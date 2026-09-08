Recruter un stagiaire est l’occasion pour un employeur d’apporter du renouveau à son entreprise tout en transmettant ses valeurs.

Le stage permet à l’étudiant ou à l’élève de mettre en pratique, durant une période temporaire, les connaissances acquises lors de sa formation et d’acquérir des compétences professionnelles. Comment recruter un stagiaire ? Découvrez toutes les étapes avec Payfit.

Pourquoi recruter un stagiaire ?

Le recrutement d’un stagiaire est intéressant pour l’employeur qui souhaite former un jeune durant une courte période.

En pratique, recruter un stagiaire ne nécessite pas de démarches spécifiques, ce qui facilite le processus de recrutement, car cela ne revient à pas à recruter un salarié . En ce sens, ce dernier ne bénéficie donc pas des mêmes avantages sociaux et financiers qu’un salarié.

💡 Bon à savoir : si vous souhaitez recruter un alternant , il sera considéré comme un salarié, et bénéficiera dès lors des mêmes avantages sociaux et financiers que les autres collaborateurs de votre entreprise.

Quelles sont les conditions pour recruter un stagiaire ?

Convention de stage

La réalisation d’un stage doit obligatoirement être inscrite dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire.

Pour recruter un stagiaire, une convention de stage doit obligatoirement être signée entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’établissement de formation. On entend souvent parler à tort de contrat de stage .

Durée et attestation de stage

La durée maximum d’un stage est de 6 mois. Pour la calculer, il convient de prendre en compte la présence effective du salarié au sein de l’entreprise.

Ainsi, 7 heures de présence effective dans l’entreprise correspondent à une journée de travail et 22 jours de présence effective correspondent à un mois de travail.

À l’issue du stage, une attestation est délivrée au stagiaire. L’attestation doit mentionner la durée effective totale du stage et le montant de la gratification versée.

Il est interdit de recruter un stagiaire :

pour réaliser des missions quotidiennes qui seraient confiées à un salarié ;

pour remplacer un salarié absent ou en cas de licenciement ou suspension du contrat de travail d’un salarié ;

en cas d' accroissement temporaire de l’entreprise ;

pour un poste saisonnier.

Nombre maximum de stagiaires

Afin d’éviter les abus, le nombre maximum de stagiaires en cours au sein d’une entreprise est encadré par la loi :

dans les entreprises de moins de 20 salariés : le nombre maximum de stagiaires autorisés en même temps est de 3 ;

dans les entreprises de plus de 20 salariés : le nombre de conventions de stage en cours ne doit pas excéder 15 % de l’ effectif de l’entreprise .

💡 Bon à savoir : pour les stages réalisés dans les entreprises de moins de 30 salariés, le nombre de conventions de stage ne doit pas excéder 20 % de l’effectif et pas plus de 5 stagiaires en même temps.

Un même tuteur ou maître de stage ne peut pas compter plus de 3 stagiaires simultanément sous sa responsabilité et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Recrutement du stagiaire à la fin du stage

Le stagiaire qui est recruté par l’entreprise peut voir sa période d’essai réduite lorsqu’il s’agit d’un stage de fin d’étude.

La période d’essai peut être complètement supprimée lorsque le stagiaire est recruté pour un poste dont les missions sont équivalentes à celles effectuées au cours de son stage.

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Étape 1 : Publication d’une offre de stage

Afin de recruter un stagiaire, il est important de rédiger une annonce de recrutement attractive qui donnera envie aux étudiants de postuler.

Pour rédiger cette offre d’emploi , décrivez les missions qui seront confiées au stagiaire ainsi que le profil recherché (niveau d’études, formation, etc.).

La durée effective du stage et les éventuels avantages (rémunération, remboursement des frais de transport, etc.) auxquels aurait droit le stagiaire doivent également être mentionnés. Après avoir rédigé l’annonce, celle-ci peut être diffusée sur les sites d’emplois, les sites d’écoles et universités ou les réseaux sociaux.

Étape 2 : Mener l’entretien d’embauche

Une fois le tri des CV effectué, vous devez envoyer aux candidats qui vous intéressent une convocation à l’entretien d'embauche .

Pour ce faire, vous avez la possibilité d’envoyer un e-mail, une lettre de convocation ou encore d’appeler directement le candidat.

💡 Bon à savoir : il est d’usage d’envoyer rapidement un e-mail de refus aux profils qui n’ont pas été retenus afin d’éviter de les laisser dans l’attente et de les bloquer dans leurs autres processus de recrutement.

Bien mener l’entretien d’embauche est essentiel, car ce moment est l’occasion pour vous d'évaluer si le profil du candidat correspond au poste.

Pour vous organiser et trouver les nouveaux talents qui rejoindront votre équipe, vous pouvez créer un tableau de recrutement .

Étape 3 : Signature d’une convention de stage

Parce qu’il s'agit d’un document qui encadre le stage, la convention est obligatoire dans le processus de recrutement d’un stagiaire. À ce titre, la convention doit mentionner :

la formation du stagiaire et le nombre d’heures de formation par année ou semestre ;

les noms de l’ enseignant référent dans l’établissement de formation et du tuteur dans l’entreprise d’accueil ;

les compétences à acquérir durant le stage ;

les missions confiées au stagiaire ;

les dates du début et de fin du stage , le nombre d’heures de travail hebdomadaire et la durée totale du stage ;

la gratification et les modalités de versement ;

les conditions d’autorisation d’absence et de congés du stagiaire ;

le régime de protection sociale.

Étape 4 : Mention dans le registre unique du personnel

Le recrutement d’un stagiaire ne nécessite pas de démarches spécifiques telles que la Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE) d’un salarié.

L'employeur doit simplement mentionner le nom du stagiaire dans le registre unique du personnel .

Quelle rémunération dans le cadre du recrutement d’un stagiaire ?

La rémunération, plus justement désignée sous le terme de gratification de stage d’un stagiaire, est obligatoire lorsque le stage est supérieur à deux mois.

Le salaire minimum d'un stage , qui équivaut à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, est de 4,35 € par heure en 2025. L’employeur qui verse le montant minimum est exonéré de cotisations sociales.

L'employeur n’a pas à contribuer à l’assurance chômage ni à la retraite complémentaire du stagiaire. Pour les stages inférieurs à deux mois, l’employeur peut recruter un stagiaire non rémunéré.

Dans certaines entreprises, il est d’usage de verser des primes de fin de stage afin de remercier le stagiaire pour le travail accompli.

💡 Bon à savoir : lorsque le stage est rémunéré, l’établissement d’un bulletin de paie pour le stagiaire n’est pas obligatoire, mais un document attestant des sommes perçues peut être délivré.