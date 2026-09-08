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Comment calculer le taux de rotation du personnel ?

Mina Donny
Mise à jour le 6 mins

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Le taux de rotation du personnel, autrement appelé taux de turnover, est un indicateur RH qui définit de manière chiffrée le renouvellement de l’effectif d’une entreprise sur une année. Cet indicateur met en rapport les entrées de salariés dans l’entreprise et les sorties de salariés sur une année T.

Le taux de rotation du personnel est un chiffre, par exemple 0.12. Multiplié par 100, ce chiffre devient un pourcentage, par exemple 12 %.

Quelle est l’utilité du taux de rotation du personnel ? Comment le calculer ? Comment interpréter son résultat ? Que faire pour l’améliorer ? Les experts Ressources Humaines de Payfit vous expliquent. 

À quoi sert le taux de rotation du personnel ? 

Le taux de rotation du personnel est un indicateur important, car il témoigne du climat social de l’entreprise. Il peut être un révélateur de la culture de management et de la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise.

En effet, il permet d’avoir une idée chiffrée de l’attractivité d’une entreprise au travers du prisme du recrutement et des départs. Il met en lumière plusieurs phénomènes relatifs à la gestion du personnel et à la politique RH et sociale de l’entreprise : 

  • des vagues de départ importantes ; 

  • un recrutement massif ; 

  • une stagnation de l’effectif d’une entreprise avec un non-renouvellement ou un renouvellement trop faible des salariés.

En l'occurrence, si l’entreprise perd un nombre important de collaborateurs, cela s’en ressentira dans son taux de rotation et envoie un message plutôt négatif.

Pourquoi ? Par définition, il n’est jamais très bon signe d’essuyer de nombreux départs de salariés. Cela peut s’expliquer de manière multiple : mauvaise ambiance, organisation du travail inadaptée, mauvais rapports hiérarchiques, salaires trop bas, entreprise en mauvaise posture économique, événement fâcheux survenu en interne, absence de bien-être au travail, pression, etc.

Dans tous les cas, le signal renvoyé est très mauvais.

Faire en sorte d’avoir un bon taux de rotation du personnel en prenant les mesures nécessaires sera gage de réussite en interne et de bien-être au sein de l’entreprise. Savoir conserver un salarié à son poste grâce à une bonne gestion des ressources humaines est un véritable atout et facilite grandement le recrutement de nouveaux salariés.

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Comment calculer le taux de rotation du personnel ? 

Formule de calcul du taux de rotation du personnel 

La formule de calcul du taux de rotation du personnel (turnover) est la suivante :  [( Nombre de départs sur l’année N + nombre d’arrivées sur l’année N) / 2 ] / Effectif au 1er janvier de l’année N.

Pour obtenir le taux de rotation du personnel, le calcul nécessite de connaître l’effectif de l’entreprise. Pour cela, il faut savoir calculer l’effectif de l’entreprise

Exemple de calcul du taux de rotation du personnel

Au 1er janvier 2026, l’effectif d’une entreprise est de 312 salariés. Au cours de l’année 2026, l’entreprise enregistre 47 arrivées et 56 départs de salariés.

Son taux de rotation est donc : [( 47 + 56) / 2 ] / 312 = 0.16, soit 16 %.

 En 2026, 16 % de l’effectif de l'entreprise est renouvelé. 

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Comment interpréter le taux de rotation du personnel ? 

Une fois le calcul effectué, il importe de mener une analyse fine du résultat. Cette interprétation permet de tirer des conclusions utiles et éventuellement génératrices de changements internes à l’entreprise :

  • lorsque le pourcentage est bas (proche de 0) : ce taux indique que l’effectif de l’entreprise ne s’est pas renouvelé, ou s’est très peu renouvelé durant l’année. En d’autres termes, il y a eu peu, voire pas de mouvements de personnel ;

  • lorsque le taux de rotation du personnel atteint un chiffre élevé, ce taux montre que l’effectif de l’entreprise s’est grandement renouvelé au cours de l’année.

Ainsi, un taux de rotation du personnel optimal n’est pas forcément un taux qui se situe le plus proche possible de 0 ou le plus éloigné de 0.

