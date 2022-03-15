À retenir : Le remboursement des frais de transport par l’employeur est obligatoire pour tous les salariés, quel que soit l’effectif de l’entreprise, dès lors qu’ils utilisent les transports publics pour leurs trajets domicile-travail.

L’employeur doit prendre en charge au minimum 50 % du montant des abonnements mensuels, annuels ou hebdomadaires. Ce montant peut être supérieur selon un accord collectif ou une décision unilatérale.

Ce remboursement doit apparaître sur la fiche de paie , et la somme est généralement exonérée de cotisations sociales dans la limite prévue par la loi.

Des exceptions et cas facultatifs existent, tels que les frais de transport personnel, les véhicules électriques, ou via des dispositifs comme la prime de transport ou le forfait mobilités durables.

Toutes les entreprises de droit privé doivent prendre en charge une partie des frais de transport engagés par leurs salariés dans le cadre de leurs trajets domicile-travail. Ce remboursement constitue un élément variable de paie , pouvant être une indemnité.

Dans certaines situations spécifiques, la prise en charge des frais de déplacement par l’employeur peut toutefois rester facultative, notamment lorsqu’il s’agit de l’usage d’un véhicule personnel ou de dispositifs alternatifs comme le forfait mobilités durables.

Le remboursement du transport par l’employeur est-il obligatoire ? Quelles sont les conditions du remboursement du transport par l’employeur ? Dans quels cas le remboursement est-il facultatif ? On vous répond.

Le remboursement du transport par l’employeur est-il obligatoire ?

Les remboursements des frais de transport domicile-travail constituent une obligation légale pour l’employeur, quel que soit l’ effectif de l’entreprise .

Il lui incombe de prendre en charge une partie du coût des abonnements de transport en commun utilisés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette prise en charge concerne tous les salariés, y compris les temps partiels et les stagiaires, dès lors qu’ils utilisent les transports publics dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

⚠️ Attention : le remboursement des frais de transport concerne uniquement les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié. Il ne s'applique pas aux déplacements professionnels vers des lieux de mission temporaires, qui relèvent des TTR (Temps de Trajet Responsable). Les TTR désignent le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de mission ponctuelle, qui doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré selon des règles spécifiques, distinctes du remboursement des frais de transport domicile-travail.

Quelles sont les conditions du remboursement du transport par l’employeur ?

En règle générale, l’employeur prend en charge 50 % du montant de l’abonnement de transport souscrit par le salarié (exemple : remboursement navigo par l'employeur ). Ce montant doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.

Pour bénéficier de ces remboursements, le salarié doit fournir un justificatif de paiement nominatif. Une attestation sur l’honneur peut suffire dans certains cas, notamment pour les salariés intérimaires ou ceux utilisant des services publics de location de vélo (type Vélib’ ou Véligo) ne mentionnant pas leur identité.

L’employeur rembourse les frais de transport généralement à la fin de chaque mois. En cas de transmission tardive des justificatifs de paiement, le remboursement des frais de transport par l’employeur peut être rétroactif.

💡 Bon à savoir : l’éloignement géographique du domicile, même s’il résulte d’un choix personnel, ne constitue pas un motif valable pour refuser le remboursement des frais de transports en commun pour les trajets domicile-travail .

Formule de calcul

Montant remboursé = Coût abonnement × 50%

📌 Exemples concrets 2025-2026 :

Abonnement Coût mensuel Part employeur (50 %) Part salarié Navigo Île-de-France 88,80 € 44,40 € 44,40 € TBM Bordeaux 45,00 € 22,50 € 22,50 € TCL Lyon 67,50 € 33,75 € 33,75 € TAN Nantes 60,00 € 30,00 € 30,00 €

Cas particuliers

Pour un salarié à temps partiel :

si plus de 50 % à temps plein (soit plus de 17,5 h par semaine) : remboursement identique temps plein ;

si moins de 50 % à temps plein : proratisation possible.

Pour un salarié en télétravail partiel :

l'employeur peut choisir de maintenir ou proratiser ;

exemple : 2 jours au bureau par semaine = 40 % du remboursement (2/5).

