Auto-entrepreneur : quelles sont les formalités d’embauche d’un alternant ?

Lorsqu’un auto-entrepreneur recrute un alternant, il doit remplir certaines formalités d’embauche.

Les formalités d’embauche dans le cadre d’un contrat apprentissage

Le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et signé par l'auto-entrepreneur et l’apprenti.

L’auto-entrepreneur doit ensuite effectuer la DPAE apprenti, en déposant le contrat de travail auprès de l’opération de compétence (OPCO) dans les 5 jours ouvrables après le début de son exécution.

En plus du contrat, l’auto-entrepreneur doit transmettre la convention de formation conclue entre l’employeur et le centre de formation de l’apprenti.

💡Bon à savoir : toute modification d’un élément important du contrat doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail transmis à l’OPCO dans les 5 jours ouvrables. La transmission des documents peut se faire par voie dématérialisée.

L’OPCO vérifie que les conditions pour prendre un apprenti sont bien remplies par l’auto-entrepreneur. L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à la réception du contrat pour se prononcer sur la prise en charge financière du contrat. Lorsque ce délai est dépassé, son silence signifie refus implicite de prise en charge.

Les formalités d’embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit et signé par l’auto-entrepreneur et l’alternant.

L'auto-entrepreneur doit transmettre à l’OPCO le contrat de professionnalisation dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

L’OPCO dispose alors d’un délai 20 jours pour se prononcer sur la prise en charge financière. En cas d’absence de réponse à l’issue de ce délai, le silence de l’OPCO vaut acceptation.

L’OPCO transmet ensuite le contrat à la direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets), anciennement appelée la Direccte.

Quels sont les avantages de l’alternance pour l’auto-entrepreneur ?

Recruter un alternant peut être particulièrement avantageux pour l’auto-entrepreneur car cela lui permet de former un potentiel collaborateur à ses méthodes de travail et de lui transmettre le savoir-faire de l’entreprise. De plus, l’auto-entrepreneur peut bénéficier de certaines aides financières et d’une réduction de ses cotisations sociales.

Les aides financières

L’auto-entrepreneur bénéficie de plusieurs aides financières que ce soit des aides à l’embauche d’un apprenti dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

1/ L’aide unique à l’apprentissage est ouverte aux entreprises de moins de 250 salariés ayant conclu un contrat d’apprentissage à compter du 1er janvier 2019 préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac.

Le montant maximum de cette aide varie en fonction de l’année d’apprentissage :

4 125 € pour la première année d’exécution du contrat ;

2 000 € pour la deuxième année ;

1 200 € pour la troisième année.

2/ La prime à l’embauche d’un senior en contrat de professionnalisation est une aide de 2 000 € ouverte pour l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé d’au moins de 45 ans.

3/ L’aide exceptionnelle Covid-19 est ouverte aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022. Le montant de la première année de l’aide est de 5 000 € pour le recrutement d’un alternant mineur et de 8 000 € pour celui d’un alternant majeur de moins de 30 ans et préparant un diplôme ou certification professionnelle de niveau bac+5.

L'exonération de la taxe d’apprentissage et de cotisations sociales

Sont exonérés de la taxe d'apprentissage, les auto-entrepreneurs qui recrutent un apprenti dans le cadre d’une alternance.

💡Bon à savoir : depuis 2019, la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle ont été regroupées et forment désormais la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA). Les deux taxes conservent cependant les mêmes caractéristiques.

Enfin, l’auto-entrepreneur recrutant un apprenti peut bénéficier d’une exonération totale ou partielle de ses cotisations sociales.