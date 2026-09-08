La convention collective de la publicité concerne toutes les entreprises de la publicité et assimilées.

En fonction de la convention collective applicable dans l’entreprise, des avantages peuvent être accordés aux salariés. Par exemple, la convention collective de la publicité permet l’octroi de congés exceptionnels aux salariés.

Qu’est-ce que la convention collective de la publicité ? Quels sont les congés prévus par la convention collective de la publicité ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité est le texte qui régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs du secteur d’activité de la publicité.

Les règles prévues par la convention collective de la publicité s'appliquent lorsqu’elles sont plus favorables que celles du Code du travail.

Ainsi, dans certains domaines tels que la rémunération, il est prévu dans la convention collective de la publicité, une grille de salaires plus avantageuse que le salaire minimum de croissance (SMIC).

💡 Bon à savoir : l'identifiant de la convention collective de la publicité, à savoir l’ IDCC 86 , vous permet de retrouver le texte de la convention.

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Quels sont les congés prévus par la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité prévoit des congés annuels pour les parents ainsi que des congés exceptionnels pour événements familiaux.

Congés annuels des parents

La convention collective de la publicité prévoit des congés annuels pour les salariés, homme ou femme, qui ont des enfants à charge :

les salariés de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge ;

les salariés de plus de 21 ans et ayant au moins 3 enfants à charge bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires.

Par ailleurs, il existe un congé pour la rentrée scolaire dans la convention de la publicité. Ainsi, les salariés ayant des enfants vivant dans le foyer peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel de 1/2 journée à l’occasion de la rentrée scolaire.

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Dans la convention collective de la publicité, des congés exceptionnels sont accordés aux salariés lorsqu’un événement familial survient.

➡️ Congés pour mariage

À l’occasion de leur mariage, les salariés de la convention de la publicité bénéficient d’un congé exceptionnel d’une durée de 1 semaine.

Les salariés peuvent également bénéficier d’un congé exceptionnel pour célébrer le mariage de leurs proches :

de 2 jours pour le mariage d’un enfant ;

de 1 jour pour le mariage d’un frère ou d’une sœur.

➡️ Congés pour naissance

En cas de naissance, les salariés peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel en plus des congés classiques de maternité et paternité.

La durée du congé exceptionnel est de :

3 jours lorsqu’il s’agit d’un 1er enfant ;

4 jours à partir du 2ème enfant (l’aîné doit avoir moins de 16 ans et vivre au foyer).

💡 Bon à savoir : il est prévu dans la convention collective de la publicité pour les congés de maternité une durée totale de 18 semaines.

➡️ Congés pour décès

En cas de décès d’un proche du salarié, un congé exceptionnel lui est accordé en fonction du lien de parenté qui unissait le salarié au défunt.

Dans la convention collective de la publicité, en cas de décès, la durée du congé exceptionnel est de :

1 semaine pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant ;

3 jours pour le décès d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent ;

2 jours pour le décès d’un frère, d’une sœur, d’un grand-parent, d’un petit-enfant.

➡️ Congés pour baptême, communion solennelle ou cérémonie similaires

La convention collective de la publicité prévoit un congé exceptionnel de 1 jour pour le baptême, la communion solennelle ou une cérémonie similaire d’un :

descendant ;

frère ou d’une soeur ;

neveu ou d’une nièce ;

filleul(e).

➡️ Congés pour déménagement

Un congé exceptionnel est accordé aux salariés de la convention collective de la publicité en cas de déménagement. La durée du congé exceptionnel pour déménagement du salarié est de 1 jour.

Tableau récapitulatif des congés exceptionnels sous la convention collective de la publicité

Évènement exceptionnel Sujet Durée du congé Mariage Salarié 1 semaine Enfant 2 jours Frère ou soeur 1 jour Naissance 1er enfant 3 jours À partir du 2ème enfant (l’aîné doit avoir moins de 16 ans et vivre au foyer) 4 jours Décès Conjoint 1 semaine Enfant 1 semaine Père, mère 3 jours Beau-parent 3 jours Frère ou soeur 2 jours Grand-parent 2 jours Petit-enfant 2 jours Baptême, communion solennelle ou cérémonie similaire Descendant, frère, soeur, neveu, nièce, filleul(e) 1 jour Déménagement - 1 jour Rentrée scolaire Parent d’enfants vivant dans le foyer 1/2 jour

💡 Bon à savoir : dans la convention collective de la publicité, une prime d’ancienneté est prévue pour récompenser le travail des salariés après un certain laps de temps dans l'entreprise.