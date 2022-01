Etape 1 : Choisir et rédiger le bon contrat de travail

Le contrat de travail écrit et signé par les deux parties est indispensable pour consigner l’engagement de l’employeur et du salarié et pour avoir une trace de leurs droits et devoirs respectifs et des modalités d’exécution de la relation de travail.

Il est toujours possible de modifier le contrat de travail pour l’adapter aux évolutions de la relation de travail. Pour cela, il faudra rédiger un avenant au contrat de travail.