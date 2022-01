Qu’est-ce que l’IDCC 2216 ?

L’IDCC 2216 est le numéro associé à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Cela signifie que cette convention collective est enregistrée sous le numéro 2216.

💡 Bon à savoir : la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire a pour objectif d’encadrer les relations entre employeurs et salariés des professions dont l’activité est le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Concrètement, elle concerne les commerces d’alimentation générale, les supérettes, les supermarchés et hypermarchés, les centrales d’achat de produits de grande consommation...

A quoi sert l’IDCC 2216 ?

L’IDCC 2216 permet de retrouver rapidement la convention collective applicable à votre entreprise spécialisée dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Grâce à ce numéro, vous êtes certain de vous référer à la bonne convention collective.

Il est primordial de se référer à la bonne convention collective dans la mesure où celle-ci adapte le droit du travail aux spécificités d’un métier et impacte les droits et obligations des salariés et des employeurs. En effet, appliquer la mauvaise convention collective revient à imposer les mauvaises dispositions légales à ses salariés, ce qui peut engendrer de nombreux litiges.

💡 Bon à savoir : il ne faut pas confondre l’IDCC avec le code APE (ou code NAF). En effet, le code APE est un identifiant composé de 4 chiffres et une lettre, attribué à chaque entreprise en fonction de l’activité principale exercée par l’entreprise.

Ainsi, le code APE permet de connaître l’activité principale d’une entreprise tandis que l’IDCC permet de retrouver directement la convention collective visée.