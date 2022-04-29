La gestion de la paie est un processus complexe et long qui nécessite une expertise dans le domaine de la paie.
De plus en plus d’entrepreneurs décident ainsi de recourir à l’externalisation de la paie de leur entreprise.
L’externalisation de la paie consiste à confier à un professionnel tel qu’un expert-comptable, la gestion de la paie et de la comptabilité.
Pourquoi recourir à un expert-comptable ? Quel est le coût d’un expert-comptable ? Quel expert-comptable choisir ?
Quel est le coût d’un expert-comptable ?
S’agissant d’une profession libérale, la rémunération d’un expert-comptable s’effectue par le versement d’honoraires. Le prix d’un expert-comptable par mois dépend de l’expert-comptable choisi et des prestations qu’il fournit.
En effet, lorsqu’une entreprise a recours à un expert-comptable, le tarif varie en fonction :
des missions et tâches confiées à l'expert-comptable ;
du nombre de salariés dans l’entreprise ;
de la taille de l’entreprise.
De manière générale, le prix moyen d’un expert-comptable oscille entre 70 et 500 € par mois.
💡 Bon à savoir : le choix de changer d’expert-comptable, nécessite résilier la lettre de mission et généralement de respecter un délai de préavis de 3 mois.
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Quel est le prix d’une fiche de paie chez un expert-comptable ?
L’établissement d’une fiche de paie nécessite des compétences spécifiques en paie et en social. C’est pour cette raison qu’il est recommandé aux auto-entrepreneurs de faire appel à un expert en fiche de paie.
Le prix d’une fiche de paie chez un comptable varie entre 22 et 30 € par bulletin de paie.
De manière fréquente, une sur-facturation peut avoir lieu en cas :
d'entrée ou sortie d’un salarié ;
de déclaration sociale nominative (DSN) ;
de maladie ;
de données analytiques ;
d'interventions ponctuelles sur des questions de paie ou social.
Prix d’un expert-comptable : quelles sont les alternatives pour faire des économies ?
Recourir à un expert-comptable classique pour la gestion de la paie peut s’avérer coûteux pour une petite entreprise. Il existe des alternatives au recours à un expert-comptable classique telles que les logiciels de paie qui permettent notamment l'automatisation de la paie.
Le choix du logiciel de paie nécessite de prendre en compte :
les services et fonctionnalités proposés (services supplémentaires ou non) ;
le nombre de salariés dans l'entreprise ;
Les logiciels de paie ont l’avantage d’être moins coûteux qu’un expert-comptable et de ne pas prévoir de sur-facturation en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié.