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Combien coûte un expert-comptable ?

Anaëlle Babled
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

La gestion de la paie est un processus complexe et long qui nécessite une expertise dans le domaine de la paie.

De plus en plus d’entrepreneurs décident ainsi de recourir à l’externalisation de la paie de leur entreprise.

L’externalisation de la paie consiste à confier à un professionnel tel qu’un expert-comptable, la gestion de la paie et de la comptabilité.

Pourquoi recourir à un expert-comptable ? Quel est le coût d’un expert-comptable ? Quel expert-comptable choisir ? 

Quel est le coût d’un expert-comptable ? 

S’agissant d’une profession libérale, la rémunération d’un expert-comptable s’effectue par le versement d’honoraires. Le prix d’un expert-comptable par mois dépend de l’expert-comptable choisi et des prestations qu’il fournit

En effet, lorsqu’une entreprise a recours à un expert-comptable, le tarif varie en fonction :

  • des missions et tâches confiées à l'expert-comptable ;

  • du nombre de salariés dans l’entreprise ;

  • de la taille de l’entreprise.

De manière générale, le prix moyen d’un expert-comptable oscille entre 70 et 500 € par mois.

💡 Bon à savoir : le choix de changer d’expert-comptable, nécessite résilier la lettre de mission et généralement de respecter un délai de préavis de 3 mois.

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Quel est le prix d’une fiche de paie chez un expert-comptable ?

L’établissement d’une fiche de paie nécessite des compétences spécifiques en paie et en social. C’est pour cette raison qu’il est recommandé aux auto-entrepreneurs de faire appel à un expert en fiche de paie.

Le prix d’une fiche de paie chez un comptable varie entre 22 et 30 € par bulletin de paie.  

De manière fréquente, une sur-facturation peut avoir lieu en cas :

  • d'entrée ou sortie d’un salarié ;

  • de déclaration sociale nominative (DSN) ;

  • de maladie ;

  • de données analytiques ; 

  • d'interventions ponctuelles sur des questions de paie ou social.

Prix d’un expert-comptable : quelles sont les alternatives pour faire des économies ?

Recourir à un expert-comptable classique pour la gestion de la paie peut s’avérer coûteux pour une petite entreprise. Il existe des alternatives au recours à un expert-comptable classique telles que les logiciels de paie qui permettent notamment l'automatisation de la paie.

Le choix du logiciel de paie nécessite de prendre en compte :

  • les services et fonctionnalités proposés (services supplémentaires ou non) ;

  • le nombre de salariés dans l'entreprise ;

  • le prix du logiciels de paie.

Les logiciels de paie ont l’avantage d’être moins coûteux qu’un expert-comptable et de ne pas prévoir de sur-facturation en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié.

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