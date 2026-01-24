À retenir : La gestion du personnel regroupe diverses missions administratives et humaines de l’employeur, allant de la paie au développement des compétences des salariés.

Un logiciel de gestion du personnel permet d’automatiser ces tâches chronophages et de réduire les coûts administratifs pour l’employeur.

Ces outils améliorent la productivité et limitent les erreurs , tout en offrant aux collaborateurs un accès direct à leurs informations RH via le SIRH .

La mise en place d’un logiciel de gestion du personnel peut nécessiter la consultation des représentants du personnel et impose une vigilance renforcée sur la protection des données des salariés .

En tant qu’employeur, vous devez déclarer tous les mois les éléments de paie de vos salariés, ainsi que les cotisations sociales. Cette gestion de la paie peut s’avérer complexe et chronophage, s’inscrivant dans un cadre réglementaire en constante évolution.

Pour alléger cette charge administrative, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) a vu le jour en 2013. Devenue obligatoire en 2017, cette déclaration simplifie considérablement le paiement des cotisations. Ainsi que, le suivi des données sociales de l’entreprise et des salariés.

Vous pouvez ainsi simplifier la gestion de la paie et des déclarations sociales dans votre entreprise grâce à l’utilisation d’un logiciel de paie avec DSN intégrée.

Qu’est-ce que la DSN ? Qu’est-ce que la DSN ? Pourquoi recourir à un logiciel de paie avec DSN ? Quel logiciel de paie avec DSN choisir ?

Qu’est-ce que la DSN ?

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est une déclaration en ligne qui doit être réalisée tous les mois par l’employeur. La DSN regroupe 24 déclarations sociales en une seule et unique déclaration.

Grâce à la DSN, l’employeur déclare en une seule fois toutes les informations concernant la paie et les évènements intervenus dans la vie d’entreprise du salarié :

congés payés, congés parentaux ;

arrêts de travail ;

fins de contrats (démission, licenciement, rupture conventionnelle ou fin de CDD) ;

suspensions ou reprises d’activités ;

changements de situation ayant des conséquences sur la paie ou les droits sociaux.

Ces informations doivent être rattachées à la bonne période de déclaration selon des règles précises de comptabilisation. En effet, une prime versée en février mais relative au travail de janvier doit être déclarée dans la DSN correspondant à la période où elle est effectivement versée, conformément au principe du fait générateur. Que faut-il savoir à propos du fait générateur de paie ?

Ce mécanisme garantit que les cotisations sociales sont calculées et prélevées au moment adéquat, évitant ainsi tout décalage dans les déclarations.

Il est possible pour l'employeur de réaliser lui-même la DSN sans logiciel de paie ou bien de confier la gestion des DSN à un prestataire externe. Par exemple, à un expert-comptable ou un logiciel de paie.

Pourquoi recourir à un logiciel de paie avec DSN ?

Un logiciel de paie avec DSN est un outil informatique qui permet d’automatiser la gestion de la paie et des déclarations sociales nominatives.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, y compris si vous êtes dirigeant d’une très petite entreprise (TPE), vous pouvez recourir à un logiciel de paie pour TPE avec DSN. Cette solution simplifiée est parfaitement adaptée aux petites structures grâce à ses fonctionnalités intuitives et son prix accessible.

L'utilisation d’un logiciel DSN présente de nombreux avantages pour l’employeur :

gain de temps dans la transmission des données ;

génération automatique des déclarations ;

veille juridique permanente ;

sécurisation des données personnelles grâce à un coffre-fort numérique.

Il est donc particulièrement bénéfique pour l’employeur de recourir à un logiciel de paie compatible avec la DSN. Ce type de logiciel génère automatiquement chaque fiche de paie et complète la DSN en ligne de manière conforme et sans erreur.

Calculez vos économies et votre gain de temps avec PayFit Faire une estimation gratuite

Quel logiciel de paie avec DSN choisir ?

Selon les besoins de l’entreprise, l’employeur peut choisir un logiciel de paie avec DSN parmi une offre très large en ligne, qu’il soit gratuit ou payant.

Logiciels de paie gratuits avec DSN

Pour accéder aux fonctions de base de ce type de solution, l’employeur peut recourir à des logiciels de paie compatibles DSN gratuits. Cependant, les fonctionnalités et services proposés par ces plateformes sont limités.

En effet, la plupart des logiciels de paie gratuits avec DSN n’offrent qu’un nombre limité de DSN générées par mois et la saisie des données n’est pas automatique. Cela peut engendrer des erreurs ou des manquements juridiques.

De plus, les logiciels de paie gratuits ne proposent pas une veille juridique actualisée. Cela signifie que l’employeur doit s’assurer manuellement que le logiciel reste sans cesse conforme à la législation.

Logiciels de paie avec DSN payants

Un logiciel de paie payant offre à l’employeur plus de fonctionnalités et de services pour réaliser sa DSN :

génération automatique de la fiche de paie et de la Déclaration Sociale Nominative , conformes aux obligations juridiques ;

mise à jour continue des paramètres réglementaires et conventionnels ;

automatisation des déclarations sociales et des échanges avec les organismes sociaux ;

suivi en temps réel de l’état des déclarations et des problèmes éventuels ;

gestion assistée des corrections avec génération automatique d'une DSN de substitution pour corriger les anomalies en cas d'erreur détectée après transmission de la DSN mensuelle ;

support client dédié et ressources d’accompagnement ;

fonctionnalités complémentaires de gestion RH.

Le prix d’un logiciel de paie dépend donc des options, des fonctionnalités et des services proposés. Par exemple, les logiciels comme PayFit ou Sage proposent des abonnements mensuels pour la génération de la paie.

Il est ensuite possible de choisir des options SIRH (Système d'Information sur les Ressources Humaines) plus avancées qui permettent d’améliorer la gestion des ressources humaines.

Les principales fonctionnalités des logiciels de paie DSN

Fonctionnalités Logiciel gratuit de paie avec DSN Logiciel payant de paie avec DSN Génération des bulletins de paie ✔️ ✔️ Génération de la DSN ✔️ ✔️ Nombre de DSN mensuelles illimité ❌ ✔️ Saisie automatique des données de paie ❌ ✔️ Automatisation complète ❌ ✔️ Conformité aux obligations légales ❌ ✔️ Veille juridique et mises à jour réglementaires ❌ ✔️ Paramétrage des conventions collectives ❌ ✔️ Transmission automatique aux organismes sociaux ❌ ✔️ Suivi en temps réel des déclarations DSN ❌ ✔️ Sécurisation avancée des données (coffre-fort numérique) ❌ ✔️ Support client dédié ❌ ✔️ Ressources d’accompagnement ❌ ✔️ Fonctionnalités SIRH ❌ ✔️ (en option)

💡 Bon à savoir : pour mieux comprendre le fonctionnement et la mise en place d’un logiciel de paie pour DSN, n’hésitez pas à consulter notre article sur le paramétrage d’un logiciel de paie.