À retenir : La prime de rendement est une rémunération variable versée aux salariés selon le travail réalisé et les résultats obtenus .

Ses modalités sont définies par les accords de branche ou d’ entreprise , ainsi que par les dispositions réglementaires du secteur public.

Ce dispositif RH fidélise les collaborateurs et renforce l’ attractivité de l’entreprise.

Sa mise en place repose sur des objectifs mesurables et réalisables , définis en concertation avec les équipes.

Elle est obligatoire lorsqu’elle est prévue par un accord , une convention de branche ou une décision unilatérale de l’employeur.

Son calcul dépend des objectifs collectifs et des indicateurs de performance précisés dans les textes de référence.

L’employeur qui souhaite motiver et récompenser ses salariés peut leur attribuer une prime comme la prime de rendement. Conditionnée à la réalisation d’objectifs fixés par l’entreprise, cette prime sur objectif représente un élément variable de la paie et doit être intégrée dans la gestion des salaires.



Comment fonctionne la prime de rendement ? À quoi sert la prime de rendement ? Payfit vous explique.

La prime de rendement repose sur un principe simple : récompenser le travail et les résultats obtenus. Il s'agit d'une prime sur objectif.

On distingue deux types de dispositifs :

la prime individuelle est versée uniquement aux salariés ayant atteint leurs objectifs ;

la prime collective est accordée à l’ensemble des collaborateurs lorsque les objectifs de l’équipe sont atteints.

📌 Exemple : supposons une entreprise qui accorde une rémunération variable à ses conseillers de clientèle qui dépassent un seuil de ventes fixé par la direction, soit 30 ventes mensuelles. Les conseillers qui l’atteignent, voire le dépassent, perçoivent donc un bonus à la fin du mois.

💡Bon à savoir : encadrée légalement, la prime de performance, se distingue des hausses de salaire, des augmentations liées au coût de la vie, de l’indemnité de congés payés et de la base des heures supplémentaires. Elle constitue un outil RH et fait partie des éléments variables de paie .

Qui peut percevoir une prime de rendement ?

Pour savoir si vous êtes éligible à la prime de rendement, vous devez consulter les textes de référence en vigueur selon que vous travaillez dans le secteur public ou privé.

Cas de la fonction publique

Dans le secteur public, la prime sur objectif est formalisée sous forme de décret, de circulaires ou instructions émanant du ministère concerné. Les modalités d’affectation peuvent d’ailleurs différer selon les secteurs.

Cas du secteur privé

Dans le secteur privé, la prime de performance est régie par la convention collective ou l’accord collectif. Ces deux textes permettent de connaître les modalités d’octroi de la rémunération variable ainsi que les indicateurs clés de performance définis lors des négociations de l’accord.

Cas de la prime prévue dans le contrat de travail

La prime de rendement prévue au contrat de travail correspond à un droit individuel accordé au salarié, à condition de remplir les critères associés. Il peut s’agir par exemple d’une prime accordée pour des postes stratégiques, liée à une ancienneté minimale ou dédiée à une équipe commerciale.

Pourquoi instaurer une prime de rendement ?

La prime de rendement est généralement instaurée pour 3 raisons principales :

elle attire de nouveaux talents et représente un véritable argument à mettre en avant en entretien d’embauche par rapport à une structure qui n’en verse pas. Cela constitue un levier non négligeable pour renforcer l’attractivité d’un employeur ; elle fidélise les équipes en place : la prime sur objectif entraîne un sentiment de reconnaissance des membres du personnel vis-à-vis de leur employeur ; elle encourage les salariés au quotidien : perçue comme un vrai levier de motivation, le dispositif pousse les collaborateurs à tout mettre en œuvre, quitte à se dépasser pour atteindre les objectifs requis.

En pratique, la prime de rendement motive les salariés à atteindre les objectifs fixés. Ce dispositif constitue donc un véritable outil de développement de la performance. Elle reconnaît l’effort et l’engagement des équipes et sert à maintenir une culture du résultat.

