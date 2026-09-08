Une convention collective permet d’adapter les règles du Code du travail à un secteur d'activité. Ainsi, la convention collective de vente à distance régit les relations de travail entre les salariés et employeurs du secteur de la vente à distance.

Il est prévu dans la convention collective de vente à distance une grille de salaires spécifique prenant en compte certains critères. On vous explique.

Qu’est-ce que la convention collective de vente à distance ? Quelle est la grille de salaires dans la convention collective de vente à distance ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce que la convention collective de vente à distance ?

La convention collective de vente à distance également appelée convention collective e-commerce s’applique aux entreprises dont l’activité principale est la vente à distance.

Il s’agit de toutes les entreprises dont l’activité consiste à vendre à distance tout type de produit sur internet, par courrier ou téléphone.

L’identifiant de la convention collective de vente à distance permettant de retrouver facilement le texte de la convention est l’ IDCC 2198 .

💡 Bon à savoir : il existe des règles particulières dans la convention collective de vente à distance concernant l’arrêt maladie .

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Dans la convention collective de vente à distance, la grille de salaires est fixée selon la catégorie professionnelle (ouvrier ou employés, agents ou techniciens de maîtrise, cadres).

La grille de salaires dans la convention collective de vente à distance varie également selon le niveau de qualification :

débutant ;

maîtrisant ;

référent et/ou polyvalent.

Quelle est la grille de salaires dans la convention collective de vente à distance ?

La convention collective de vente à distance prévoit une grille de salaires spécifique pour les salariés.

Toutefois, lorsque ces salaires conventionnels sont moins élevés que le salaire minimum légal, c'est le SMIC (Salaire Minimum de Croissance) qui s'applique. Au 1er janvier 2026, le SMIC mensuel brut est de 1 823,03 €.

Catégorie Statut Débutant Maîtrisant Référent/polyvalent Temps de passage A Employé/Ouvrier 1 802 € 1 838 € 1 910 € 9 mois B Employé/Ouvrier 1 839 € 1 876 € 1 949 € 9 mois C Employé/Ouvrier 1 877 € 1 915 € 1 990 € 9 mois D Technicien/Agent de maîtrise 2 018 € 2 058 € 2 139 € 12 mois E Technicien/Agent de maîtrise 2 445 € 2 494 € 2 592 € 12 mois F Cadre 2 701 € 2 755 € 2 863 € 18 mois G Cadre 3 386 € 3 454 € 3 589 € 18 mois H Cadre — 4 519 € 4 695 € —

*Le temps de passage indique la durée avant de passer du niveau "débutant" au niveau "maîtrisant".

💡 Bon à savoir : il est prévu dans la convention collective de vente à distance un préavis en cas de démission ou de licenciement.