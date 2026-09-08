Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Quel est le processus de recrutement digital ?

Amira Boughaba
Mise à jour le 5 mins

Boîte à outils pour recruter facilement

Télécharger gratuitement
Sommaire

Avec le développement des réseaux sociaux, le recrutement digital a connu un essor important. Celui-ci permet à une entreprise de recruter plus simplement et rapidement un salarié en utilisant internet et les outils numériques.

Le contexte actuel du recrutement : dans un environnement marqué par la pénurie de talents, la concurrence accrue entre employeurs et l'évolution des attentes des candidats, les enjeux du recrutement en 2026 nécessitent une approche structurée et réactive.

La digitalisation du processus répond directement à ces défis en permettant un sourcing plus large, une gestion optimisée des candidatures et une expérience candidat fluide. Comprendre ces enjeux aide à adapter les méthodes internes et à positionner le recrutement digital comme un véritable levier stratégique pour attirer les meilleurs profils.

Ainsi, la marque employeur joue un rôle important dans la réussite du recrutement à distance des salariés. Lorsque le recrutement digital est terminé, l’employeur doit suivre les formalités d’embauche classiques d’un nouveau salarié. Quel est le processus de recrutement digital et comment le mettre en place ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que le recrutement digital ? 

Le recrutement digital est une méthode de recrutement qui se réalise en recourant aux outils numériques.

Ce mode de recrutement s’effectue sur Internet, notamment grâce aux sites spécialisés en ligne ou aux réseaux sociaux. L’offre d'emploi peut cibler plus efficacement les talents dont l’entreprise a besoin.

Quels sont les avantages du recrutement digital ?

Recourir à un recrutement digital offre bien des avantages aux entreprises. Il permet notamment d’optimiser le temps consacré à la procédure recrutement et de solliciter rapidement et directement les meilleurs talents.

Un processus de recrutement rapide

Le recrutement digital permet à l'employeur de gagner du temps dans ses recherches de candidats.

En effet, grâce à la méthode du sourcing, les recruteurs peuvent mieux cibler et sélectionner les candidats en fonction des besoins de l’entreprise. Le sourcing fait partie des outils les plus efficaces pour optimiser un recrutement, et permet de dénicher rapidement les meilleurs profils pour le poste.

Un processus de recrutement direct

Le recrutement à distance simplifie le processus en éliminant les intermédiaires, souvent responsables de lenteurs inutiles. Ainsi, une entreprise peut facilement publier une annonce de recrutement sur son site internet et/ou sur les plateformes sociales afin d’attirer le plus de candidats possible.

Un processus de recrutement économe 

Avec le recrutement digital, les employeurs peuvent recruter sans nécessairement passer par des cabinets de recrutement ou par les offres d’emploi des agences d'État, telles que France Travail.

Cela participe ainsi à réduire considérablement les frais liés au paiement d’honoraires d’un cabinet de recrutement. Toutefois, le recours à ces derniers est possible pour la recherche de candidats avec des compétences particulièrement pointues dans leur domaine ou des profils rares. Ainsi, par exemple, un entrepreneur spécialisé dans la finance qui recherche un profil tech expert aura sans doute besoin de passer par un cabinet de recrutement. Pour les structures manquant de ressources RH internes ou confrontées à des besoins urgents, l'externalisation du recrutement permet de déléguer tout ou partie du processus à un prestataire spécialisé.

💡 Bon à savoir : le recrutement par cooptation présente également des avantages pratiques et financiers. Cette méthode de recrutement permet aux salariés de l’entreprise de proposer des candidats à un poste.

Boîte à outils pour recruter facilement

Télécharger gratuitement

Quelles sont les étapes du recrutement digital ?

Les étapes d’une procédure de recrutement digital et de recrutement classique sont identiques. Seule la forme du processus de recrutement diffère. 

Étape 1 : Le sourcing

Le sourcing en recrutement permet à l’employeur d’être plus actif dans ses recherches de candidats. En effet, grâce à cette technique, l’entreprise va elle-même à la quête du candidat qui correspond le mieux au poste.

Pour ce faire, le chargé de recrutement scrute les réseaux sociaux et ceux des grandes écoles ainsi que les sites professionnels dédiés à la recherche d’emploi (Indeed par exemple).

💡 Bon à savoir : recruter sur LinkedIn est une méthode de recrutement très en vogue qui peut vous permettre de dénicher des profils très spécifiques.

En parallèle et pour accélérer le processus, l’entreprise peut également publier des annonces d’emploi sur des sites spécialisés.

Étape 2 : La sélection des candidats 

Lorsque le recruteur a fait son choix sur les candidats potentiels, il doit procéder à la sélection des talents. Pour structurer cette étape et comparer objectivement les profils, une fiche de recrutement permet d'évaluer chaque candidat sur des critères communs (compétences, expérience, comportement) et de faciliter la prise de décision.

Pour cela, elle contacte les candidats sélectionnés afin de suivre la procédure de recrutement digital en envoyant une convocation à l’entretien d’embauche

Étape 3 : L'entretien d’embauche 

Par la suite, le recruteur doit mener un entretien d’embauche avec les candidats sélectionnés.

