Pour réussir le processus de recrutement des salariés, il est impératif de mettre en œuvre une politique de recrutement.

L’élaboration d’une politique de recrutement permet de gérer en amont les enjeux et les objectifs à atteindre pour un recrutement serein.

Qu’est-ce qu’une politique de recrutement ? Comment la mettre en place ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’une politique de recrutement ?

La politique de recrutement peut être définie comme l’ensemble des méthodes utilisées pour encadrer le processus de recrutement en entreprise.

La définition de la politique de recrutement permet donc de s’interroger sur les besoins en termes d’effectifs de l’entreprise afin d’optimiser le déroulement des recrutements.

En outre, le but de la mise en place d’une politique recrutement est de réussir à pourvoir les postes dans les délais et avec des profils adéquats et de conserver les bons profils en interne.

Il est important pour une entreprise d'avoir une politique de recrutement moderne pour favoriser la gestion des talents.

À quoi sert une politique de recrutement ?

Évaluer le processus de recrutement

Il est important de bien définir la politique de recrutement afin d’évaluer les méthodes de recrutement.

L’évaluation de ces méthodes permet d’améliorer et de rendre le processus de recrutement plus efficace en étudiant les différents indicateurs RH.

Par exemple, pour évaluer la qualité du recrutement ou le taux d’acceptation du poste, on peut s’intéresser au nombre de candidats qui ont été recrutés.

Gestion du temps et du coût

La mise en œuvre d’une politique de recrutement permet de mieux gérer le coût et le temps du processus de recrutement.

En effet, le recrutement de nouveaux salariés entraîne un coût important pour l’entreprise notamment pour les postes très qualifiés tels que ceux des cadres.

En plus du coût, le processus de recrutement est un processus long qui se décompose de plusieurs étapes :

définir le profil de compétence ;

publier une annonce de recrutement ;

trier les candidatures ;

mener un entretien d’embauche ;

sélectionner le candidat.

Valoriser la marque employeur

L’élaboration d’une politique de recrutement contribue à valoriser la marque employeur de l’entreprise.

La marque employeur est l’image que renvoie l’entreprise sur le marché du travail. Il est nécessaire de cultiver l'attractivité de l’entreprise pour réaliser un processus de recrutement de qualité.

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Établir une stratégie de recrutement

La décision de recruter un salarié relève d’une stratégie de recrutement bien définie. L'entreprise doit avoir établi, au préalable, les besoins et les compétences recherchées afin de mettre en œuvre une stratégie RH de recrutement.

Ainsi, la détermination d’une stratégie efficace de recrutement influe sur la qualité du processus de recrutement et donc l’enrichissement de l’entreprise.

Définir les enjeux et objectifs du recrutement

L’entreprise doit définir clairement les enjeux et les objectifs du recrutement. Ces facteurs ont un impact sur la manière dont va être élaborée la politique de recrutement RH.

Pour mener à bien la politique de recrutement, l’entreprise doit identifier les enjeux du recrutement auxquels elle fait face. Il peut s’agir, par exemple, d’une politique de recrutement digitalisée avec le développement du recrutement digital.

En outre, l’entreprise doit définir les objectifs à atteindre en matière de recrutement. Les objectifs peuvent concerner le budget relatif au recrutement ou encore un nombre de candidats à recruter pendant une période donnée.

💡 Bon à savoir : une politique de recrutement efficace aide à réduire le mouvement de départs des salariés dit turnover.