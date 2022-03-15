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Comment bien recruter sur LinkedIn ?

Anaëlle Babled
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

Avec le développement du recrutement digital, de plus en plus d’entreprises et de cabinets de recrutement ont recours aux réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour recruter des candidats.

Recruter sur LinkedIn est une méthode de recrutement simple et efficace qui est très appréciée par les recruteurs.

Pourquoi recruter sur LinkedIn ?

Les recruteurs utilisent de plus en plus le réseau professionnel LinkedIn, pour trouver le candidat idéal.

Le recrutement sur LinkedIn permet au recruteur qui n’a pas trouvé le profil recherché pour un poste de contacter facilement et gratuitement un candidat potentiel. 

Recruter sur LinkedIn permet, en outre, d’aller directement à la recherche du candidat et d’anticiper les besoins de l’entreprise. 

À l’aide de la barre de recherche, le recruteur peut faire une recherche en tapant un mot-clé, le nom du poste ou encore le type de contrat recherché.

💡 Bon à savoir : une entreprise peut également recourir à la cooptation pour le recrutement de salariés. À noter que ces deux méthodes de recrutement par cooptation et sur LinkedIn peuvent se compléter. 

Comment définir une politique de recrutement sur LinkedIn ?

La définition d’une politique de recrutement est essentielle dans un processus de recrutement. 

Ainsi, avant de recruter sur LinkedIn, il faut bien définir le profil de compétences du poste recherché telles que l’intitulé et les missions du poste. 

En outre, il est nécessaire de définir les qualités et compétences requises chez un candidat pour occuper le poste.

Il est important d’indiquer clairement quelles sont les attentes et les valeurs de l’entreprise afin d’identifier rapidement les candidats intéressés. 

💡 Bon à savoir : pour réussir ce type de recrutement digital, il est important pour l’entreprise de bien entretenir sa marque employeur.

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Quelles sont les étapes pour recruter sur LinkedIn ? 

Étape 1 : Créer un compte pour l’entreprise

La création d’une page LinkedIn de l’entreprise est importante, car elle permet aux candidats de se renseigner sur l’entreprise en quelques clics. 

Il est conseillé d’actualiser la page régulièrement et de publier du contenu attractif afin de la rendre visible par les candidats. 

Par exemple, la page peut contenir des posts sur l’actualité de l’entreprise, des articles d’information liés à l’activité de l’entreprise, des annonces de recrutement ou encore les annonces de lancement des nouveaux produits. 

Étape 2 : Publier une offre d’emploi sur LinkedIn 

Afin de donner plus de visibilité à votre recherche de candidats, vous pouvez publier une annonce de recrutement directement depuis la page LinkedIn de l’entreprise.

Pour publier une offre d’emploi sur LinkedIn, il est nécessaire d’inclure des mots-clés pertinents

Par exemple, le post de recrutement LinkedIn peut contenir les informations relatives au poste, au type de contrat, à la localisation, etc. 

Plus le post LinkedIn de recrutement est partagé, plus cela permet d'attirer des candidats.

Étape 3 : Rechercher des candidats 

Lorsque les profils qui ont candidaté ne correspondent pas à ce que l’entreprise recherche ou lorsqu’il n’y a pas suffisamment de candidatures, vous pouvez directement aller à la recherche d’un candidat.

Pour ce faire, vous pouvez taper dans la barre de recherche des mots-clés en lien avec le poste et le profil recherché. 

Vous pouvez établir votre recherche en utilisant les filtres disponibles comme la localisation, les offres d’emploi, les personnes, les écoles, etc. 

💡 Bon à savoir : l'employeur peut recourir à l’option payante LinkedIn Recruiter qui offre des fonctionnalités plus poussées que le simple LinkedIn.  

Étape 4 : Contacter directement le candidat 

Le recruteur peut envoyer au candidat repéré un message pour le recruter sur LinkedIn dans lequel il présente l’entreprise, le poste et lui propose de s’entretenir si le candidat est intéressé. 

Il est recommandé de contacter le candidat directement depuis le compte recruteur LinkedIn plutôt que depuis le compte de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : avant d’embaucher le candidat, vous pouvez envoyer un message directement sur LinkedIn à la personne désignée par le candidat pour réaliser une prise de référence

Comment automatiser efficacement son recrutement sur LinkedIn ? 

L'automatisation peut devenir un véritable atout pour gagner en efficacité dans votre processus de recrutement sur LinkedIn. Au-delà de la simple recherche manuelle de candidats, les outils d'automatisation permettent aujourd'hui d'industrialiser intelligemment le processus tout en maintenant une approche sur-mesure et adaptée à chaque profil.

Les solutions spécialisées dans l’automatisation du recrutement transforment en particulier la manière dont les recruteurs utilisent LinkedIn en leur permettant de :

  • rendre automatique la recherche et l'identification des profils pertinents via LinkedIn Sales Navigator ;

  • déployer des séquences de messages personnalisés pour une première prise de contact ;

  • suivre et analyser les performances des campagnes de recrutement ;

  • gérer une base de données de candidats qualifiés.

💡 Notre conseil : privilégiez une stratégie hybride en automatisant les premières étapes de sourcing, tout en conservant une approche humaine dès qu'un candidat montre de l'intérêt pour le poste.

Vous pourrez ainsi vous concentrer sur les aspects stratégiques comme les entretiens, la sélection finale des candidats ou encore le développement de votre marque employeur.

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