Le processus de gestion de la paie est un processus complexe qui requiert du temps et de bonnes connaissances en paie.

Il existe de nombreux logiciels de paie pour toutes les tailles d'entreprises, y compris les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME).

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie pour PME ? Pourquoi et comment choisir un logiciel de paie pour PME ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie pour PME ?

Un logiciel de paie est un outil informatique qui permet l’automatisation de la paie et la gestion des déclarations sociales.

Grâce à un logiciel, l’établissement des fiches de paie pour les PME est simplifié et sécurisé.

Il existe différents types de logiciels de paie pour PME :

logiciel de paie gratuit ;

logiciel de paie standard ;

logiciel de paie avancé (SIRH).

💡 Bon à savoir : les petites et moyennes entreprises (PME) sont les entreprises de moins de 250 salariés.

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Pourquoi choisir un logiciel de paie pour PME ?

Il est recommandé aux entreprises et notamment aux PME de recourir à un logiciel de paie afin de simplifier leurs processus de paie.

Un logiciel de paie pour PME présente de nombreux avantages pour la gestion de la paie :

automatisation de la gestion de la paie ;

dématérialisation des bulletins de paie ;

sécurisation des fiches de paie grâce à un coffre-fort numérique ;

expertise comptable et juridique.

Pour bien choisir son logiciel de paie, il est important de prendre en considération plusieurs critères.

Les fonctionnalités du logiciel de paie pour PME

Les fonctionnalités d’un logiciel de paie sont déterminantes. En tout état de cause, il est indispensable qu’un logiciel de paie pour PME couvre :

l’édition automatique des bulletins de paie ;

l’automatisation des déclarations sociales ( DSN par exemple) ;

la veille juridique permanente ;

l’export de données stratégiques et de tableaux de synthèse ;

la sécurité.

Les services proposés par le logiciel de paie

En fonction des différents logiciels de paie pour PME, des services supplémentaires peuvent être proposés en plus de la gestion de la paie.

Par exemple, certains logiciels de paie peuvent proposer des modules de gestion des congés et absences, de gestion des notes de frais, ou encore de gestion de la performance des salariés.

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Quel est le prix d’un logiciel de paie pour PME ?

Lors du choix d’un logiciel de paie pour PME, le prix peut constituer un frein pour certaines entreprises.

Logiciel de paie gratuit pour les PME

Il est possible de recourir à un logiciel de paie gratuit, mais les fonctionnalités de celui-ci seront limitées.

En effet, un logiciel de paie gratuit est limité à un nombre réduit de salariés et ne propose que des fonctionnalités simples telles que l’édition de fiches de paie. Par ailleurs, le niveau de sécurité n’est pas toujours satisfaisant.

Logiciel de paie payant pour les PME

Les logiciels payants standards ont l’avantage de proposer plus de fonctionnalités qu’un logiciel gratuit comme par exemple la gestion des congés et absences ou encore le suivi du temps de travail.

Il existe des logiciels de paie plus avancés tels que le logiciel SIRH qui prennent en compte les données RH pour une meilleure gestion de la paie.

Le prix de ces logiciels de paie pour PME varie selon les fonctionnalités et les services proposés. Généralement, le prix du logiciel de paie varie en fonction du nombre de salariés que compte votre entreprise.

💡 Bon à savoir : pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de paie pour les PME, n’hésitez pas à consulter notre article sur le meilleur outil de gestion de la paie.