Un taux de rotation très bas signifie que les effectifs se renouvellent peu. Or, les nouvelles générations de salariés ne restent plus aussi longtemps qu’avant dans une entreprise. Ils changent plus vite et plus fréquemment d'emploi. Il est donc normal que les effectifs tournent un minimum et de manière plus récurrente qu’auparavant.

À l’inverse, un taux de rotation du personnel trop élevé indique une forte instabilité dans l’entreprise. Beaucoup de salariés quittent l’entreprise, ce qui n’est pas un très bon signe. Ce turnover signifie peut-être que les compétences et les talents des employés ne sont pas suffisamment valorisés.

💡 Bon à savoir : un taux de rotation du personnel modéré témoigne d’une stabilité des mouvements de personnel en interne, tout en conservant un certain dynamisme. Un taux se situant entre 10 et 20 % peut être considéré comme significatif d’une bonne gestion managériale.

Le taux idéal de rotation du personnel n’existe pas. Il est difficile en effet de donner un chiffre précis qui serait le taux optimal universel. Cela dépend de nombreux paramètres : 

  • l’entreprise en elle-même ; 

  • sa phase de croissance ; 

  • son secteur d’activité ; 

  • les postes concernés ; 

  • la stratégie de l’entreprise ; 

  • le contexte des départs (volontaires ou à l’initiative de l’employeur) et des arrivées.

Par ailleurs, il est primordial de regarder l’évolution du taux de rotation du personnel d’année en année, et même sur une plus longue période, pour voir quelle est la tendance de l’entreprise à ce sujet.

Comment améliorer son taux de rotation du personnel ? 

La rotation du personnel fait partie des données témoignant de la santé sociale d’une entreprise. Il peut être nécessaire d’apprendre à maîtriser son taux de rotation du personnel.

Bien entendu, par “améliorer”, nous entendons “obtenir un taux de rotation du personnel modéré” qui reflète une quantité de départs raisonnables de l’entreprise et des recrutements contrôlés, à savoir un dynamisme mesuré dans les mouvements de salariés.

Ainsi, pour obtenir un taux de turnover ou de roulement acceptable, l'employeur peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer le climat social de l’entreprise de manière à fidéliser les salariés et attirer de nouveaux bons profils

  • améliorer le cadre de travail ;

  • faire évoluer les salariés en interne par la formation et la promotion ;

  • communiquer ;

  • responsabiliser les équipes ;

  • offrir des avantages, des augmentations.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Doit-on s’inquiéter si le taux de rotation des employés dépasse les 30 % ?

Un taux de rotation des employés supérieur à 30 % est généralement considéré comme très élevé dans la plupart des secteurs d’activité. En effet, la moyenne nationale se situe plutôt autour de 15 %, ce qui est perçu comme un niveau normal ou « sain ».

Toutefois, les entreprises travaillant dans le commerce, la restauration, le tourisme connaissent un taux moyen plus élevé. Cela s’explique par le nombre important d’emplois saisonniers ou en CDD. Les start-up connaissent également un roulement élevé. Pour bien évaluer ces données, il faut comparer avec d’autres entreprises du même secteur et surveiller l’évolution du taux de rotation d’une année sur l’autre.

Un taux de rotation élevé est-il vraiment un problème si l'entreprise arrive facilement à recruter de nouveaux employés ?

Même si le recrutement de nouveaux collaborateurs est aisé, un turnover trop important fragilise l’entreprise. Les services de ressources humaines doivent mener très fréquemment des procédures de recrutement, dont l’organisation est coûteuse en temps et en énergie. Les nouveaux collaborateurs ne sont pas immédiatement opérationnels, obligeant à consacrer du temps à leur formation en interne. Enfin, le travail en équipe est ralenti par ce turnover et la cohésion amoindrie avec l’arrivée trop régulière de nouveaux collaborateurs.

À quoi correspond le taux de rétention du personnel pour une entreprise ?

Le taux de rétention est l’indicateur inverse du taux de rotation. Il indique le pourcentage de salariés qui sont restés au sein de l’entreprise au cours d’une période définie, généralement une année. Un taux de rétention élevé reflète une bonne gestion des ressources humaines et une vraie qualité de vie au sein de l’entreprise. Celle-ci parvient, grâce à un management efficace et positif, à conserver ses meilleurs talents et à valoriser les compétences de ses collaborateurs.

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