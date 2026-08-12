L’arrivée d’un nouveau salarié dans l’entreprise est un événement important qui se doit d’être communiqué aux autres collaborateurs.

L’annonce de l’arrivée d'un nouveau salarié peut se faire de plusieurs façons :

envoyer un mail d’arrivée dans l’entreprise ;

rédiger une note de service ;

notifier l’arrivée dans une newsletter.



La note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié est un outil précieux afin d’officialiser la venue d’un nouveau collaborateur dans l’équipe et de préparer son intégration. PayFit vous guide pas à pas dans la rédaction et la diffusion de ce document d’information interne.

Qu’est-ce qu’une note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié ?

Qu’est-ce qu’une note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié ?

Une note de service est un document de communication interne transmettant à l’ensemble des salariés des informations concernant la vie de l’entreprise.

La note de service peut annoncer différents sujets ou événements marquants dans l’entreprise tels que l’arrivée du nouveau salarié ou le rappel des règles de l’entreprise. Par exemple, une note de service sur les congés payés peut notifier les collaborateurs de la date de fermeture de l’entreprise ou d’un roulement des départs en congé.

En règle générale, c’est l’employeur qui est chargé de rédiger la note de service concernant l’arrivée d’un nouveau membre du personnel.



💡 Bon à savoir : l’annonce peut être faite de plusieurs manières, comme par exemple par le biais d’un mail de bienvenue expliquant le déroulement de l’intégration du nouveau collaborateur à l’organisation du travail.

Pourquoi rédiger une note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié ?

Communiquer une note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié dans l’entreprise est utile afin d’informer les salariés de l’agrandissement de l’équipe. Il s’agit notamment d’un procédé incontournable en gestion des ressources humaines.

La note de service permet en outre à l’ensemble des salariés de s’organiser et de préparer l’arrivée de ce nouveau collaborateur.

Il est important pour le climat social de l’entreprise de bien accueillir le nouveau salarié et de faciliter son intégration au sein de l’équipe. À ce titre, la préparation d’une journée d'intégration dans l'entreprise est indispensable afin de s'assurer qu'il dispose de toutes les clés pour prendre ses nouvelles fonctions.

💡 Bon à savoir : il peut également être utile d’envoyer un mail annonçant l’arrivée du nouveau collaborateur aux clients avec qui le salarié aura des interactions. L’introduction du salarié auprès de ses futurs interlocuteurs est la clé d’une prise de poste sereine.

Cette annonce marque le point de départ d'un parcours d'intégration structuré : une checklist d'onboarding permet de suivre chaque étape, de la préparation du matériel jusqu'au premier entretien de suivi.

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Une note de service annonçant l’arrivée du nouveau salarié est rédigée de la même manière qu’une note de service ordinaire. Son contenu doit être rédigé dans des termes simples et clairs, tout en mentionnant les informations essentielles telles que le nom du nouvel arrivant, la date d’entrée en fonction et le poste occupé.

Ainsi, pour annoncer l’arrivée du nouveau collaborateur au personnel de votre entreprise, l’ensemble des mentions obligatoires présentes dans une note de service doivent être présentes.

Si besoin, vous pouvez vous inspirer d’un modèle de note de service du nouveau salarié comme celui présenté ci-dessous.

💡 Bon à savoir : notre tableau des formalités d’embauche est à votre disposition pour vous aider à préparer l’arrivée de votre nouveau salarié et faciliter votre travail de gestion des ressources humaines.