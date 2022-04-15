La convention collective des HCR (hôtels, cafés, restaurants) s’applique aux entreprises dont l’activité principale est l’hébergement, la fourniture de repas, de boissons ou de services associés.

Du fait de la nature de leur activité, les salariés des HCR sont plus particulièrement exposés aux risques professionnels dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration.

C’est pour cela que l’employeur est tenu d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) afin de prévenir ces risques et leurs conséquences sur les salariés en HCR.

Qu’est-ce que le document unique d’évaluation des risques en HCR ? Pourquoi et comment établir un DUERP en HCR ? On vous explique.

Qu’est-ce que le DUERP en HCR ?

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) est un document obligatoire pour l’entreprise .

Dans ce document, l’employeur doit renseigner tous les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.

Dans le cadre du DUERP en HCR, l’employeur doit lister l’ensemble des risques et dangers auxquels sont exposés les salariés en hôtellerie et en restauration.

Par exemple, le DUERP en restauration peut contenir les risques liés aux chutes dans un escalier ou encore à l’utilisation de matériel de découpe ou de cuisson.

💡 Bon à savoir : l'identifiant de la convention collective HCR est l’ IDCC 1979 . Ce code IDCC vous permet de retrouver facilement le texte de la convention HCR.

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Pourquoi établir un DUERP en HCR ?

L’établissement d’un DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) en restauration et en hôtellerie permet d’évaluer et de prévenir ces risques professionnels.

Évaluation des risques professionnels

Au même titre que le document unique d’évaluation des risques en restauration rapide , le DUERP en HCR permet à l’employeur d’évaluer l’ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés des hôtels, cafés et restaurants.

L’évaluation des risques consiste pour l’employeur à étudier, identifier et classer les dangers que peuvent encourir les salariés.

Prévention des risques professionnels

Le DUERP en restauration et en hôtellerie permet à l’employeur, après identification des risques, de procéder à leur prévention.

Pour cela, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires dans son établissement. Ces mesures peuvent consister à :

supprimer le danger afin d’éviter tout risque ;

utiliser un matériel de protection ;

adapter le travail aux salariés ;

prendre en compte les évolutions technologiques ;

remplacer les équipements et produits défectueux ;

informer et former les salariés aux risques et mesures de prévention.

Le Code du travail et la convention collective applicable ne prévoient pas de modèle de DUERP en HCR spécifique. Toutefois, certaines conditions doivent être respectées.

Forme du DUERP

L’établissement d’un DUERP en HCR doit respecter 3 exigences de forme :

créer un support unique ;

faciliter le suivi du processus de prévention des risques en rassemblant les résultats de l’évaluation des risques ;

retranscrire les résultats de l’évaluation sur un support papier ou informatique.

Le DUERP en HCR doit pouvoir être accessible et consulté par :

les salariés ;

les membres du CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;

le médecin du travail ;

les agents de l’inspection du travail ;

les agents des services de prévention de la Carsat.

Contenu du DUERP

Le document unique d’évaluation des risques professionnels en HCR doit obligatoirement comporter :

un inventaire des dangers ;

le résultat de l'évaluation des risques ;

une liste des actions de prévention des risques.

Par ailleurs, l’employeur doit mettre à jour ce document :

au moins 1 fois par an ;

lors de toute de décision d’aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés de l’entreprise ;

lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

💡 Bon à savoir : l’employeur a l’obligation de conserver le DUERP en HCR pendant une période de 40 ans à compter de la date d’établissement du document.

Quelles sanctions en cas d'absence ou de défaut de mise à jour du DUERP en HCR ?

Le secteur de l'hôtellerie-restauration cumule plusieurs facteurs de risques (chutes, coupures, brûlures, charges lourdes, risque routier). L'inspection du travail y est particulièrement attentive, et les sanctions viennent d'être considérablement durcies.

En cas d'absence de DUERP ou de défaut d'actualisation, l'employeur s'expose à :

une contravention pénale de 1 500 € (3 000 € en récidive) ;

une amende administrative pouvant atteindre 4 000 € par salarié concerné (doublée à 8 000 € en cas de récidive), créée par l'article 48 de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales adoptée le 11 mai 2026.

💡 Bon à savoir : programmer la mise à jour du DUERP HCR au moins une fois par an et après chaque changement d'organisation reste le meilleur réflexe pour rester serein face à un contrôle.

Tableau des principaux risques et mesures de prévention en HCR

Principaux risques et dangers encourus par les salariés en HCR Mesures et actions de prévention Chutes dans les cuisines, réserves, escaliers, etc Sécuriser les escaliers ; équiper les salariés de chaussures antidérapantes Blessures liées à l’essuyage manuel des verres ; l’utilisation de matériel de découpe et cuisson Gants anti-coupures, masques ; supprimer l’essuyage manuel en installant des lave-verres ; réhausser et adapter la profondeur bacs pour les plongeurs Problèmes de santé liés à l’utilisation de produits nettoyants irritants Utiliser des produits non toxiques ; privilégier le nettoyage à la vapeur Accidents routiers lors des livraisons Contrôler et entretenir régulièrement les véhicules de livraison ; veiller aux bonnes conditions de circulation