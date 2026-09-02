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Le prix d'un bulletin de paie dépend du prestataire qui le réalise. Chez un expert-comptable, il faut compter entre 22 et 30 euros par bulletin, avec un prix moyen autour de 25 euros par salarié et par mois. Les solutions de gestion de la paie en ligne se situent généralement en dessous de ce tarif.
À retenir :
Un comptable est rémunéré pour chaque fiche de paie qu’il traite.
Le tarif moyen par fiche de paie tourne autour de 25 euros, bien que le prix réel puisse varier selon les experts-comptables.
Selon ses ressources, une entreprise pourra aussi choisir de recruter un gestionnaire de paie en interne ou de faire appel à un logiciel.
Les logiciels de paie peuvent compléter l'expertise de votre comptable, sans le remplacer sur ses missions de conseil stratégique.
Élaborer des fiches de paie est un processus nécessaire pour un employeur qui embauche des salariés.
Mission fastidieuse et chronophage, elle est néanmoins obligatoire dès la création de l’entreprise. C’est pourquoi de nombreux employeurs recourent à des comptables pour la préparation des bulletins de paie et la gestion de la paie. En effet, pour des entreprises relativement petites, il est plus intéressant financièrement de confier la paie à un expert externe plutôt que d’embaucher des personnes dédiées à cette mission.
Toutefois, cette solution a un coût pour l’entreprise, qu’il est nécessaire de prévoir et d’étudier avant de se lancer dans l’externalisation de la paie.
Combien coûte chaque fiche de paie chez un comptable ?
Le prix d'un expert-comptable varie selon les missions qui lui sont demandées par les entreprises.
Pour vous donner une idée du prix d’une fiche de paie chez un comptable, il faut compter, en moyenne, un tarif entre 22 euros et 30 euros par bulletin de paie. Le prix moyen par bulletin de paie est autour de 25 euros.
Cette fourchette de prix d'un bulletin de paie est une estimation.
Il existe en effet un grand nombre d’experts-comptables. Chacun fixe différents prix et certains comptables proposent des tarifs situés en dehors de cette fourchette. Le plus simple est de demander un devis directement au comptable que vous avez repéré.
La fourchette de prix 22-30 euros est toutefois un bon moyen d’estimer le coût réel de la gestion de la paie pour chacun de vos salariés.
Comment se justifie le prix d’une fiche de paie chez un comptable ?
Établir une fiche de paie demande un véritable savoir-faire. Une fiche de paie est en effet un processus complexe qui nécessite des compétences juridiques, fiscales et sociales. Il est donc essentiel de bien se renseigner avant de choisir son expert-comptable.
Il faut veiller à :
respecter les formalités du bulletin de paie en y insérant notamment les mentions obligatoires ;
calculer les bons montants de cotisations sociales ;
calculer l’imposition ;
ne pas se tromper dans le temps de travail du salarié, ses congés et absences ;
calculer le bon salaire ;
suivre l’évolution permanente des règles juridiques, etc.
Toutes ces tâches prennent du temps et doivent être effectuées minutieusement si l’on veut éviter des erreurs dont les conséquences peuvent être lourdes pour l’employeur :
redressement Urssaf ;
redressement fiscal ;
litige devant le conseil de prud’hommes, etc.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, le prix de la fiche de paie chez un expert-comptable s’en fait ressentir. Pour les entreprises ne pouvant pas endosser le coût de la gestion de la paie en interne, la mise en place de solutions d’externalisation peut en ce sens constituer un réel avantage.
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Comment choisir son comptable pour faire ses fiches de paie ?
Critères de choix d'un expert-comptable pour la paie
Bien entendu, le prix par fiche de paie est un critère de choix important du gestionnaire comptable.
Par ailleurs, il est important de choisir l’accompagnement d’un professionnel en lequel vous avez confiance. En effet, les enjeux de la paie sont conséquents. Il faut donc s’assurer des compétences et de la fiabilité de l’expert-comptable que vous choisirez.