Pour instaurer un programme de reconnaissance salariale, suivez cette méthode en 4 étapes :

recueillez les opinions de vos collaborateurs : discutez avec vos équipes pour recueillir l’avis de chaque membre, nécessaires pour définir votre stratégie. Cette consultation améliore aussi la cohésion interne ; créez un fonds commun : un fonds commun permet de répartir les montants du bonus collectif selon des critères définis en amont dans vos objectifs ; fixez la fréquence de versement : fixez les périodes de paiement selon le rythme et le fonctionnement de l’organisation ; communiquez clairement : expliquez les conditions de versement, les sommes attribuées ainsi que les délais de paiement à vos collaborateurs pour éviter les incompréhensions. Une communication claire renforce la confiance et la transparence dans le processus.

Votre programme d’incitation salariale doit s’appuyer sur des objectifs SMART, c’est-à-dire, clairs, facilement réalisables et compréhensibles. Les indicateurs retenus et outils de suivi doivent être précis et permettre de mesurer les progrès dans la durée.

Lettre Signification Description S Spécifique Définir précisément ce qui doit être accompli : le quoi, où, avec qui et comment. M Mesurable Les résultats doivent être quantifiables afin de pouvoir évaluer les progrès (qualité, coût, temps, etc.). A Atteignable L’objectif doit être réalisable compte tenu des ressources disponibles (compétences, budget, temps…). R Relevant (ou Pertinent) L’objectif doit être aligné sur les priorités et la stratégie de l’organisation. T Temporel L’objectif doit avoir un calendrier clair : échéances, étapes clés, et date limite.

La prime de rendement est-elle obligatoire ?

La prime de rendement est obligatoire lorsqu’elle est prévue par :

la convention collective ;

l’ accord collectif ;

le contrat de travail ;

un usage d’entreprise ;

la décision exclusive de l’employeur.

Si tel est le cas, l'employeur est alors tenu d’honorer le versement auprès des collaborateurs ayant atteint les objectifs fixés par l’organisation.

L’attribution peut aussi rester facultative : on parle ainsi de prime bénévole, accordée librement par la direction pour reconnaître les efforts réalisés et la qualité du travail accompli.



💡 Bon à savoir : contrairement à la prime de 13ème mois , l’employeur peut ne pas verser ce type de prime aux salariés qui n’ont pas atteint les objectifs fixés. Tout dépend du cadre fixé au départ par l’entreprise.

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Le modèle choisi doit rester transparent et compréhensible pour l’ensemble des collaborateurs concernés.

Calcul de la prime collective

Le mode de calcul de la rémunération collective est prévu par l’un des textes qui l’encadrent (convention ou accords collectifs , mesure propre ou usage d’entreprise). Elle repose sur des objectifs communs à une équipe, un service ou une structure, liés à des indicateurs de performance tels que le chiffre d’affaires, la production ou la satisfaction client.

⚠️ Attention : la prime collective n’est pas incluse dans la base de calcul du temps de travail additionnel et l’indemnité de repos annuel.

💡 Bon à savoir : certaines organisations proposent à leur personnel une rémunération variable pour les encourager à réaliser leurs objectifs.

Calcul de la prime de rendement individuelle

La prime individuelle repose sur trois méthodes de détermination :

Mode Principe Exemple Montant fixe Prime versée dès que l’objectif est atteint 200 €/mois si l’objectif est réalisé Pourcentage du salaire Prime calculée sur une part du salaire brut 5 % du salaire annuel si les objectifs sont atteints Système de paliers Coût variable selon le niveau d’atteinte des objectifs 2 % à 80 %, 5 % à 100 %, 7 % à 120 %.

Le coût varie selon la performance de chaque individu par rapport à des objectifs fixés (ex. : ventes, productivité, qualité…).

📌 Exemple : supposons un collaborateur de votre équipe commerciale qui perçoit un salaire brut de 3 000 €. Vous fixez un objectif de ventes de 50 000 € par trimestre :

si le commercial a atteint l’objectif, il perçoit un bonus de 450 € (soit 5 % de son salaire trimestriel = objectif atteint à 100 %) ;

s’il dépasse l’objectif de 20 %, la valeur augmente à 630 € (soit 7 % de son salaire trimestriel).