Quelle est la rémunération des apprentis sous Syntec ?
À retenir :
- Le contrat d’apprentissage concerne les jeunes de 16 à 29 ans, sauf exception.
- Le calcul de la rémunération d’un apprenti dépend de son âge, de son ancienneté et du diplôme préparé.
- Un apprenti sous la convention Syntec perçoit un salaire plus élevé que le minimum légal.
Toutes les entreprises du secteur privé peuvent recruter des apprentis. En effet, le contrat d’apprentissage, basé sur le principe de l’alternance, permet à un jeune de partager son temps entre son établissement de formation et le monde du travail.
Le contrat d’apprentissage est un type de contrat de travail qui assure à l’apprenti d’être rémunéré en fonction de son âge et de critères liés à son cycle d’études. Lorsqu’il est conclu dans une entreprise dont l’activité principale relève de l’ingénierie, du conseil et des services informatiques, il est, de facto, soumis, comme elle à la convention collective Syntec.
Cette dernière applique des règles spécifiques pour ses salariés, y compris pour la rémunération d’un apprenti.
Comment est fixée la rémunération d’un apprenti sous Syntec ? Quelle est la grille de salaires des apprentis ? PayFit vous répond.
Quels apprentis sont concernés par la convention collective Syntec ?
La convention collective Syntec s’applique à tous les apprentis dont le contrat d’apprentissage est conclu avec une entreprise relevant du secteur de l’ingénierie, du conseil, des services informatiques ou des bureaux d’études techniques.
Pour être concerné par Syntec, l’apprenti doit donc travailler dans une structure dont l’activité principale correspond à l’un des codes NAF/APE visés par la convention collective Syntec (IDCC 1486). Ce champ d’application est large et couvre la majorité des entreprises du secteur technologique et du conseil en France (développement logiciel, cybersécurité, data, recherche et développement, ou encore conseil en organisation et management).
Concrètement, cela signifie que :
les conditions de travail, la rémunération minimale, la progression salariale, la durée du travail et les droits spécifiques des apprentis sont fixés par la convention Syntec ;
les salaires minimums des apprentis sont déterminés en fonction de l’indice Syntec, qui évolue chaque année et selon l’âge et l’année de contrat de l’apprenti ;
les entreprises doivent respecter les dispositions Syntec pour tous les apprentis, qu’ils soient en première, deuxième ou troisième année d’apprentissage.
💡 Bon à savoir : en cas de doute sur la convention collective applicable, il suffit de vérifier le code IDCC sur le bulletin de paie ou de se référer à l’activité principale déclarée de l’entreprise.
Comment est fixée la rémunération d’un apprenti sous Syntec ?
Montants minimums légaux
La loi prévoit un revenu minimum pour chaque contrat d’apprentissage.
Il dépend :
de l’âge de l’apprenti ;
et de l’année du contrat ou du niveau de formation qu’il prépare (Bac, Bachelor, licence, Master, etc.).
En principe, la rémunération des alternants est calculée en pourcentage du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) ou du Salaire Minimum Conventionnel (SMC).
Montants sous Syntec
Les montants légaux peuvent être majorés si un accord collectif prévoit des salaires minimaux supérieurs au minimum légal.
C’est notamment le cas de la convention collective Syntec, dont la grille pour le salaire d’un apprenti offre des conditions plus avantageuses que celles fixées par le Code du Travail.
💡 Bon à savoir : recruter un apprenti peut permettre à l’employeur de bénéficier de certaines aides de l’État.
Quelle est la grille de salaires des apprentis sous Syntec ?
La convention Syntec se base sur l’âge et le niveau de formation de l’alternant pour établir sa rétribution :
pour un apprenti de moins de 21 ans, le salaire est évalué en pourcentage du SMIC ;
pour un apprenti de 21 ans et plus, la rémunération est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au SMIC.
