La convention collective de la publicité est applicable aux salariés et employeurs du secteur de la publicité.

Le code IDCC de la convention collective de la publicité est l’ IDCC 86 . Il vous permet de retrouver facilement le texte de la convention.

La convention collective de la publicité prévoit une grille de salaire plus favorable que le SMIC. Payfit vous explique ce que prévoit la CCN de la publicité en matière de rémunération.

Qu’est-ce que la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité a pour but d'organiser les relations de travail entre les employeurs et les salariés du secteur de la publicité en aménageant les règles du droit du travail.

Les éléments importants qui sont aménagés par la convention de la publicité sont notamment les salaires, les préavis, primes ou encore les absences et congés.

Ainsi, lorsque la convention collective de la publicité prévoit des salaires plus élevés que le SMIC, c’est la grille de salaire de la convention qui s’applique.

💡 Bon à savoir : il est prévu dans la convention collective de la publicité, une prime d’ancienneté afin de récompenser le travail accompli par le salarié pendant une certaine période.

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Que prévoit la convention collective de la publicité en matière de rémunération ?

Dans la convention collective de la publicité, une grille de salaire spécifique est prévue pour les salariés.

La grille de salaire de la convention collective de la publicité varie en fonction de la catégorie professionnelle des salariés.

Il est également prévu dans la convention collective de la publicité, une grille de salaire spécifique pour les salariés en contrat de professionnalisation.

* Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024, ces salariés devront se voir appliquer un salaire égal au montant du SMIC, ce dernier étant supérieur au minimum conventionnel ainsi défini. Le SMIC mensuel brut depuis le 1er novembre 2024 est de 1 801,80 €.

Grille des salaires minimums des employés, techniciens et agents de maîtrise et des cadres de la convention collective de la publicité en 2023

Types de salariés Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Employés 1 753 € 1 769 € 1 785 € 1 863 € Techniciens et agents de maîtrise 1 903 € 1 959 € 2 021 € 2 144 € Cadres 2 330 € 2 554 € 3 012 € 3 943 €

Grille des salaires minimums des contrats de professionnalisation de la convention collective de la publicité en 2023

Âge de l’alternant Titulaire d’un baccalauréat professionnel, d’un titre ou d’un diplôme professionnel de même niveau (niveaux I, II, III et IV) Autre (inférieur au niveau IV) Moins de 21 ans 65 % du salaire minimum mensuel niveau 1 (débutant) de la catégorie des employés 55 % du salaire minimum mensuel niveau 1 (débutant) de la catégorie des employés Entre 21 et 25 ans 80 % du salaire minimum mensuel niveau 1 (débutant) de la catégorie des employés 55 % du salaire minimum mensuel niveau 1 (débutant) de la catégorie des employés 26 ans et plus 85 % du salaire minimum mensuel correspondant au niveau de qualification de la fonction ; 100 % du salaire minimum mensuel à compter du 12 ème mois de présence

⚠️ Attention : après 6 mois de travail effectif, le calcul du salaire minimum pour les alternants de moins de 21 ans et les alternants entre 21 et 25 ans s'effectue sur la base du niveau 2 de la catégories des employés.

En cas de doute concernant le choix de la convention collective, le code APE (activité principale exercée) ou le code NAF (nomenclature des activités françaises) vous permet de déterminer quelle convention collective est applicable à votre entreprise.

💡 Bon à savoir : dans la convention collective de la publicité, des congés pour évènement exceptionnel (mariage, naissance, décès, etc.) sont accordés aux salariés.