Cette étape diffère dans le recrutement digital puisque l’échange est souvent mené en visioconférence par le biais d'outils de communication numériques. Les plateformes telles que Zoom, Skype, Microsoft Teams ou Google Meet sont les plus fréquemment utilisées par les entreprises pour leurs e-recrutements.

Selon la nature du poste, plusieurs sessions peuvent être nécessaires. De plus, l’employeur peut décider d’avoir un ou plusieurs entretiens en présentiel, par exemple, pour permettre au candidat de découvrir les locaux et l’ambiance de travail.

💡 Bon à savoir : avant de procéder à l'embauche, l’entreprise peut demander une prise de référence afin de s’assurer de la fiabilité des informations communiquées par le candidat. Les précédents employeurs sont contactés dans le but d'obtenir un retour d’expérience sur les compétences du candidat.

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Essayez maintenant

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les meilleurs outils pour opérer un recrutement numérique ?

Chaque recruteur peut mobiliser les outils digitaux qui lui paraissent les plus pertinents. On peut citer le logiciel ATS conçu spécifiquement pour concevoir et mener des recrutements numériques de A à Z. Ce logiciel permet notamment la gestion du sourcing, la diffusion numérique des annonces, la sélection des meilleurs candidats, etc.

La plateforme européenne EasyRecrue offre la possibilité de réaliser des entretiens vidéo différés, très utiles pour optimiser la sélection des candidats.

Aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle en recrutement, ces outils intègrent de plus en plus les avancées de l'IA au service des RH. Ces fonctionnalités avancées comprennent le tri automatique des candidatures, l'analyse de pertinence des profils et même la capacité de prédire l'adéquation culturelle des candidats avec l'entreprise, révolutionnant ainsi les méthodes traditionnelles de recrutement.

Le recrutement digital est-il adapté pour tous les postes et tous les profils ?

Dans l'absolu, rien n'empêche de recruter un plombier ou un vendeur par la voie numérique. La procédure de recrutement classique reste néanmoins plus opérationnelle pour ce type d'emploi.

Le recrutement digital trouve sa pertinence lorsqu'il se fait à l'échelle nationale ou internationale. Il est également pertinent pour les métiers du numérique nécessitant une expertise et un haut niveau de qualification (marketing digital, data communication, data analyse, cloud engineering, cybersécurité, etc.).

Un logiciel de matching des compétences permet de s'assurer que le candidat dispose bien des atouts exigés pour le poste. Pour structurer cette évaluation, le référentiel de compétences recense précisément les savoir-faire, savoirs et savoir-être requis pour chaque fonction, facilitant ainsi la rédaction des offres d'emploi et la sélection des profils adaptés.

Quels sont les inconvénients ou les difficultés d’un recrutement digital ?

Trois écueils sont fréquemment cités par les recruteurs. Le premier est la masse des données à traiter : la multiplication des annonces sur de nombreuses plateformes a pour corollaire la multiplication des candidatures. Une gestion rigoureuse est nécessaire pour ne pas laisser passer les meilleurs profils. Le deuxième inconvénient est celui de voir des candidats postuler “par principe”, sans que leur profil ou leurs talents ne correspondent au poste. Enfin, l’entretien à distance, via une plateforme de communication numérique, ne permet pas la même finesse d’évaluation qu’un échange en présentiel.

Comment mesurer l'efficacité d'un recrutement digital ?

Pour évaluer l'efficacité d'un recrutement digital, il est essentiel de suivre les KPI de recrutement adaptés : nombre de candidatures reçues, taux de conversion des annonces, délai moyen d'embauche, coût par recrutement ou encore taux d'acceptation des offres.

Ces indicateurs permettent d'identifier les canaux d'acquisition les plus performants (LinkedIn, Indeed, site carrière), d'optimiser le budget recrutement et de repérer les points de friction dans le parcours candidat. Un tableau de bord régulièrement actualisé facilite le pilotage et l'amélioration continue du processus digital.

Pour aller plus loin...

Intelligence artificielle et recrutement : usages et limites

L'intelligence artificielle en recrutement change les méthodes RH traditionnelles. Bénéfices de l'automatisation et limites de l'IA en RH : Payfit vous informe.

Lire l'article

KPI recrutement : exemples d'indicateurs RH à suivre

Les KPI de recrutement mesurent l'efficacité de chaque étape d'embauche : nombre de candidatures, délai moyen, taux de transformation, coût par recrutement.

Lire l'article

Mail de refus de candidature : modèles et conseils

Découvrez comment rédiger un mail de refus de candidature professionnel et respectueux. Voici nos conseils, bonnes pratiques et modèles prêts à l’emploi.

Lire l'article

Difficultés de recrutement : causes et solutions en 2026

Les difficultés de recrutement s'intensifient : 43,8 % des embauches sont jugées difficiles en 2026. Causes, secteurs touchés et leviers PME.

Lire l'article

Recruter un alternant : guide complet pour les employeurs

Avec 1 017 500 contrats en 2025, recruter un alternant reste une solution privilégiée par les entreprises. Quels sont les coûts, conditions et formalités ?

Lire l'article

Mener un entretien d'embauche : étapes, durée et conseils

Mener un entretien d’embauche efficace est essentiel, un recruteur réalisant en moyenne 8 entretiens pour pourvoir un poste. Conseils et exemples.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo