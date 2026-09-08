Avec le développement des réseaux sociaux, le recrutement digital a connu un essor important. Celui-ci permet à une entreprise de recruter plus simplement et rapidement un salarié en utilisant internet et les outils numériques.

Le contexte actuel du recrutement : dans un environnement marqué par la pénurie de talents, la concurrence accrue entre employeurs et l'évolution des attentes des candidats, les enjeux du recrutement en 2026 nécessitent une approche structurée et réactive.

La digitalisation du processus répond directement à ces défis en permettant un sourcing plus large, une gestion optimisée des candidatures et une expérience candidat fluide. Comprendre ces enjeux aide à adapter les méthodes internes et à positionner le recrutement digital comme un véritable levier stratégique pour attirer les meilleurs profils.

Ainsi, la marque employeur joue un rôle important dans la réussite du recrutement à distance des salariés. Lorsque le recrutement digital est terminé, l’employeur doit suivre les formalités d’embauche classiques d’un nouveau salarié. Quel est le processus de recrutement digital et comment le mettre en place ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le recrutement digital ?

Le recrutement digital est une méthode de recrutement qui se réalise en recourant aux outils numériques.

Ce mode de recrutement s’effectue sur Internet, notamment grâce aux sites spécialisés en ligne ou aux réseaux sociaux. L’offre d'emploi peut cibler plus efficacement les talents dont l’entreprise a besoin.

Quels sont les avantages du recrutement digital ?

Recourir à un recrutement digital offre bien des avantages aux entreprises. Il permet notamment d’optimiser le temps consacré à la procédure recrutement et de solliciter rapidement et directement les meilleurs talents.

Un processus de recrutement rapide

Le recrutement digital permet à l'employeur de gagner du temps dans ses recherches de candidats.

En effet, grâce à la méthode du sourcing, les recruteurs peuvent mieux cibler et sélectionner les candidats en fonction des besoins de l’entreprise. Le sourcing fait partie des outils les plus efficaces pour optimiser un recrutement, et permet de dénicher rapidement les meilleurs profils pour le poste.

Un processus de recrutement direct

Le recrutement à distance simplifie le processus en éliminant les intermédiaires, souvent responsables de lenteurs inutiles. Ainsi, une entreprise peut facilement publier une annonce de recrutement sur son site internet et/ou sur les plateformes sociales afin d’attirer le plus de candidats possible.

Un processus de recrutement économe

Avec le recrutement digital, les employeurs peuvent recruter sans nécessairement passer par des cabinets de recrutement ou par les offres d’emploi des agences d'État, telles que France Travail.

Cela participe ainsi à réduire considérablement les frais liés au paiement d’honoraires d’un cabinet de recrutement. Toutefois, le recours à ces derniers est possible pour la recherche de candidats avec des compétences particulièrement pointues dans leur domaine ou des profils rares. Ainsi, par exemple, un entrepreneur spécialisé dans la finance qui recherche un profil tech expert aura sans doute besoin de passer par un cabinet de recrutement. Pour les structures manquant de ressources RH internes ou confrontées à des besoins urgents, l'externalisation du recrutement permet de déléguer tout ou partie du processus à un prestataire spécialisé.

💡 Bon à savoir : le recrutement par cooptation présente également des avantages pratiques et financiers. Cette méthode de recrutement permet aux salariés de l’entreprise de proposer des candidats à un poste.

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Quelles sont les étapes du recrutement digital ?

Les étapes d’une procédure de recrutement digital et de recrutement classique sont identiques. Seule la forme du processus de recrutement diffère.

Étape 1 : Le sourcing

Le sourcing en recrutement permet à l’employeur d’être plus actif dans ses recherches de candidats. En effet, grâce à cette technique, l’entreprise va elle-même à la quête du candidat qui correspond le mieux au poste.

Pour ce faire, le chargé de recrutement scrute les réseaux sociaux et ceux des grandes écoles ainsi que les sites professionnels dédiés à la recherche d’emploi (Indeed par exemple).

💡 Bon à savoir : recruter sur LinkedIn est une méthode de recrutement très en vogue qui peut vous permettre de dénicher des profils très spécifiques.

En parallèle et pour accélérer le processus, l’entreprise peut également publier des annonces d’emploi sur des sites spécialisés.

Étape 2 : La sélection des candidats

Lorsque le recruteur a fait son choix sur les candidats potentiels, il doit procéder à la sélection des talents. Pour structurer cette étape et comparer objectivement les profils, une fiche de recrutement permet d'évaluer chaque candidat sur des critères communs (compétences, expérience, comportement) et de faciliter la prise de décision.



Pour cela, elle contacte les candidats sélectionnés afin de suivre la procédure de recrutement digital en envoyant une convocation à l’entretien d’embauche .

Étape 3 : L'entretien d’embauche

Par la suite, le recruteur doit mener un entretien d’embauche avec les candidats sélectionnés.

Cette étape diffère dans le recrutement digital puisque l’échange est souvent mené en visioconférence par le biais d'outils de communication numériques. Les plateformes telles que Zoom, Skype, Microsoft Teams ou Google Meet sont les plus fréquemment utilisées par les entreprises pour leurs e-recrutements.

Selon la nature du poste, plusieurs sessions peuvent être nécessaires. De plus, l’employeur peut décider d’avoir un ou plusieurs entretiens en présentiel, par exemple, pour permettre au candidat de découvrir les locaux et l’ambiance de travail.

💡 Bon à savoir : avant de procéder à l'embauche, l’entreprise peut demander une prise de référence afin de s’assurer de la fiabilité des informations communiquées par le candidat. Les précédents employeurs sont contactés dans le but d'obtenir un retour d’expérience sur les compétences du candidat.