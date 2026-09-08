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Que prévoit la convention collective du e-commerce ?

Amira Boughaba
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

Une convention collective est un accord négocié entre une organisation syndicale représentative des salariés et un groupement d’employeurs.

La convention collective e-commerce dite convention collective de vente à distance permet de régir les relations de travail entre les salariés et les employés des entreprises du commerce à distance.

Qu’est-ce que la convention collective e-commerce ? Quelles sont les règles particulières prévues par cette convention ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce que la convention collective e-commerce ? 

La convention collective e-commerce permet d’adapter les règles du Code du travail au secteur de la vente à distance

L’objectif de la convention collective e-commerce est d’améliorer les conditions de travail des entreprises de vente à distance dont l’activité principale est le commerce de détail de tout type de produits par tout média.

L’identifiant de la convention collective e-commerce permettant de retrouver facilement le texte de la convention est le code IDCC 2198.

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À quelles entreprises s’applique la convention collective e-commerce ?

La convention e-commerce s’applique aux employeurs et aux salariés des entreprises du commerce à distance. 

Il s’agit de la vente dématérialisée de biens ou de services par des moyens de télécommunications (internet, téléphone, courrier, etc).

Le code APE (activité principale exercée) permet de déterminer les entreprises qui relèvent de la convention collective e-commerce.

Code APE Activité principale de l’entreprise
4791A Vente à distance sur un catalogue général
4791B Vente à distance sur un catalogue spécialisé

Quelles sont les règles particulières prévues par la convention collective e-commerce ?

La convention e-commerce prévoit des règles particulières qui sont dans certains cas plus favorables que la loi pour les salariés.

Période d’essai

La période d’essai est la période pendant laquelle le salarié et l’employeur peuvent rompre librement le contrat de travail.

Dans la convention collective e-commerce, la durée de la période d’essai est aménagée et varie en fonction de la catégorie professionnelle des salariés.

Catégorie professionnelle Durée de la période d’essai Renouvellement de la période d’essai
Ouvriers et employés 1 mois 1 mois
Techniciens et agents de maîtrise 2 mois 2 mois
Techniciens et agents de maîtrise, si formation professionnelle indispensable 3 mois 3 mois
Cadres 3 mois 3 mois
Cadres, si fonctions spécifiques et particulières 4 mois 4 mois

Durée du préavis 

En principe, avant de mettre fin au contrat de travail, l’employeur ou le salarié doit respecter un délai de préavis.

Dans la convention collective de vente à distance, le préavis varie en fonction de la catégorie professionnelle et de l’ancienneté du salarié ainsi que du mode de rupture du contrat.

Catégorie professionnelle Ancienneté du salarié Démission Licenciement Départ volontaire et mise à la retraite
Ouvrier Moins de 6 mois de présence 1 semaine 1 semaine 3 mois
Ouvrier Plus de 6 mois de présence et moins de 2 ans de présence 1 mois 1 mois 3 mois
Employé Ayant moins de 2 ans de présence 1 mois 1 mois 3 mois
Ouvrier-employé Plus de 2 ans de présence 1 mois 2 mois 3 mois
Agents de maîtrise et techniciens (cat. D) Le mois en cours et le mois suivant Le mois en cours et les 2 mois suivants 3 mois
Agents de maîtrise et techniciens (cat E) Le mois en cours et les 2 mois suivants Le mois en cours et les 2 mois suivants 3 mois
Cadres 3 mois 3 mois 3 mois

Congés pour ancienneté

La convention collective e-commerce accorde aux salariés des congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Catégories de salariés Ancienneté du salarié Durée du congé pour ancienneté
Ouvriers et employés 5 ans 1 jour
Ouvriers et employés 10 ans 2 jours
Ouvriers et employés 15 ans 3 jours
Ouvriers et employés 20 ans 4 jours
Techniciens et agents de maîtrise 5 ans 1 jour
Techniciens et agents de maîtrise 9 ans 2 jours
Techniciens et agents de maîtrise 13 ans 3 jours
Techniciens et agents de maîtrise 17 ans 4 jours
Techniciens et agents de maîtrise 20 ans 5 jours
Cadres 5 ans 2 jours
Cadres 8 ans 3 jours
Cadres 10 ans 4 jours
Cadres 15 ans 5 jours
Cadres 20 ans 6 jours

💡 Bon à savoir : d'autres règles spécifiques sont prévues par la convention collective e-commerce, c'est notamment le cas :

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