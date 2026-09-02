À retenir - Que faut-il inclure dans un contrat de travail ? Un contrat de travail doit comporter l'identité des parties, le poste occupé, la rémunération, la durée et le lieu de travail. Selon le besoin, il peut intégrer des clauses spécifiques comme la confidentialité ou la non-concurrence, et doit dans tous les cas être vérifié, signé et conforme à la loi.

Tout employeur qui recrute un nouveau salarié doit rédiger un contrat de travail .

Il s’agit d’un document important, car il permet d’encadrer la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. En concluant un contrat, les parties s’accordent sur des éléments essentiels, tels que la rémunération, la durée et les horaires du travail ou encore les modalités encadrant la rupture de ce contrat.

Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?

Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?

Le contrat de travail est un document écrit par lequel le salarié et l’employeur s’obligent mutuellement. Le salarié s’engage à fournir un travail en contrepartie d’une rémunération (le salaire, auquel s'ajoutent éventuellement des primes ou avantages) versée par l’employeur.

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée :

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) : il n’y a pas de date de fin de contrat , ce qui permet au salarié de pouvoir mettre fin au contrat à tout moment en respectant les règles du droit du travail ;

Contrat à Durée Déterminée (CDD) : la date de fin de contrat est obligatoirement indiquée dans le contrat de travail.

Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, trois conditions doivent être remplies :

la réalisation d’un travail : le salarié doit fournir un travail pour le compte de l’employeur ;

le versement d’un salaire : l’employeur verse au salarié une rémunération pour le travail réalisé ;

l’existence d’une relation de subordination entre le salarié et l’employeur : le salarié est placé sous l’autorité de l’employeur qui donne des directives et qui dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction.

💡 Bon à savoir : bien que le CDI à temps plein soit valable sans écrit, il est vivement recommandé de rédiger un contrat afin de prouver ce qui a été négocié entre les parties.

En revanche, il est obligatoire de rédiger un contrat de travail pour un CDD ou pour un CDI à temps partiel. L’écrit dans ces cas est exigé pour la validité du contrat.

Qui peut rédiger un contrat de travail ?

En principe, c’est à l’employeur que revient la responsabilité de faire le contrat de travail .

Dans le cas d’une petite entreprise, l’employeur peut soit, s’aider d’un modèle de contrat de travail, soit, faire appel à un avocat en droit social ou à son expert-comptable pour la rédaction du contrat de travail.

En revanche, dans les plus grandes entreprises, ce sont essentiellement les services juridiques ou de gestion des ressources humaines qui ont la charge de rédiger les contrats de travail.

💡 Bon à savoir : le contrat de travail doit obligatoirement être rédigé en français dès lors qu’il a été signé en France, et ce même lorsque le salarié est étranger. Ce dernier a la possibilité de demander une traduction du contrat et de ses différentes clauses.

Quelle que soit la taille de l'entreprise, un logiciel de gestion des contrats facilite considérablement la rédaction en :

automatisant la génération des contrats à partir de modèles personnalisables ;

intégrant les mentions obligatoires selon le type de contrat ;

assurant la conformité juridique grâce à des mises à jour automatiques.

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Quelles sont les mentions obligatoires lors de la rédaction d’un contrat de travail ?

L’employeur doit s’assurer de faire figurer toutes les mentions obligatoires dans le contrat de travail lorsqu’il le rédige. Pour éviter les oublis, il est possible de s’inspirer d’un modèle de contrat, aisément trouvable en ligne.

💡 Bon à savoir : l’employeur doit également respecter les mentions obligatoires prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

L’entreprise peut ajouter diverses clauses ou dispositions au contrat en fonction des nécessités de son activité. Les plus courantes sont la clause de non-concurrence ou la clause de confidentialité. Ces clauses sont très encadrées par le Code du travail afin de protéger les futurs salariés d’éventuels abus.

Parmi les clauses optionnelles fréquemment intégrées, on trouve également les clauses relatives aux avantages sociaux comme la clause ticket restaurant dans le contrat de travail. Bien que non obligatoire, cette clause permet de formaliser l'attribution des titres-restaurant en précisant les conditions d'octroi, la valeur faciale et la part prise en charge par l'employeur.

⚠️ Attention : les clauses discriminatoires sont illégales que celles-ci portent sur l’âge, le sexe, l’origine ethnique, etc. le Code du travail interdit également toute clause prévoyant un salaire inférieur au SMIC.

Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

Lorsque le salarié est embauché en CDI à temps plein, le contrat de travail doit obligatoirement mentionner :

le nom et le SIRET de l’entreprise ;

le nom et le prénom du salarié ;

l’adresse du salarié ;

le numéro de Sécurité sociale du salarié ;

le nombre d’heures hebdomadaire ;

la fonction et la qualification professionnelle ;

la durée de la période d’essai (ou l’absence de période d’essai) ;

la rémunération (salaire, primes et accessoires) ;

le lieu du travail ;

les congés payés ;

la convention collective applicable ;

le délai de préavis à respecter en cas de rupture du contrat de travail ;

la signature des parties.

