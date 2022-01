A quoi sert le taux de rotation du personnel ?

Le taux de rotation du personnel est un indicateur important car il témoigne du climat social de l’entreprise.

En effet, il permet d’avoir une idée chiffrée de la popularité d’une entreprise au travers du prisme du recrutement et des départs. Il met en lumière plusieurs phénomènes relatifs à la gestion du personnel et à la politique RH et sociale de l’entreprise :

des vagues de départ importantes ;

un recrutement massif ;

une stagnation de l’effectif d’une entreprise avec un non-renouvellement des salariés ;

etc.

En l'occurrence, si l’entreprise perd un nombre important de collaborateurs, cela s’en ressentira dans son taux de rotation et renvoie un message plutôt négatif.

Pourquoi ? Parce qu’il n’est jamais très bon signe d’essuyer de nombreux départs de salariés. Cela peut s’expliquer de manière multiple : mauvaise ambiance, mauvais rapports hiérarchiques, salaires trop bas, entreprise en mauvaise posture économique, événement fâcheux survenu en interne, absence de bien-être au travail, pression, etc.

Dans tous les cas, le signal renvoyé est très mauvais.

Faire en sorte d’avoir un bon taux de rotation du personnel en prenant les mesures nécessaires sera gage de réussite en interne et de bien-être au sein de l’entreprise et permettra assurément de recruter beaucoup plus facilement de nouveaux salariés.

Comment calculer le taux de rotation du personnel ?

Formule de calcul du taux de rotation du personnel

La formule de calcul du taux de rotation du personnel (turnover) est la suivante :

[( Nombre de départs sur l’année N + nombre d’arrivées sur l’année N) / 2 ] / Effectif au 1er janvier de l’année N.

💡 Bon à savoir : pour obtenir le taux de rotation du personnel, le calcul nécessite de connaître l’effectif de l’entreprise. Pour cela, il faut savoir calculer l’effectif de l’entreprise.

Exemple de calcul du taux de rotation du personnel

Au 1er janvier 2021, l’effectif d’une entreprise est de 312 salariés.

Au cours de l’année 2021, l’entreprise enregistre 47 arrivées et 56 départs de salariés.

Son taux de rotation est donc : [( 47 + 56) / 2 ] / 312 = 0.16, soit 16%.

Le chiffre se lit de la manière suivante : en 2021, 16% de l’effectif de l’entreprise s’est renouvelé.

Comment interpréter le taux de rotation du personnel ?

Une fois que le calcul est effectué, le résultat ne parle pas à lui tout seul.

Il faut savoir l’interpréter pour en tirer des conclusions utiles et éventuellement génératrices de changements internes à l’entreprise.

L’interprétation du taux de rotation du personnel n’est pas si évidente qu’il n’y paraît.

Lorsque le pourcentage est bas (proche de 0), on dit que le taux de roulement est bas : cela indique que l’effectif de l’entreprise ne s’est pas renouvelé, ou s’est très peu renouvelé durant l’année. En d’autres termes, il y a eu peu, voire pas de mouvements de personnel.

A l’inverse et logiquement, si le taux de rotation du personnel atteint un chiffre élevé, il montre que l’effectif de l’entreprise s’est grandement renouvelé au cours de l’année.

Ainsi, un taux de rotation du personnel optimal n’est pas forcément un taux qui se situe le plus proche possible de 0 ou le plus éloigné de 0.

En effet, avoir un taux de rotation trop bas signifie que cela bouge peu dans l’entreprise. Les effectifs se renouvellent peu, il n’y a pas de nouveaux postes ouverts, etc. Or, les nouvelles générations de salariés ne restent plus aussi longtemps qu’avant dans une entreprise. Il est donc normal que les effectifs tournent un minimum et de manière plus récurrente qu’auparavant.

A l’inverse, un taux de rotation du personnel trop élevé indique une forte instabilité salariale dans l’entreprise : beaucoup de salariés quittent l’entreprise, ce qui n’est pas un très bon signe s’agissant de la qualité de travail et du bien-être des salariés en interne.

Le mieux est d’avoir un taux de rotation du personnel modéré, témoignant d’une stabilité des mouvements de personnel en interne, tout en conservant un certain dynamisme.

Toutefois, en réalité, un bon taux de rotation du personnel n’existe pas. Il est difficile en effet de donner un chiffre précis qui serait le taux optimal universel. Cela dépend considérablement de plusieurs paramètres :

l’entreprise en elle-même ;

sa phase de croissance ;

son secteur d’activité ;

les postes concernés ;

la stratégie de l’entreprise ;

le contexte des départs (volontaires ou à l’initiative de l’employeur) et des arrivées ;

...

Par ailleurs, il est primordial de regarder l’évolution du taux de rotation du personnel d’année en année pour voir quelle est la tendance de l’entreprise à ce sujet.

Attention : avant de conclure négativement quant au taux de rotation du personnel de votre entreprise, il faut l’analyser dans le détail. Un simple chiffre peut être trompeur. Par exemple, un taux de rotation du personnel très bas ou très haut ne veut pas dire systématiquement que l’entreprise se porte mal. Cela peut être le résultat de choix délibérés de l’employeur et peut correspondre à une phase de croissance de l’entreprise.