Prise en charge au-delà de 50 % en 2026

L'employeur peut, de manière facultative, prendre en charge jusqu'à 75 % des frais de transport public de ses salariés pour l'année 2026. Cette participation supérieure à l'obligation légale de 50 % bénéficie d'une exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans le cadre du dispositif prolongé par la loi de finances pour 2026.

Guide de la gestion de la paie Télécharger gratuitement

Quels sont les titres de transport remboursés par l’employeur ?

L'obligation de remboursement des titres de transport de l’employeur concerne uniquement les abonnements de transport. Les tickets de transport à l’unité ne sont pas pris en charge par les employeurs.

Les abonnements éligibles peuvent être à la semaine, au mois ou à l’année, qu’il s’agisse :

des abonnements de métro, tramway, bus, et RER (RATP en Île-de-France, TBM à Bordeaux ou encore TCL à Lyon) ;

ou des abonnements SNCF pour les trajets en train à l’échelle régionale ou nationale.

💡 Bon à savoir : les frais liés à l’usage d’un service public de location de vélos, comme Vélib’ ou Véligo, sont également remboursables, sous réserve de justificatifs ou d'une attestation sur l'honneur lorsque l’abonnement n’est pas nominatif.

Dans quels cas le remboursement du transport par l’employeur est-il facultatif ?

Remboursement du transport personnel

La participation des employeurs aux frais de transport peut aussi concerner l’utilisation d’un véhicule personnel, mais cette prise en charge n’est pas obligatoire. Par exemple, le remboursement des frais de carburant ou d’entretien ne s’impose pas légalement.

Les employeurs peuvent toutefois décider de prendre en charge tout ou partie de ces dépenses dans le cadre du forfait mobilités durables , un dispositif destiné à encourager les modes de transport alternatifs et plus respectueux de l’environnement (covoiturage, vélo, véhicule électrique, etc.). Les modalités des remboursements de transport par l’employeur dans le cadre du forfait mobilités durables sont prévues :

soit par accord collectif ;

soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du Comité Social et Économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

Versement d’une prime de transport

Le remboursement des frais de déplacement peut également prendre la forme d’une prime de transport, considérée comme un élément variable de la rémunération ou une indemnité.

Il s’agit d’une indemnité versée par l’employeur pour compenser les frais engagés par le salarié dans ses trajets domicile-travail, lorsque l’utilisation des transports en commun n’est pas possible ou adaptée.

Cette prime peut être attribuée dans deux situations spécifiques :

soit lorsque le domicile ou le lieu de travail du salarié est situé hors Île-de-France et éloigné des réseaux de transport urbain ,

soit lorsque les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d’utiliser les transports publics (travail de nuit, horaires décalés, etc.).

Le versement de la prime de transport n’est pas obligatoire. Les modalités et les conditions de versement de la prime sont prévues soit par accord collectif soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.



💡 Bon à savoir : l’employeur peut cumuler le versement de la prime de transport avec le versement des indemnités kilométriques .

Le remboursement du transport par l’employeur est-il soumis au versement transport ?

Certaines entreprises sont soumises au versement mobilité, communément appelé versement transport, afin de participer au financement des infrastructures de transport en commun.

L’organisme chargé de collecter cette contribution est l’Urssaf, qui reverse ensuite les fonds aux autorités organisatrices de la mobilité.

Sont concernées par ce versement, les entreprises :

du secteur privé ou public ;

employant au moins 11 salariés ;

situées en Île-de-France (Île-de-France Mobilités) ou dans le périmètre d’une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) ayant mis en place ce dispositif, telles que Bordeaux Métropole, Eurométropole de Strasbourg ou la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Le taux du versement mobilité est calculé en fonction des rémunérations totales des salariés de l’entreprise.

Concrètement, ce taux varie généralement entre 0 % et 2,50 %, selon la taille de l’agglomération où est implantée l’entreprise.

💡 Bon à savoir : en Île-de-France, le taux de versement de transport peut aller jusqu’à 3,20 %.