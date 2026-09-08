La prime annuelle conventionnelle, dont le montant évolue selon l'ancienneté, est une somme versée annuellement aux salariés pour récompenser le travail accompli.

Le versement d’une prime annuelle dont le montant évolue en fonction de l’ancienneté du salarié, est prévu par la convention collective de la restauration rapide.

Qu’est-ce que la prime d’ancienneté de la restauration rapide ? Comment est calculée la prime d’ancienneté de la restauration rapide ? Comment est-elle versée ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce que la prime d’ancienneté dans la restauration rapide ?

Les entreprises dont l’activité principale est l’alimentation et la restauration rapide relèvent de la convention collective de la restauration rapide.

Cette convention collective prévoit une prime annuelle conventionnelle pour les salariés.

En principe, la prime annuelle conventionnelle peut être attribuée sous la forme :

d’une prime de fin d’année versée en une ou plusieurs fois ;

d’un complément de salaire versé mensuellement ;

d’une prime d’ancienneté versée en fonction de l'ancienneté du salarié.

La prime annuelle conventionnelle de la restauration rapide est versée en prenant en compte l’ancienneté du salarié. Son but est de récompenser la fidélité de ce dernier.

Dans les entreprises qui appliquent la convention collective de la restauration rapide, la prime d'ancienneté est versée sous deux conditions. Le salarié doit :

justifier d’ un an d’ancienneté ;

faire partie de l'effectif de l'entreprise le jour du versement de la prime.

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Le calcul de la prime d’ancienneté de la restauration rapide varie en fonction du temps de travail du salarié.

Montant de la prime pour les salariés à temps plein

Pour les salariés à temps plein, le montant de la prime dépend de la durée d’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise.

Prime d'ancienneté dans la restauration rapide en 2026

Ancienneté continue dans l’entreprise Montant brut De 1 an à moins de 3 ans 215 € De 3 ans à moins de 5 ans 285 € De 5 ans à moins de 10 ans 365 € De 10 ans à moins de 15 ans 475 € À partir de 15 ans d’ancienneté 525 €

💡 Bon à savoir : le montant de la prime d’ancienneté de la restauration rapide pour les salariés à temps partiel est calculé au prorata du temps de travail, c’est-à-dire en proportion du temps effectivement travaillé.

Montant de la prime en cas d’absence

En cas d'absence du salarié, le montant de la prime diffère.

Prime d'ancienneté du salarié absent dans la restauration rapide en 2026

Absences Proratisation Absence injustifiée de plus de 3 jours À compter du 4ème jour Absence pour maladie de plus de 10 jours À compter du 11ème jour Congé sans solde de plus de 10 jours À compter du 11ème jour Congé non rémunéré - Congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique -

💡 Bon à savoir : la proratisation s'applique uniquement aux absences survenues au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Par exemple, si votre entreprise verse la prime en janvier 2026, seules les absences entre janvier et décembre 2025 seront prises en compte.

En revanche, la proratisation de la prime d’ancienneté de la restauration rapide n’est pas prise en compte pour les absences suivantes :

congés légaux et conventionnels ;

congés de maternité , de paternité , d’ adoption , de présence parentale ;

arrêts de travail dûs à un accident de travail ou une maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;

congé individuel de formation.

👉 A noter : des modalités particulières sont prévues par la convention collective de la restauration en cas d’arrêt maladie.

Pour les arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'absence ne donne pas lieu à proratisation uniquement dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, et à condition que leur caractère professionnel ait été reconnu par la Carsat.

La prime annuelle conventionnelle est versée en une seule fois, au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice comptable de l'année précédente.

Exemple concret : si votre exercice comptable se clôture le 31 décembre 2025, vous devrez verser la prime au plus tard fin janvier 2026.

La prime annuelle conventionnelle s’ajoute aux autres éléments variables de paie dans l’entreprise tels que les :

congés payés ;

arrêts maladie ;

heures supplémentaires dans la restauration rapide.

💡 Bon à savoir : l’identifiant ou le code IDCC de la restauration rapide est le code IDCC 1501.