat social - Taux d’engagement

- Turnover volontaire

- Conflits sociaux déclarés Recrutement - Délai moyen de recrutement

- Coût par recrutement

- Taux de réussite de la période d’essai

Encore une fois, ces catégories ne sont pas figées. Vous êtes parfaitement libre de les adapter à vos besoins RH et au contexte stratégique actuel de votre équipe.

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À quoi servent les indicateurs RH ?

Il est important de tout faire pour maximiser le bien-être et la performance des équipes : des collaborateurs productifs et motivés sont la clé de tout projet professionnel réussi.

Pour cela, il faut prendre les bonnes décisions. Et pour ce faire, il convient de s’appuyer sur des données tangibles : c’est alors que les indicateurs de performance RH (ou KPI RH) entrent en jeu.

Ces derniers servent notamment à mesurer la performance des ressources humaines et des salariés à partir d’observations tangibles et de données mesurables.

L’objectif est donc d’interpréter ces mesures et de choisir la stratégie à adopter afin d’améliorer la performance en interne. La prise de décision sur la base de données RH précises représente le coeur de la mission d’un DRH, en définissant des angles d’action et en optimisant la gestion du personnel à court et moyen terme.

Pour maximiser l’utilité des indicateurs RH, nous vous recommandons de rassembler l’ensemble des indicateurs RH dans un tableau de bord RH , que vous pouvez suivre et consulter en temps réel. De cette manière, vous aurez une vision globale de la santé RH de l’entreprise et serez mieux à même d’adapter vos décisions pour soutenir la stratégie globale de votre organisation.

Chaque indicateur RH est calculé de manière différente.

À titre d’exemple, les indicateurs RH d’absentéisme étant distincts des indicateurs RH de recrutement, les paramètres à prendre en compte pour effectuer le calcul ne seront pas les mêmes.

Ainsi, beaucoup d’indicateurs se fondent notamment sur les éléments variables de paie : les congés , les absences, les primes, les rémunérations, les heures supplémentaires, etc. Ces données sont des ressources précieuses afin d’évaluer la qualité de vie au travail des salariés.

Calcul du taux d’absentéisme

Le taux d’absentéisme permet de mesurer le temps de travail non effectué en raison des absences des salariés. Il prend en compte l’ensemble des absences, qu’elles soient volontaires ou involontaires.

Formule :

Taux d’absentéisme = (Nombre de jours d’absence / Nombre de jours prévus au contrat) × 100

Ce taux, exprimé en pourcentage, est à mettre en relation avec une période définie, afin de représenter clairement la présence du salarié dans l’établissement.

Calcul du turnover

Le turnover, ou taux de rotation des salariés, correspond à la proportion de salariés ayant quitté l’organisation sur une période donnée. Cet indice permet de mesurer la stabilité des équipes.

Formule :

Taux de turnover = (Nombre de départs / Effectif moyen) × 100

💡 Bon à savoir : Le taux de rotation peut être affiné et interprété plus en profondeur en distinguant les départs volontaires et involontaires des salariés.

Calcul de la masse salariale

La masse salariale représente le coût global du personnel pour l’entreprise. Il s’agit d’un indicateur central du pilotage financier des ressources humaines.

Formule :

Masse salariale = salaires bruts + primes + heures supplémentaires

💡 Bon à savoir : Les charges patronales et les avantages en nature sont exclus du calcul de la masse salariale.

Calcul du délai moyen de recrutement

Le délai moyen de recrutement traduit le temps nécessaire à l’entreprise pour pourvoir un poste, depuis l’ouverture du recrutement jusqu’à l’arrivée effective du salarié. Grâce à lui, les employeurs peuvent appréhender l’efficacité du processus de recrutement et identifier les potentiels points de blocage dans les étapes de sélection.

Formule :

Temps d’embauche moyen = Nombre de jours de publication de l’offre / Nombre d’emplois à pourvoir

Calcul du taux de satisfaction des salariés (Net Promoter Score)

Le taux de satisfaction mesure le ressenti global des salariés vis-à-vis de leur environnement de travail. Il est généralement évalué sous forme de NPS, ou Net Promoter Score : les salariés de l’établissement estiment la probabilité qu’ils recommandent votre entreprise à leur entourage, sur une échelle de 0 à 10.

Une fois les résultats du sondage obtenus, le NPS peut être calculé en mettant en relation la part de scores négatifs (de 0 à 4) et la part de scores positifs (de 8 à 10). Les scores de 5 à 7 peuvent être considérés comme “neutres”.

Formule :

NPS = pourcentage de scores négatifs – pourcentage de scores positifs

Il est également possible de calculer le taux de satisfaction avec la formule suivante :

Taux de satisfaction = (Nombre de réponses positives / Nombre total de réponses) × 100

Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez utiliser un logiciel RH . Grâce à cet outil, vos données RH sont synthétisées et vous pouvez accéder à divers indicateurs RH (pyramide des âges, parité hommes-femmes, etc.), calculés automatiquement.