Avec le développement de votre entreprise et la hausse d’activité, vous pouvez être amené à recruter des salariés.

La sélection et le choix du salarié sont décisifs pour l’employeur. Cette étape débute dès la rédaction de l’offre de d’emploi et est un préalable à toutes les formalités d’embauche qui interviendront une fois le salarié choisi.

En effet, une offre d’emploi bien rédigée, claire et précise vous permettra d’attirer les profils les plus adaptés au poste proposé et de montrer votre entreprise sous son meilleur jour.

Mais comment rédiger une offre d’emploi ? Quels éléments y faire figurer ? Pourquoi faut-il soigner une offre d’emploi ? Payfit vous explique.

Pourquoi faut-il bien rédiger une offre d’emploi ?

L’offre d’emploi, également appelée annonce de recrutement, est le point de départ du recrutement d’un salarié. Elle constitue le premier aperçu que peut avoir le futur salarié sur l’entreprise émettrice de l’offre.

Elle doit donc être rédigée avec soin.

Rendre votre entreprise séduisante

Stratégiquement, vous devez soigner l’offre d’emploi pour rendre l’entreprise attractive et séduire le candidat idéal.

Ainsi, n’hésitez pas à décrire positivement l’entreprise et à souligner ses forces, ses atouts et ses accomplissements.

Mettre en avant le poste proposé

Outre l’entreprise, il faut également mettre en avant le poste proposé.

N’oubliez pas votre objectif lorsque vous rédigez l’offre d’emploi : attirer et séduire le candidat qui correspondra le plus à vos attentes.

Si l’entreprise et le poste sont suffisamment décrits et présentés sous un bel angle, cela sera gage de qualité pour les candidats et les attirera d’autant plus.

Sélectionner naturellement les candidats

Une offre précise et détaillée entraîne une "sélection naturelle" des candidats. Cela est précieux pour l’employeur.

En effet, recruter prend du temps et coûte de l’argent à l’entreprise. Si votre offre n’est pas claire et pas suffisamment précise, vous risquez de recevoir et d’étudier beaucoup de candidatures peu adaptées, ce qui fait perdre du temps inutilement.

Créer une offre d’emploi ne s’improvise pas. Il faut savoir que l’offre d’emploi est encadrée par la loi et doit respecter un certain formalisme.

Éléments obligatoires

Au moment où vous allez rédiger l’offre d’emploi, sachez qu’il est obligatoire de faire figurer les éléments suivants :

l’intitulé du poste ;

la description du poste ;

le lieu de travail ;

le type de contrat de travail (CDI, CDD, etc.) ;

la durée du contrat de travail ;

l’expérience requise ;

la date de publication de l’offre ;

la référence ou le numéro de l’offre ;

l’adresse de contact ou un formulaire pour répondre à l’offre.

💡 Bon à savoir : cela n’est pas obligatoire mais il peut être utile, voire déterminant de mentionner le salaire ou une fourchette de salaire pour attirer les candidats et éliminer ceux qui ont d’autres prétentions de salaire.

Langue employée

L’offre d’emploi doit être rédigée en français, peu importe le profil recherché.

Il est possible d’accompagner l’offre d’une traduction.

Astuces pour rédiger une offre d’emploi attractive

Une fois que vous avez respecté les critères précédemment exposés, il ne vous reste plus qu’à rendre l’offre esthétique.

Il n’existe pas une seule bonne façon de faire une offre d’emploi et de la rendre attractive.

En effet, il n’y a pas d’offre d’emploi type. Toutefois, vous pouvez vous inspirer de nos conseils de rédaction d’offre d’emploi :

être percutant : cela commence notamment par le titre de l’offre d’emploi ;

organiser de façon claire les éléments de l’offre : comme pour un CV, l’offre doit être visuelle et aérée. Vous pouvez jouer sur la mise en page, la police, mettre des mots en gras, insérer le logo de l’entreprise ;

adapter le style de rédaction à la cible visée : il est nécessaire de se mettre à la hauteur des personnes que vous ciblez en utilisant un vocabulaire qu’elles comprennent ;

décrire positivement le poste et l’entreprise : sans mentir, ni exagérer, n’hésitez pas à présenter des faits qui valorisent votre structure et le poste proposé. En général, une offre d’emploi comporte toujours un paragraphe descriptif de l’entreprise et une explication détaillée des missions du poste. Pour cela, utilisez des adjectifs et des tournures de phrases positifs.

💡 Bon à savoir : il est judicieux de préciser les modalités de candidature (envoi d’un mail avec CV et lettre de motivation, adresse à laquelle candidater, personne qui recevra la candidature…) et le processus de recrutement (entretien téléphonique ou physique, simulation, exercice…).

Ainsi, pour résumer, votre offre doit :

comporter les éléments légaux obligatoires ;

être rédigée en français ;

ne pas être discriminatoire, ni fausse ;

être rédigée de manière attractive.

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Quelles sont les erreurs à éviter pour rédiger une offre d'emploi ?

Rédiger une offre discriminante

Outre le respect des mentions précédentes, l’offre d’emploi ne doit pas être discriminatoire.

En effet, il est interdit d’écarter un salarié du processus de recrutement sur le fondement des critères suivants :

le genre ;

l'âge ;

les convictions religieuses ;

l’apparence physique ;

l’origine ;

l’orientation sexuelle ;

la situation familiale.

En conséquence, vous ne pouvez pas rédiger une annonce d’emploi en indiquant vos préférences sur ces critères.

Par exemple, il est interdit de mentionner que vous recherchez plutôt une personne jeune ou un homme par préférence à une femme, etc.

⚠️ Attention : le non-respect de ce principe de non-discrimination vous expose à des sanctions pénales et à un éventuel litige devant le Conseil de prud’hommes avec votre salarié.

💡 Bon à savoir : il existe des exceptions. Pour répondre à certaines exigences professionnelles déterminantes, il est possible de préciser qu’est recherché un type de candidats, en établissant une distinction sur les critères discriminants.

Par exemple, dans le monde du cinéma, les nécessités du métier font que sera recherché un acteur présentant des caractéristiques physiques particulières (âge, apparence, sexe, couleur de peau…). Dans ce cas particulier, il est autorisé de le mentionner dans l’offre d’emploi et de choisir telle personne plutôt qu’une autre sur la base de ces critères.

Mentir

Cela peut paraître évident : tous les éléments de l’offre doivent être vrais. De manière générale, l’offre d’emploi doit faire référence à un emploi réel, existant.

Il est interdit d’induire en erreur le candidat en indiquant des informations fausses.

💡 Bon à savoir : après la rédaction de l’offre d’emploi et le recrutement du nouveau salarié, il est impératif de respecter toutes les formalités d’embauche. N’hésitez pas à consulter nos articles à ce sujet :