Il peut également être utile de vérifier la manière de travailler du comptable, notamment dans son aspect relationnel avec les clients, sa disponibilité, etc.
💡 Bon à savoir : chaque mois, pour finaliser l'établissement de la paie, vous allez devoir collaborer avec votre comptable en lui remettant notamment un tableau Excel de préparation de la paie. Ce tableau permet de recenser et de communiquer au comptable les différentes variables de paie (absences, congés, etc.).
En optant pour le bon expert-comptable, le prix d’une fiche de paie chez le comptable vous semblera parfaitement justifié, même s’il est bien au-dessus du prix moyen d'un bulletin de paie. Il vous paraîtra même logique de payer un peu plus cher, compte tenu des qualités de votre expert-comptable. Celui-ci pourra aussi vous donner des conseils pour la facturation, le bilan comptable, les déclarations, etc.
Tableau récapitulatif des critères pour choisir son comptable
|Critère
|Ce qu’il faut vérifier
|Prix par fiche de paie
|Le tarif correspond-il à votre budget ? Se situe-t-il dans la fourchette 22–30 € ou dans un tarif clairement justifié ?
|Compétences techniques
|Maîtrise du droit du travail, des cotisations sociales, du calcul de l’imposition, des variables de paie (absences, congés, etc.)
|Fiabilité et précision
|Exactitude du calcul du salaire, absence d’erreurs pouvant entraîner litiges ou redressements Urssaf/fiscaux
|Mise à jour juridique
|Le comptable suit-il correctement les évolutions légales et conventionnelles ?
|Relationnel et disponibilité
|Rapidité de réponse, disponibilité pour accompagner et expliquer
|Méthode de travail
|Process de transmission des variables (ex : tableau Excel), organisation, rigueur
|Accompagnement global
|Conseils en facturation, déclarations, bilan comptable, etc.
|Confiance
|Transparence, qualité du contact, fiabilité ressentie
Alternatives et changement de prestataire
Outre les comptables traditionnels, certaines entreprises choisissent de combiner l'expertise de leur expert-comptable avec des outils technologiques comme les logiciels de paie. Cette approche permet d'optimiser l'efficacité tout en conservant l'accompagnement stratégique de votre expert-comptable sur les aspects comptables et fiscaux de votre entreprise.
En cas de changement de prestataire ou de passage à un logiciel de gestion de la paie en ligne, n'oubliez pas de respecter les modalités contractuelles : envoi de votre lettre de résiliation à votre comptable par LRAR (Lettre Recommandée avec Accusé de Réception) et respect du délai de préavis prévu dans votre lettre de mission.
Foire aux questions (FAQ)
La DSN est un élément important en comptabilité. C’est un dispositif qui rassemble les données sociales relatives aux salariés. En particulier, elle contient les informations relatives à la fiche de paie.
Avant de choisir un prestataire de paie, vous devez prendre en compte un certain nombre de facteurs. Combien de bulletins de salaire devra-t-il gérer ? Quelle est la fourchette de tarifs proposés pour une fiche de paie ? Quel est votre budget ? Réfléchir à ces éléments vous permettra de choisir le meilleur accompagnement pour vos besoins.
Une entreprise peut changer d’expert-comptable si elle estime qu’il ne correspond plus à ses besoins. Il faut pour cela régler les honoraires restants, résilier la lettre de mission et respecter un délai de préavis.
L’internalisation de la paie est possible avec l'aide d'outils technologiques, mais nécessite de bien évaluer vos besoins et vos ressources. Votre expert-comptable peut vous conseiller sur la meilleure approche selon votre situation : recrutement d'un gestionnaire de paie en interne, utilisation d'un logiciel, ou combinaison des deux en complément de son expertise.
Il existe plusieurs logiciels de paie et le choix n’est pas toujours évident. Pour choisir un logiciel de paie, informez-vous sur ses fonctionnalités, son prix et les services avancés qu’il propose. Notez que le meilleur logiciel de paie est celui dont les fonctionnalités sont les mieux adaptées aux besoins et priorités de votre entreprise.
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