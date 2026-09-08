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Comment recourir à un expert-comptable pour l’établissement des bulletins de paie ?

Amira Boughaba
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

La gestion de la paie des salariés étant un processus complexe et long, beaucoup d’employeurs optent pour l’externalisation de la paie.

Le recours à un prestataire de paie tel qu’un expert-comptable pour l’établissement d‘un bulletin de paie a de nombreux avantages. 

Qu’est-ce qu’un bulletin de paie ? Pourquoi recourir à un expert-comptable pour l’établissement d’un bulletin de paie ? Combien coûte un expert-comptable ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce qu’un bulletin de paie ? 

Au moment du versement du salaire, l’employeur doit communiquer au salarié sa fiche de paie.

Le bulletin de paie est un document sous forme de tableau récapitulatif justifiant le paiement du salaire.

Il n’est pas évident de comprendre une fiche de paie, c’est pour cela que beaucoup d'entreprises confient à un expert-comptable l’édition des bulletins de paie.

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Pourquoi recourir à un expert-comptable pour l’établissement d’un bulletin de paie ? 

Gagner du temps

Gérer la paie en entreprise est une mission qui requiert du temps et des connaissances solides en paie. 

Le recours à un expert-comptable pour l’établissement d’un bulletin de paie permet à l’employeur de gagner du temps et de se concentrer sur d’autres tâches. 

En outre, grâce à un expert-comptable pour la réalisation des fiches de paie, l’employeur bénéficie d’un suivi personnalisé tous les mois.

💡 Bon à savoir : le recours aux bulletins de paie dématérialisés permet à vos salariés d’accéder plus simplement et en toute sécurité à leurs bulletins. Pour ce faire, parallèlement à l’accompagnement par votre expert-comptable, vous pouvez utiliser un logiciel de paie pour transmettre les bulletins de paie à vos salariés.

Réaliser les déclarations sociales

Le processus de paie comprend l'établissement de fiches de paie, mais également la réalisation de certaines déclarations sociales. 

Vous n’avez plus à vous inquiéter, grâce à votre expert-comptable, des bulletins de paie et des déclarations sociales seront réalisées dans les temps et sans erreurs.

En effet, l’expert-comptable a pour mission de réaliser les déclarations sociales obligatoires notamment la déclaration sociale nominative (DSN).

Être conforme à la législation

Faire appel à un expert-comptable pour l’établissement d’un bulletin de paie permet à l’employeur de s’assurer que les bulletins de paie sont conformes au Code du travail.

En effet, l’établissement d’une fiche de paie doit respecter certaines formalités. 

Un expert en fiche de paie a pour mission de s’assurer que toutes les mentions obligatoires du bulletin de paie sont bien présentes. 

💡 Bon à savoir : recourir à un expert-comptable pour la réalisation des bulletins de paie vous permet d’être conforme aux dispositions du RGPD relatives aux bulletins de paie.

Combien coûte un expert-comptable pour un bulletin de paie ?

Bien que recourir à un expert-comptable pour les bulletins de paie soit pratique, cela a un coût pour l’entreprise.

Le coût d’un expert-comptable pour l’établissement des bulletins de paie dépend de certains facteurs tels que l’effectif de l’entreprise et les prix proposés par le cabinet comptable. 

Le tarif d’un bulletin de paie fait par un expert-comptable varie d’une entreprise à l’autre selon les services proposés.

En effet, certaines entreprises proposent un logiciel de paie qui permet de bénéficier d’une automatisation de la paie.

Généralement, le tarif d’une fiche de paie par un comptable peut aller de 25 à 35 €.

💡 Bon à savoir : vous avez la possibilité de changer d’expert-comptable dès lors que vous respectez les conditions de résiliation de la lettre de mission.

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