La gestion de la paie est un processus complexe et long qui nécessite une expertise dans le domaine de la paie.

De plus en plus d’entrepreneurs décident ainsi de recourir à l’ externalisation de la paie de leur entreprise.

L’externalisation de la paie consiste à confier à un professionnel tel qu’un expert-comptable, la gestion de la paie et de la comptabilité.

Pourquoi recourir à un expert-comptable ? Quel est le coût d’un expert-comptable ? Quel expert-comptable choisir ?

Quel est le coût d’un expert-comptable ?

S’agissant d’une profession libérale, la rémunération d’un expert-comptable s’effectue par le versement d’honoraires. Le prix d’un expert-comptable par mois dépend de l’expert-comptable choisi et des prestations qu’il fournit.

En effet, lorsqu’une entreprise a recours à un expert-comptable, le tarif varie en fonction :

des missions et tâches confiées à l'expert-comptable ;

du nombre de salariés dans l’entreprise ;

de la taille de l’entreprise.

De manière générale, le prix moyen d’un expert-comptable oscille entre 70 et 500 € par mois.

💡 Bon à savoir : le choix de changer d’expert-comptable , nécessite résilier la lettre de mission et généralement de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Calculez vos économies et votre gain de temps avec Payfit Faire une estimation gratuite

Quel est le prix d’une fiche de paie chez un expert-comptable ?

L’établissement d’une fiche de paie nécessite des compétences spécifiques en paie et en social. C’est pour cette raison qu’il est recommandé aux auto-entrepreneurs de faire appel à un expert en fiche de paie .

Le prix d’une fiche de paie chez un comptable varie entre 22 et 30 € par bulletin de paie.

De manière fréquente, une sur-facturation peut avoir lieu en cas :

d'entrée ou sortie d’un salarié ;

de déclaration sociale nominative ( DSN ) ;

de maladie ;

de données analytiques ;

d'interventions ponctuelles sur des questions de paie ou social.

Prix d’un expert-comptable : quelles sont les alternatives pour faire des économies ?

Recourir à un expert-comptable classique pour la gestion de la paie peut s’avérer coûteux pour une petite entreprise. Il existe des alternatives au recours à un expert-comptable classique telles que les logiciels de paie qui permettent notamment l' automatisation de la paie .

Le choix du logiciel de paie nécessite de prendre en compte :

les services et fonctionnalités proposés (services supplémentaires ou non) ;

le nombre de salariés dans l'entreprise ;

le prix du logiciels de paie.

Les logiciels de paie ont l’avantage d’être moins coûteux qu’un expert-comptable et de ne pas prévoir de sur-facturation en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié.