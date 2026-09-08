À retenir L’Accord National Interprofessionnel réunit différents partenaires sociaux pour négocier de nouvelles conditions de travail pour les employeurs et les salariés.

Le texte de l’ANI s’applique par défaut aux entreprises membres des syndicats signataires .

Les dispositions de l’ANI s’étendent à toutes les entreprises en France si le ministère du Travail les promulgue dans le Journal officiel.

Un Accord National Interprofessionnel, également appelé ANI, est un accord traitant des conditions de travail et des garanties sociales des salariés au sein des entreprises. Il a pour vocation de couvrir l’ensemble du territoire français dans plusieurs secteurs d’activités.

Il fait partie des négociations collectives au même titre que les conventions collectives, les accords de branche ou d’entreprise.

Quelle est la définition de l’ANI ? Quelles sont ses conséquences et son utilité pour l’entreprise ? Quels sont les Accords Nationaux Interprofessionnels les plus connus ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’un Accord National Interprofessionnel ?

L’ANI est un accord négocié et signé par les différents partenaires sociaux. Comme sa dénomination l’indique, il s’applique à l’ensemble des secteurs d’activités pour toute la France.

Concrètement, les syndicats de salariés et d’employeurs se réunissent et négocient de nouveaux droits et garanties sociales pour les actifs qu’ils représentent. De leurs négociations émerge un accord qui reprend tous les points discutés par les parties prenantes. Ces négociations entre syndicats représentent un préalable indispensable aux modifications du droit du travail qui constituent le projet du gouvernement.

Un accord national interprofessionnel favorise la négociation de nouveaux droits aux salariés. Il prévoit également d’améliorer la flexibilité des entreprises.

💡 Bon à savoir : il existe des accords interprofessionnels applicables au niveau régional et local.

Quels sont ses effets sur votre entreprise ?

Comme les accords de branche , les dispositions de l’ANI s'imposent obligatoirement à l’employeur à condition qu’il soit membre d’un syndicat signataire de l’accord. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas tenu de le respecter.

Toutefois, sur décision du ministère du Travail, les ANI peuvent être étendus et devenir obligatoires pour toutes les entreprises. L’obligation s’applique même aux membres des syndicats non signataires de la convention. Ce principe ressemble aux accords de branche étendus .

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Quels sont les accords nationaux interprofessionnels les plus connus ?

Certains ANI sont relativement connus, car ils abordent des thématiques essentielles et actuelles. En voici une liste non exhaustive :

Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels

Il poursuit un double objectif :

sécuriser les parcours professionnels des salariés en leur ouvrant de nouveaux droits (complémentaire santé, droit rechargeable à l’assurance-chômage, amélioration du dialogue social…) ;

augmenter la flexibilité des entreprises en leur permettant certaines mesures (recours au temps partiel, mesures relatives à la rupture du contrat de travail…).

Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle

Cet accord vise à améliorer la qualité de vie au travail des salariés et l’égalité professionnelle. L’objectif pour les salariés est de trouver un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les principales mesures citées dans le titre III de la convention pour sensibiliser les parties prenantes aux égalités professionnelles sont :

l’efficacité de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle ;

la constitution d’un groupe de travail national et paritaire pour rédiger un rapport de situation comparée ;

la mise en place d’un indicateur de promotion sexuée ;

la lutte contre les stéréotypes ;

Accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 sur l’indemnisation du chômage

Cet accord a pour but de venir en aide aux travailleurs les plus précaires :

mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage ;

renforcement du droit pour les salariés “multi-employeurs” ;

nouvelles conditions pour l’ouverture aux droits d’indemnisation chômage, avec un allongement des droits pour les seniors entre 61 et 66 ans ;

Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail

L’ ANI télétravail vise à apporter un cadre à la pratique du télétravail, laquelle s’est largement généralisée avec la crise du Covid-19.