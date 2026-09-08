De plus en plus d’entreprises digitalisées optent pour une nouvelle forme de recrutement des candidats : le recrutement digital.

Pour recruter sur internet, les entreprises ont recours à une technique spécifique d’identification des candidats que l’on appelle le sourcing en recrutement.

Cette technique vise à faciliter et à rendre plus efficace le recrutement de candidats selon des critères précis.

Qu’est-ce que le sourcing en recrutement ? Pourquoi faire du sourcing en recrutement ? Quelles sont les étapes à suivre ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le sourcing en recrutement ?

Le sourcing en recrutement est une méthode de recrutement digitale qui consiste à identifier sur internet des profils de candidats répondant à des compétences spécifiques pour occuper un poste.

Cette technique de sourcing permet ainsi, grâce aux outils numériques tels que les réseaux sociaux et les sites internet de recrutement, d’aller directement à la recherche du meilleur candidat.

L’objectif du sourcing est donc d’identifier le plus de candidats qualifiés pour un poste afin de lancer le processus de recrutement.

Les entreprises peuvent également recourir au sourcing en recrutement pour les recrutements en interne.

💡 Bon à savoir : le sourcing en recrutement est la technique privilégiée pour recruter sur LinkedIn des candidats.

Pourquoi faire du sourcing en recrutement ?

La méthode de sourcing en recrutement est très appréciée par les recruteurs pour plusieurs raisons.

Gagner du temps

Cette technique RH de sourcing en recrutement est très populaire car elle permet de gagner du temps dans le processus de recrutement.

En effet, l’établissement de critères spécifiques et d’un profil de compétences permet d’identifier rapidement le candidat le plus adapté au poste.

Cibler facilement un candidat

Grâce au sourcing, le recruteur peut cibler plus facilement les candidatures les plus pertinentes.

Le recruteur va ainsi directement vers le candidat qui, selon lui, répond aux critères recherchés comme par exemple :

le niveau d’études ;

l’ expérience professionnelle ;

les compétences spécifiques acquises.

💡 Bon à savoir : l'intelligence artificielle en recrutement optimise considérablement cette étape en permettant d'analyser automatiquement des milliers de profils pour identifier ceux qui correspondent le mieux aux critères recherchés.

Réduire les coûts

En outre, le recours à la technique du sourcing permet de réduire les coûts éventuels liés au recrutement.

Les coûts de recrutement correspondent notamment aux frais d’un cabinet de recrutement chargé de trouver un candidat. Toutefois, soit un RH en interne soit un cabinet de recrutement s’occupe du sourcing pour recruter un profil très recherché voire rare.

💡 Bon à savoir : le recrutement par cooptation est une technique de sourcing simple et efficace qui permet également de réduire les frais de liés au recrutement.

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Quelles sont les étapes du sourcing en recrutement ?

Étape 1 : Mettre en oeuvre une stratégie de recrutement

La réussite d’un processus de recrutement est subordonnée à la mise en place d’une politique de recrutement.

Avant de procéder au sourcing en recrutement, il est donc important de bien définir la politique de recrutement pour mieux comprendre les enjeux et objectifs du recrutement.

Étape 2 : Déterminer les besoins en recrutement

Pour réaliser un sourcing efficace, il est nécessaire de définir les besoins en recrutement de l’entreprise.

Déterminer les besoins de l’entreprise et les compétences recherchées permet de bien gérer en amont le processus de recrutement.

Étape 3 : Rechercher les profils pertinents

Lorsque les besoins de l’entreprise en recrutement sont établis, l’entreprise peut publier une annonce de recrutement dans laquelle elle décrit le poste à pourvoir, les missions ainsi que le type de profil recherché.

L’annonce de recrutement peut être publiée sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter) de l’entreprise ou sur des sites dédiés au recrutement.

En outre, la détermination d’un profil de compétences permet au recruteur de savoir exactement quel profil de candidat conviendrait le mieux au poste.

Étape 4 : Sélectionner les candidats

Une fois que les candidats adéquats sont repérés, il convient de procéder à la sélection de ces derniers.

Pour cela, le recruteur contacte directement les candidats sélectionnés afin de mener un entretien d’embauche.

À l’issue des entretiens d’embauche, l’employeur doit suivre les formalités d’embauche classiques pour recruter le candidat choisi.