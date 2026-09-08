Amira Boughaba
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
Rédiger un contrat de travail : modèle et mentions légales
Rédiger un contrat de travail : quelles mentions inclure selon le type de contrat ? Découvrez les obligations légales et bonnes pratiques à suivre.
Prévoyance Syntec : adhésion et taux de cotisation
La prévoyance Syntec est obligatoire pour tous les salariés qui relèvent de la convention collective. Payfit vous explique toutes les couvertures prévues.
Convention collective du e-commerce : tout comprendre !
La convention collective e-commerce s’applique aux entreprises de vente à distance. Découvrez les spécificités de cette convention.
Démission sous convention collective prestataires de services
Découvrez la durée de préavis fixée par la convention collective des prestataires de service en cas de démission d’un salarié.
Faire une DPAE : toutes les formalités à suivre
Faire une DPAE, Déclaration Préalable À l’Embauche, est une obligation légale pour l’employeur. Modalités, procédure et modèle. Payfit vous guide pas à pas.
Procédure d’introduction d’un salarié étranger : les étapes
Procédure d'introduction salarié étranger : étapes, obligations employeur, autorisation de travail... Guide complet des démarches d'embauche.
Prime de rendement : définition, modalités et mode de calcul
Découvrez comment est attribuée et encadrée la prime de rendement pour motiver vos salariés et améliorer la performance de votre entreprise.
Mutuelle et prévoyance : les différences
Différence entre mutuelle et prévoyance : décryptage simple pour comprendre et choisir la protection adaptée pour vos salariés.
Mutuelle HCR : quelles obligations ?
Mutuelle HCR : découvrez toutes les obligations employeur, dispenses et garanties minimales pour protéger vos salariés et assurer une pleine conformité.
Convention collective restauration rapide : période d’essai
La convention collective de la restauration rapide définit des règles particulières à la période d’essai des salariés, notamment concernant sa durée.
Clauses du contrat de travail : la liste des clauses à insérer
Une clause de contrat de travail est un texte prévu dans le contrat qui détermine les droits et les obligations du salarié et de l’employeur.
Logiciel de paie DSN : quels avantages pour l’employeur ?
Recourir à un logiciel de paie avec DSN permet de générer automatiquement chaque fiche de paie et complète la DSN en ligne de manière conforme et sans erreur.
Note de frais : digitalisation et automatisation
La gestion des notes de frais est un processus long et fastidieux. Découvrez comment simplifier et digitaliser le processus de notes de frais.
Mutuelle d'entreprise obligatoire : dispense et démarches
Mutuelle d'entreprise obligatoire : un salarié peut parfois la refuser. Dans quels cas ? Dans quelles conditions ? Et avec quelles démarches ? Payfit répond.
Auto-entrepreneur : comment recruter un alternant ?
Pour un auto-entrepreneur, l'alternance peut être un moyen efficace de recruter plus facilement et rapidement un salarié.
Expert-comptable et bulletin de paie : avantages et coûts
En tant qu’employeur, faire appel à un expert-comptable pour l’établissement des bulletins de paie vous permet de gagner du temps. Explications.
Prix d’un bulletin de salaire : décryptage
Le prix d’un bulletin de salaire varie selon le prestataire externe. Découvrez les solutions pour un bulletin de salaire à moindre prix.
Convention collective des prestataires de services : congés
Découvrez les différents types de congés accordés dans la convention collective des prestataires de services. On fait le point.
RCR sur la fiche de paie : explications
L’employeur peut remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (RCR). Découvrez les modalités de mise en place du RCR.
IDCC restauration rapide : définition et utilité
L’IDCC de la restauration rapide est un code unique qui permet d’identifier la convention collective de la restauration rapide (IDCC 1501). Explications.
Convention collective des télécommunications : le guide
Convention collective des télécommunications : droits, obligations, classification, préavis, indemnités, congés et prévoyance. Tout savoir sur la CCN télécoms.
Attestation sur l’honneur de note de frais : les règles
Une attestation sur l’honneur de note de frais peut être recevable en cas de perte de justificatifs de paiement. Découvrez comment la rédiger correctement.
Contrat d’embauche : définition et conditions de recours
Pour recruter un salarié, l’employeur doit conclure un contrat d’embauche. Découvrez quels types de contrats d’embauche vous pouvez conclure.
