À retenir La mutuelle d’entreprise est obligatoire pour tous les salariés, sauf exceptions prévues par la loi : CDD court, contrat d’apprentissage, couverture individuelle existante.

L’employeur finance au minimum 50 % des cotisations.

Le salarié doit demander la dispense et fournir un justificatif si nécessaire.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de proposer à vos salariés une mutuelle d’entreprise . Cependant, tous ne sont pas tenus d’y adhérer. Dans certaines situations, ils peuvent demander une dispense à la mutuelle obligatoire d’entreprise . En cas de manquement, c’est la responsabilité de l’employeur qui peut être engagée, d’où l’importance de connaître ces cas pour rester conforme à la loi.

Qu’est-ce qu’une mutuelle d’entreprise exactement ? Est-elle vraiment obligatoire pour tous ? Dans quelles conditions vos salariés ont-ils le droit d’être dispensés ? PayFit fait le point pour vous, employeurs, afin de sécuriser vos décisions.

Qu’est-ce qu’une mutuelle d’entreprise et pourquoi est-elle obligatoire ?

Qu’est-ce qu’une mutuelle d’entreprise et pourquoi est-elle obligatoire ?

La mutuelle d’entreprise est une forme d’ assurance santé complémentaire qui prend en charge tout ou partie des dépenses non remboursées par la Sécurité sociale au profit des salariés. Elle permet de réduire les restes à charge pour :

les consultations et soins médicaux ;

les hospitalisations ;

les médicaments sur ordonnance ;

les soins et prothèses dentaires ;

les soins optiques et ophtalmologiques.

💡 Bon à savoir : la mutuelle diffère de la prévoyance . Cette dernière offre un soutien financier en cas d’invalidité, maladie longue durée ou décès, tandis que la première se concentre sur le remboursement des soins.



La loi impose aux entreprises la mise en place d’un régime collectif obligatoire . Tous les salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou apprentis, doivent pouvoir y souscrire, avec un financement unilatéral de l’employeur couvrant au moins 50 % du montant de la cotisation .

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Dans quels cas un salarié peut-il demander une dispense à la mutuelle obligatoire ?

Certaines situations permettent à vos salariés de refuser la mutuelle d’entreprise. En tant qu’employeur, il est important de connaître ces cas pour délivrer correctement les dispenses et rester en conformité avec le droit du travail. Chaque situation a ses conditions et nécessite des justificatifs précis.

Contrats courts ou à temps très partiel

Les salariés en contrats de travail courts peuvent demander une dispense, sauf dispositions contraires dans la convention ou l’accord collectif :

CDD de moins de 3 mois ;

contrat d’intérim inférieur à 3 mois ;

contrat à temps très partiel (moins de 15 h par semaine).

Dans ces cas, la décision d’adhésion revient au salarié, selon le Code du travail.

Couverture complémentaire existante

Un salarié a le droit d’être dispensé, s’il bénéficie déjà d’une protection complémentaire :

un contrat de mutuelle individuel souscrit avant la mise en place du régime collectif ;

la mutuelle du conjoint (marié ou pacsé) ;

la complémentaire santé solidaire (CSS), valable jusqu’à sa date d’échéance.

👉 À noter : il est indispensable que le salarié fournisse un justificatif prouvant cette couverture pour que la dispense soit valide, à l’embauche ou lors de la mise en place du dispositif collectif.

Salariés en contrat d’apprentissage

Les apprentis, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, peuvent également demander une dispense de la mutuelle d’entreprise, s’ils sont déjà couverts par une complémentaire individuelle ou celle d’un tiers (famille, conjoint, CSS).

Quelles sont les obligations de l’employeur et les conséquences d’un refus d’adhésion ?

La mise en place de la mutuelle peut résulter d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur . Celui-ci doit :

mettre en place un régime collectif conforme aux règles légales et aux exigences du secteur d’activité ;

financer au moins 50 % du montant de la cotisation, versement obligatoire qui doit apparaître clairement sur le bulletin de paie du salarié ;

délivrer une attestation de dispense lorsque le salarié remplit les conditions légales.

Si un salarié refuse d’adhérer sans motif légal, il ne bénéficie pas de la couverture complémentaire. Pour seule conséquence, il reste responsable du remboursement de ses dépenses de santé non prises en charge par la Sécurité sociale.



⚠️ Attention : ce refus ne constitue pas un motif de rupture de contrat. L’employeur doit informer les salariés des obligations et des dispenses, mais ne peut pas imposer la mutuelle par la menace d’un licenciement ou d’une sanction, sous peine de voir la décision contestée devant le conseil de prud’hommes.

Quels sont les avantages d’adhérer à une mutuelle d’entreprise pour un salarié ?

La mutuelle d’entreprise ne représente pas seulement une obligation légale dans la majorité des cas, c’est surtout un droit avantageux pour le travailleur . La complémentaire santé collective présente plusieurs bénéfices :

des garanties renforcées : le contrat collectif couvre généralement mieux que les assurances individuelles. Les prestations dentaires, optiques ou hospitalières bénéficient de meilleurs remboursements ;

un coût réduit : l’employeur finance au minimum 50 % de la cotisation. Le salarié profite donc d’une couverture de qualité à un tarif bien inférieur à celui d’un contrat individuel ;

la mutualisation des risques : la cotisation est calculée sur l’ensemble des salariés, ce qui permet d’obtenir des conditions plus avantageuses que dans un contrat individuel ;

des avantages fiscaux et sociaux : la part financée par l’employeur n’est pas considérée comme un revenu imposable (dans certaines limites) ;

la possibilité de couvrir ses ayants droit : selon le contrat, le bénéficiaire peut étendre sa couverture à son conjoint ou à ses enfants, avec souvent des tarifs négociés ;

un cadre protecteur en cas de changement de travail : en cas de rupture ou de fin de contrat, le collaborateur peut bénéficier du dispositif de portabilité de la mutuelle pendant une durée limitée, sans versement supplémentaire.



En résumé : la mutuelle d’entreprise est une véritable assurance santé collective qui combine protection, économies et sécurité pour les salariés comme pour leurs familles.

Pour les employeurs, il est essentiel de mettre en concurrence les offres de plusieurs mutuelles . Les principaux critères à considérer sont les suivants :

le niveau de remboursement des soins courants et hospitaliers ;

les frais dentaires et optiques couverts ;

les options facultatives et les différentes garanties selon les besoins des salariés et les contraintes du secteur d’activité ;

la conformité au financement minimum légal et à l’ANI (Accord National Interprofessionnel).



Bien comparer les contrats de mutuelles et les garanties proposées permet de sécuriser le financement et d’ offrir de vrais avantages aux salariés , renforçant ainsi l’attractivité de l’entreprise.