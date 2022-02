Par le contrat de travail, le salarié s’engage à travailler pour le compte d’un employeur en contrepartie d’un salaire.

La conclusion du contrat de travail permet d’encadrer la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. Il existe différents types de contrats de travail qui peuvent être conclus entre un salarié et un employeur. Et, en fonction de la nature du contrat de travail, les droits et les obligations du salarié et de l’employeur vont varier.

Quels sont les différents types de contrat de travail ? Quel type de contrat de travail choisir ? PayFit vous répond.