💡 Bon à savoir : le montant du SMIC s’élève désormais à 1 801,80 € brut mensuels après sa revalorisation anticipée du 1er novembre 2024, au lieu du 1er janvier 2025.
Rémunération des apprentis de moins de 21 ans
|Année d’exécution du contrat / Niveau de formation
|Moins de 18 ans
|De 18 à 21 ans pour un niveau de formation 6 et 5 (anciennement II et III)
|De 18 à 21 ans pour un niveau de formation 7 et 8 (anciennement I)
|1ère année
|33 % du SMIC
|43 % du SMIC
|48 % du SMIC
|2ème année
|43 % du SMIC
|53 % du SMIC
|58 % du SMIC
|3ème année
|58 % du SMIC
|68 % du SMIC
|70 % du SMIC
Rémunération des apprentis de 21 ans et plus
|Année d’exécution du contrat / Niveau de formation
|De 21 et plus pour un niveau de formation 6 et 5 (anciennement II et III)
|De 21 à 25 ans pour un niveau de formation 7 et 8 (anciennement I)
|1ère année
|55 % du SMIC ou SMC *
|65 % du SMIC ou SMC *
|2ème année
|65 % du SMIC ou SMC *
|75 % du SMIC ou SMC *
|3ème année
|80 % du SMIC ou SMC *
|80 % du SMIC ou SMC *
*La base sur laquelle est calculée la rémunération des alternants est :
le SMIC pour les moins de 21 ans ;
le SMC pour ceux de 21 ans et plus s’il est supérieur au SMIC ;
le salaire le plus élevé entre le SMIC et le SMC correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage pour les plus de 26 ans.
💡 Bon à savoir : tout employeur a la possibilité de verser à ses salariés une prime liée aux performances de son entreprise avec la mise en place d’un accord d’intéressement sous Syntec. Celui-ci est aussi accessible à un apprenti au même titre que les autres collaborateurs disposant d’un contrat de travail.
Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ?
Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui offre la possibilité à un jeune en formation de suivre un cycle d’alternance. L’étudiant répartit son temps entre le Centre de Formation des Apprentis (CFA) et l’entreprise.
Ce dispositif est ouvert, hors exceptions, aux personnes âgées de 16 à 29 ans révolus et s'applique à tous les niveaux de diplôme (du CAP au Master spécialisé) et dans différents secteurs. Il permet à un apprenti d’acquérir une expérience professionnelle et de se former tout en percevant une rémunération.
⚠️ Attention : il ne faut pas confondre le contrat d’apprentissage avec d’autres contrats étudiants (stage, CIFRE, etc.) qui correspondent à des dispositifs de formation ou de recherche.
Comment est calculé le salaire d’un apprenti sous Syntec ?
Comment est calculé le salaire d’un apprenti sous Syntec ?
Le calcul du salaire d’un apprenti sous Syntec repose sur un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel selon l’âge de l’apprenti et son niveau d’études.
Comment la classification des emplois Syntec s’applique-t-elle à un apprenti ?
Comment la classification des emplois Syntec s’applique-t-elle à un apprenti ?
La grille de classification des emplois Syntec permet de définir le niveau et le coefficient de chaque poste d’une structure pour établir sa rémunération. Pour un apprenti, elle sert de référence pour déterminer le salaire minimum conventionnel applicable selon son âge, son cycle de formation (Bac, Bachelor, licence, Master) et l’année du contrat.
Quelle est la durée maximale d’un contrat d’apprentissage ?
Quelle est la durée maximale d’un contrat d’apprentissage ?
Le contrat d’apprentissage peut être à durée limitée (CDL) avec une durée comprise entre 6 mois à 3 ans. Mais il peut aussi s’agir d’un CDI d’apprentissage.
Où trouver les salaires minimaux Syntec ?
Où trouver les salaires minimaux Syntec ?
La grille de salaire Syntec figure dans l’annexe de la convention collective (publiée en ligne sur son site). Ce document permet de définir les salaires minimaux à appliquer pour les travailleurs concernés.