Rupture conventionnelle des prestataires de services : guide
La rupture conventionnelle est un mode amiable de rupture du contrat de travail. Voici ce que prévoit la convention des prestataires de services.
Note de frais de déplacement : rédaction et remboursement
Comment rédiger une note de frais de déplacement ? Découvrez les règles, barèmes 2026 et des conseils pour un remboursement rapide et conforme à l’Urssaf.
Logiciel de paie pour PME : fonctionnalités et prix
Le logiciel de paie pour PME permet d’automatiser et de simplifier le processus de paie. Découvrez quel logiciel de paie choisir.
Congé d’ancienneté sous Syntec : tout comprendre
La convention Syntec prévoit un congé en fonction de l’ancienneté du salarié. Découvrez avec les experts RH Payfit les conditions d’attribution de ce congé.
CDI : quelles sont les règles pour procéder à sa rédaction ?
Comment rédiger un CDI ? Pourquoi est-il préférable d’en faire signer un à votre nouveau collaborateur au lieu d’un CDD ? Payfit vous explique tous les détails.
Sourcing en recrutement : définition et astuces
Le sourcing en recrutement est une méthode de recrutement digitale qui permet de repérer sur internet des profils adéquats pour occuper un poste.
Clause d’exclusivité dans le contrat de travail : conditions
La clause d’exclusivité dans un contrat de travail a pour but d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle secondaire.
Convention collective de la publicité : grille de salaire
La convention collective de la publicité prévoit une rémunération plus favorable que la loi. Découvrez la grille de salaires applicable.
Changer d’expert-comptable : nos astuces
Les besoins de votre entreprise évoluent et vous cherchez une alternative à un cabinet d’expert-comptable ? Découvrez comment changer d’expert-comptable.
Rémunération variable : comment ça fonctionne ?
La rémunération variable sert à récompenser les salariés pour leurs performances. Découvrez 3 modes de calcul pour garantir une rémunération équitable.
Évolution de carrière de vos salariés : mode d’emploi
Il est obligatoire pour l’employeur de suivre l’évolution de carrière des salariés par le biais des entretiens professionnels. Explications.
Signature d’un contrat de travail : conditions et formalités
Délais, modalités, conséquences et bonnes pratiques, voici les obligations liées à la signature du contrat de travail (CDI, CDD, intérim).
Indemnisation convention Syntec arrêt maladie : tout savoir
En cas d’arrêt maladie du salarié, la convention Syntec prévoit des règles d'indemnisations plus favorables. Les experts RH Payfit vous aident à faire le point.
Congés dans la convention collective de la publicité : guide
Découvrez dans quels cas les salariés de la convention collective de la publicité peuvent bénéficier de congés.
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La création d’un tableau de recrutement permet d’améliorer le processus de recrutement des salariés. Télécharger le modèle.
Annuler une DPAE : les alternatives
Il n’est pas possible d’annuler une DPAE, mais d’autres alternatives existent. Décryptage.
Recrutement digital : une procédure avantageuse ?
Recrutement digital : plus rapide, plus efficace et moins coûteux, ce procédé a le vent en poupe. Découvrez néanmoins les précautions à prendre.
Note de service annonçant l'arrivée d’un nouveau salarié
Note de service annonçant l'arrivée d’un nouveau salarié : garantissez l’intégration fluide de votre nouveau salarié dans votre équipe grâce à ce document.
Prime de 13e mois : fonctionnement, conditions et calcul
Quand est-ce que la prime de 13ème mois est-elle obligatoire ? Découvrez avec Payfit les règles d’attribution, les conditions d’éligibilité, les modalités de calcul.
Accord d’intéressement sous Syntec : quelles sont les règles ?
La mise en place d’un accord d’intéressement est possible sous Syntec. Il s’agit d’une prime versée aux salariés. Explications.
Politique de recrutement : les méthodes pour la mettre en place
La définition d’une politique de recrutement est essentielle pour réussir le processus de recrutement.
Recruter un stagiaire : les étapes à suivre
Recruter un stagiaire : vous souhaitez former un étudiant ? Découvrez, avec les experts Payfit, les différentes étapes à suivre pour un recrutement conforme.
Envoi des bulletins de paie par mail : règles à suivre
Envoi des bulletins de paie par mail : ce que l'employeur doit savoir en 2024. Délais légaux, protection des données et bonnes pratiques de transmission.