Contrat de travail à durée indéterminée

Si le salarié est embauché en CDD, le contrat de travail du salarié devra indiquer toutes les mentions obligatoires du CDI à temps plein. Cependant, il y a des mentions obligatoires en plus :

le motif de recours au CDD ;

le nom du salarié remplacé s’il s’agit d’un CDD de remplacement ;

la date de début et de fin du contrat ;

la durée minimale du contrat s’il n’a pas de terme précis ;

l’existence ou non d’une clause de renouvellement ;

la désignation du poste de travail ;

le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

⚠️ Attention : un contrat de travail mal rédigé pourrait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud’hommes.

Contrat à temps partiel

Tout comme le CDD, le contrat à temps partiel doit également faire figurer les mentions obligatoires du CDI à temps plein, ainsi que les mentions spécifiques à ce type de contrat :

la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et la nature de cette modification.

💡 Bon à savoir : si le contrat à temps partiel est un CDD, l’employeur devra respecter les mentions obligatoires du CDD et du contrat à temps partiel.

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Les 14 informations obligatoires à communiquer au salarié lors de l'embauche

Depuis le 1er novembre 2023, l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant 14 informations principales relatives à la relation de travail. Cette obligation découle de la loi du 9 mars 2023 et du décret du 30 octobre 2023, transposant la directive européenne 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles.

Les 8 informations à transmettre sous 7 jours

Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 7ème jour calendaire suivant la date d'embauche :

l'identité des parties à la relation de travail ;

le lieu ou les lieux de travail et l'adresse de l'employeur ;

l'intitulé du poste, les fonctions et la catégorie socioprofessionnelle ;

la date d'embauche ;

pour un CDD : la date de fin ou la durée prévue du contrat ;

la durée et les conditions de la période d'essai (le cas échéant) ;

les éléments constitutifs de la rémunération et modalités de paiement ;

la durée de travail et les conditions relatives aux heures supplémentaires/complémentaires.

Les 6 informations à transmettre sous 30 jours

Ces informations doivent être communiquées au plus tard 1 mois après l'embauche :

pour l'intérim : l'identité de l'entreprise utilisatrice ;

le droit à la formation professionnelle ;

la durée du congé payé ou modalités de calcul ;

la procédure à observer en cas de cessation du contrat ;

les conventions et accords collectifs applicables ;

les régimes obligatoires et protection sociale complémentaire.

💡 Bon à savoir : l'arrêté du 3 juin 2024 propose 5 modèles officiels de documents pour faciliter cette obligation. Ces modèles peuvent être regroupés en un document unique ou scindés selon les délais de transmission.



⚠️ Attention : cette obligation ne dispense pas de l'obligation de remise de la DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche) ni de la rédaction du contrat de travail écrit lorsque celui-ci est obligatoire (CDD, temps partiel).

Le contrat de travail peut-il être modifié après sa rédaction et sa signature par les parties ?

L’employeur a la possibilité de modifier le contrat de travail en respectant certaines conditions. Pour ce faire, il peut rédiger un avenant au contrat de travail .

💡 Bon à savoir : toutes les mentions obligatoires doivent figurer dans l’avenant au contrat de travail.

Il faut distinguer la modification du contrat de travail du simple changement des conditions de travail, qui ne répondent pas au même régime.

Modification du contrat de travail

Lorsque l’employeur souhaite modifier un élément essentiel du contrat de travail, il doit obtenir l’accord du salarié. Sont considérés comme étant des éléments essentiels au contrat de travail :

la rémunération ;

la durée du travail ;

les fonctions occupées au sein de l’entreprise.

Si le salarié refuse, l’employeur peut décider de renoncer à la modification du contrat de travail, ou licencier le salarié dans le respect de la procédure de licenciement.

⚠️ Attention : la cause du licenciement ne peut pas être le refus du salarié. Le licenciement doit être justifié par la raison qui a poussé l’employeur à proposer une modification du contrat au salarié.

Modèle d'avenant au contrat de travail Télécharger gratuitement

Simple changement des conditions de travail

En revanche, l’employeur peut modifier les éléments relatifs aux conditions de travail du salarié. Il s’agit d’un simple changement des conditions de travail, qui ne nécessite pas l’accord du salarié. Il peut porter sur :

le lieu de travail ;

les horaires de travail.

💡 Bon à savoir : le refus du salarié d’un changement de ses conditions de travail, de nouveaux horaires par exemple, peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Pour vous aider dans vos démarches de recrutement, n’hésitez pas à suivre un tableau des formalités d’embauche résumant toutes les étapes à suivre lors de l’embauche d’un salarié.