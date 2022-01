Pourquoi faut-il bien rédiger une offre d’emploi ?

L’offre d’emploi, également appelée annonce de recrutement, est le point de départ du recrutement d’un salarié. Elle constitue le premier aperçu que peut avoir le futur salarié sur l’entreprise émettrice de l’offre.

Elle doit donc être rédigée avec soin.

Rendre votre entreprise séduisante

Stratégiquement, vous devez soigner l’offre d’emploi pour rendre l’entreprise attractive et séduire le candidat idéal.

Ainsi, n’hésitez pas à décrire positivement l’entreprise et à souligner ses forces, ses atouts et ses accomplissements.

Mettre en avant le poste proposé

Outre l’entreprise, il faut également mettre en avant le poste proposé.

N’oubliez pas votre objectif lorsque vous rédigez l’offre d’emploi : attirer et séduire le candidat qui correspondra le plus à vos attentes.

Si l’entreprise et le poste sont suffisamment décrits et présentés sous un bel angle, cela sera gage de qualité pour les candidats et les attirera d’autant plus.

Sélectionner naturellement les candidats

Une offre précise et détaillée entraîne une “sélection naturelle” des candidats. Cela est précieux pour l’employeur.

En effet, recruter prend du temps et coûte de l’argent à l’entreprise. Si votre offre n’est pas claire et pas suffisamment précise, vous risquez de recevoir et d’étudier beaucoup de candidatures peu adaptées, ce qui fait perdre du temps inutilement.

Comment rédiger une offre d’emploi ?

Créer une offre d’emploi ne s’improvise pas. Il faut savoir que l’offre d’emploi est encadrée par la loi et doit respecter un certain formalisme.

Les éléments obligatoires

Au moment où vous allez rédiger l’offre d’emploi, sachez qu’il est obligatoire de faire figurer les éléments suivants :

L’intitulé du poste ;

La description du poste ;

Le lieu de travail ;

Le type de contrat de travail (CDI, CDD…) ;

La durée du contrat de travail ;

L’expérience requise ;

La date de publication de l’offre ;

La référence ou le numéro de l’offre ;

L’adresse de contact ou un formulaire pour répondre à l’offre.

💡 Bon à savoir : cela n’est pas obligatoire mais il peut être utile, voire déterminant de mentionner le salaire ou une fourchette de salaire pour attirer les candidats et éliminer ceux qui ont d’autres prétentions de salaire.

La langue employée

L’offre d’emploi doit être rédigée en français, peu importe le profil recherché.

Il est possible d’accompagner l’offre d’une traduction.

Les astuces pour rédiger une offre d’emploi attractive

Une fois que vous avez respecté les critères précédemment exposés, il ne vous reste plus qu’à rendre l’offre esthétique.

Il n’existe pas une seule bonne façon de faire une offre d’emploi et de la rendre attractive.

En effet, il n’y a pas d’offre d’emploi type. Toutefois, vous pouvez vous inspirer de nos conseils de rédaction d’offre d’emploi :

Être percutant : cela commence notamment par le titre de l’offre d’emploi ;

: cela commence notamment par le titre de l’offre d’emploi ; Organiser de façon claire les éléments de l’offre : comme pour un CV, l’offre doit être visuelle et aérée. Vous pouvez jouer sur la mise en page, la police, mettre des mots en gras, insérer le logo de l’entreprise…

: comme pour un CV, l’offre doit être visuelle et aérée. Vous pouvez jouer sur la mise en page, la police, mettre des mots en gras, insérer le logo de l’entreprise… Adapter le style de rédaction à la cible visée : il est nécessaire de se mettre à la hauteur des personnes que vous ciblez en utilisant un vocabulaire qu’elles comprennent ;

: il est nécessaire de se mettre à la hauteur des personnes que vous ciblez en utilisant un vocabulaire qu’elles comprennent ; Décrire positivement le poste et l’entreprise : sans mentir, ni exagérer, n’hésitez pas à présenter des faits qui valorisent votre structure et le poste proposé. En général, une offre d’emploi comporte toujours un paragraphe descriptif de l’entreprise et une explication détaillée des missions du poste. Pour cela, utilisez des adjectifs et des tournures de phrases positifs.

💡 Bon à savoir : il est judicieux de préciser les modalités de candidature (envoi d’un mail avec CV et lettre de motivation, adresse à laquelle candidater, personne qui recevra la candidature…) et le processus de recrutement (entretien téléphonique ou physique, simulation, exercice…).

Ainsi, pour résumer, votre offre doit :