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Quelles sont les différences entre mutuelle et prévoyance ?

Amira Boughaba
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

En France, l’assurance maladie rembourse seulement une partie des frais de santé des assurés. 

L’adhésion à une mutuelle permet de couvrir les frais de santé qui sont à la charge des assurés tandis que la prévoyance permet une protection supplémentaire contre les accidents de la vie. 

Comment définir mutuelle et prévoyance ? Quelles sont les différences entre mutuelle et prévoyance ? Payfit vous explique.

Mutuelle et prévoyance : définitions

Mutuelle

La mutuelle ou la complémentaire santé a pour objectif de prendre en charge la partie des frais qui n’est pas remboursée par la sécurité sociale.

L’employeur a l’obligation de proposer à tous ses salariés une mutuelle, y compris pour les apprentis. Toutefois, les salariés ne sont pas obligés de souscrire à celle-ci et peuvent adhérer à une autre mutuelle.

💡 Bon à savoir : le contrat de mutuelle est en principe obligatoire pour les salariés sauf pour les cas de dispense à la mutuelle obligatoire de l’entreprise (exemple : adhésion à la mutuelle du conjoint).

Prévoyance

La prévoyance est une couverture maladie qui offre une protection contre les aléas de la vie. En effet, la prévoyance prend en charge la maladie, l’invalidité-dépendance, le décès, l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

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Mutuelle et prévoyance : quelles sont les différences ?

Couverture des risques 

La principale différence entre prévoyance santé et mutuelle est la prise en charge des couvertures des risques.

➡️ Mutuelle

De manière générale, la mutuelle d'entreprise couvre l’ensemble des frais de santé des assurés comme par exemple : 

  • les consultations et soins médicaux ; 

  • les frais d’hospitalisation ; 

  • les médicaments sur ordonnance ; 

  • les soins et prothèses dentaires ;

  • les soins optiques et ophtalmologiques.

💡 Bon à savoir : en fonction du niveau de couverture de la mutuelle, la prise en charge de ces frais peut être complète ou partielle. 

➡️ Prévoyance

La prévoyance est une protection sociale complémentaire qui s’ajoute à celle du régime obligatoire en octroyant une aide financière pour prend en charge les risques qui peuvent affecter la vie d’un assuré et celle de sa famille notamment en cas :

  • en cas d’arrêt de travail lié à une incapacité : des indemnités journalières peuvent être versées pour compenser la perte de salaire ;

  • en cas d’invalidité : une rente peut être octroyée pour maintenir un revenu ;

  • en cas de dépendance liée à l’âge : une rente à vie ou un capital peuvent être octroyés ; 

  • en cas de décès : un capital ou une rente peut être versée au conjoint ou aux enfants du salarié.

Participation de l’employeur

L’autre différence entre mutuelle et prévoyance en entreprise est le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance.

➡️ Mutuelle

En principe, la participation de l’employeur à la mutuelle doit au moins être égale à 50 % de la cotisation.

➡️ Prévoyance

L'adhésion à un organisme de prévoyance est facultatif. Toutefois, la prévoyance d'entreprise peut être obligatoire lorsqu’elle est prévue par une convention collective applicable ou un accord de branche. La prévoyance décès est également obligatoire pour les entreprises qui emploient des cadres.

Tableau récapitulatif des différences entre mutuelle et prévoyance

Mutuelle Prévoyance
Participation employeur Obligatoire en entreprise Principe : facultative ; Obligatoire : pour les cadres ; si la convention collective applicable ou l’accord de branche le prévoit
Garanties couvertes consultations et soins médicaux ; frais d’hospitalisation ; médicaments sur ordonnance ; soins et prothèses dentaires ; soins optiques et ophtalmologiques maladie ; maternité ; invalidité ; dépendance ; décès ; accident du travail ; maladie professionnelle

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