Types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat temporaire
CDD, CDI ou contrat d'intérim ? Vous ne savez pas quel type de contrat choisir pour recruter un salarié ? Payfit fait le point avec vous.
Première paie : quelles sont les démarches à suivre ?
Employeur, vous vous demandez comment établir la première paie dans votre entreprise ? Payfit vous explique comment fonctionne la première paie !
Prime d’ancienneté dans la restauration rapide : les règles
La prime d’ancienneté dans la restauration rapide est attribuée aux salariés pour récompenser leur fidélité. Explications.
Licenciement économique sous Syntec : conditions et délais
Découvrez le fonctionnement du licenciement économique dans les entreprises de la convention collective Syntec : conditions, délais et calcul de l'indemnité.
DMMO : comment la réaliser ?
La DMMO, déclaration des mouvements de main d'œuvre, concerne les établissements de plus de 50 salariés. Elle a été remplacée par la DSN.
Enregistrement des bulletins de paie : les étapes à suivre
Lors de la comptabilisation de la paie de l’entreprise, l'employeur doit réaliser l'enregistrement des bulletins de paie. Explications.
Heures supplémentaires sous Syntec : explications
Découvrez les règles particulières relatives aux heures supplémentaires prévues par la convention collective Syntec.
Convention collective de vente à distance : grille de salaire
La convention collective de vente à distance prévoit une grille de salaires qui varie en fonction de la catégorie professionnelle. Explications.
La prévoyance d’entreprise : obligatoire ou pas ?
Prévoyance d’entreprise obligatoire : quand devient-elle nécessaire et comment protège-t-elle vos collaborateurs ?
Aide pour le contrat de professionnalisation : guide complet
L’employeur qui recrute un salarié en contrat de professionnalisation peut bénéficier d’une aide financière. Payfit fait le point avec vous.
Prime d’ancienneté pour les HCR : est-elle obligatoire ?
La convention collective HCR prévoit-elle le versement d’une prime d’ancienneté pour ses salariés titulaires ou saisonniers ? Payfit vous éclaire.
Rémunération d'un apprenti sous Syntec : tout savoir
Rémunération d'un apprenti sous Syntec : plus avantageuse que celle prévue par la loi, Payfit vous informe sur sa grille de salaires et son montant minimum.
Forfait mobilités durables 2026 : quelles sont les règles ?
Quels sont les moyens de transport alternatifs et durables qui peuvent prétendre au versement du forfait mobilités durables ? Les règles sur le dispositif.
Choix de la convention collective : guide pratique
Choix de la convention collective : impact sur congés, salaires et mutuelle... Identifier celle qui s'applique à votre entreprise est essentiel. On vous guide.
Indemnité kilométrique : règles de versement et calcul
L'indemnité kilométrique compense les frais engagés par le salarié pendant les déplacements professionnels, et les trajets domicile-travail dans certains cas.
Remboursement transport par l'employeur : toutes les règles
Obligations légales, conditions, et cas facultatifs : découvrez toutes les règles du remboursement des frais de transport domicile-travail par l’employeur.
DUERP en restauration rapide : évaluation des risques
Le document unique d’évaluation des risques de la restauration rapide permet d’évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés.
DUERP en HCR : comment l'établir ?
Le DUERP en HCR permet à l’employeur d’évaluer les risques professionnels et de mettre en œuvre des actions de préventions. Explications.
Participation de l’employeur à la mutuelle : taux de cotisation
La participation de l’employeur à la mutuelle est obligatoire. Découvrez les garanties minimales qui doivent être couvertes par la mutuelle.
Recruter un apprenti : avantages et démarches
Recruter un apprenti est la solution idéale pour l’employeur qui souhaite former un futur salarié. Découvrez les étapes pour recruter un apprenti.
Embaucher un travailleur handicapé : quelle obligation ?
Embaucher un travailleur handicapé : obligations légales, aides financières et démarches pour les entreprises. Guide des bonnes pratiques.
Prix d'un expert-comptable : tout savoir
Pour gérer la paie en entreprise, l'entrepreneur peut recourir à un expert-comptable. Découvrez le prix d’un expert comptable.
Recruter sur LinkedIn : simple et efficace
Recruter sur LinkedIn est une méthode de recrutement très pratique qui permet de trouver des profils adaptés en simplifiant le processus de recrutement.