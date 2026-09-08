Seheno Randriamanantena
Juriste Rédacteur en Droit social chez Payfit
CDD à objet défini : conditions et rédaction
Avant d’opter pour le CDD à objet défini, il est capital de savoir quand et comment l’utiliser. N’hésitez pas à lire notre fiche pratique qui y est dédiée.
Parrainage en entreprise : objectif et mise en place
Le parrainage en entreprise consiste à désigner un parrain ou un buddy pour accompagner le nouvel embauché lors de son intégration.
Contributions dues par l’employeur : définitions et calculs
Il existe plusieurs types de contributions dues par l’employeur (forfait social, versement transport, etc.). Retrouvez les détails avec Payfit.
Contrat d’extra : conditions et conclusion
Si vous souhaitez faire appel à des salariés ponctuels, pensez au contrat d’extra ! Découvrez les points essentiels à connaître sur le contrat d’extra.
DPAE pour un stagiaire : quelles obligations ?
Employeurs, vous souhaitez recruter un stagiaire et vous vous interrogez sur la DPAE d’un stagiaire ? Payfit vous éclaire.
Erreurs sur les notes de frais : liste et sanctions
Comment éviter les erreurs sur les notes de frais ? Découvrez les erreurs fréquentes, les plafonds, et nos conseils pour un remboursement conforme à l’URSSAF.
Faire une note de frais : mentions et modèle
Il est essentiel de savoir comment faire une note de frais pour pouvoir rembourser les frais professionnels de ses salariés. Payfit vous accompagne.
Forfait jour HCR : décryptage
Conditions d’éligibilité, mise en place, obligations légales et protection des salariés, Payfit vous dévoile tout sur le fonctionnement du forfait jours HCR.
Trouver son expert-comptable en ligne ou sur place
Comment trouver un bon expert-comptable ? Plus qu’un gestionnaire de paie, profitez de ses conseils financiers et juridiques pour développer votre entreprise.
Contrat de travail : guide de rédaction
Maîtrisez la rédaction de vos contrats de travail : types de contrats, obligations légales et procédures de modification. Guide complet et bonnes pratiques.
Motifs de CDD : quelles conditions à respecter ?
Motifs de CDD : dans quels cas peut-on conclure un contrat à durée déterminée ? Conditions pour l'employeur, durées, ruptures, Payfit vous explique tout.
Prime d'ancienneté dans la convention collective publicité
Employeurs, vous vous demandez ce que prévoit la convention collective de la publicité sur la prime d'ancienneté ? Payfit vous répond.
Code NAF de la restauration rapide : tout savoir
Employeurs, connaissez-vous le code NAF de la restauration rapide ? Payfit vous donne le code et vous explique son utilité.
Prime d'ancienneté : comment la calculer ?
À quoi sert la prime d'ancienneté ? Comment la calculer en fonction du contrat de travail ou de la convention collective ? Payfit répond à vos questions.
Extra HCR : l’emploi ponctuel en hôtellerie-restauration
Recruter un extra selon la convention HCR ? Payfit vous explique tout : conditions, rédaction de contrat, rémunération, obligations et bonnes pratiques.
Cotisations mutuelle : quelles obligations ?
Cotisations mutuelle : découvrez avec les experts en ressources humaines Payfit toutes les obligations de l’employeur concernant la mutuelle d’entreprise.
Temps partiel sous Syntec : quelles sont les règles ?
Un salarié qui a une durée de travail inférieure à celle précisée par la convention Syntec est à temps partiel. Découvrez les règles qui l’encadrent.
Clause de non-concurrence contrat de travail : guide
L’un de vos collaborateurs quitte vos effectifs ? Pour qu’il ne compromette pas vos intérêts légitimes, découvrez un exemple de clause de non-concurrence.
Échelon dans la restauration rapide : définition et tableau
La classification des emplois se fait par échelon dans la restauration rapide. Découvrez les critères et grille de classification et les règles du changement d'échelon.
Recruter un salarié : salarié étrangé, stagiaire et alternant
Pour recruter un salarié, il est nécessaire de respecter les dispositions qui l’encadrent. Celles-ci peuvent différer selon le type de salarié embauché.
Taxes dues par l’employeur : champ d’application et calcul
L’employeur doit s’acquitter de différentes taxes : taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, taxe OFII… Payfit fait le point.
Mutuelle obligatoire en entreprise : participation employeur
Vous êtes employeur ? Vous travaillez dans le privé ? Payfit vous explique vos droits et obligations concernant la mutuelle obligatoire en entreprise.
Convention collective des prestataires de services : guide
Convention collective des prestataires de services : découvrez ses avantages et ses spécificités, grille de salaires, indemnités et congés payés.
Embauche d'un salarié en association de loi 1901 : le guide
Vous souhaitez embaucher un salarié dans votre association loi 1901 ? Découvrez les différentes formalités à suivre.
Logiciel de paie pour TPE : lequel choisir ?
Employeur, si vous recherchez une solution pour la gestion de votre paie, pensez au logiciel de paie pour les TPE. Payfit vous informe.
Mutuelle d’entreprise en cas de CDD : garanties et dispense
Vous avez besoin d’informations sur la mutuelle d’entreprise en cas de CDD ? Découvrez les points essentiels à connaître grâce à Payfit !
Conclusion du contrat de travail : toutes les étapes
Le contrat de travail acte l’existence de la relation de travail entre l’employeur et le salarié. Découvrez les étapes de sa conclusion.
Prime sur objectif : définition, calcul et litiges
Payfit vous éclaire sur la prime sur objectif. Vous saurez tout sur son calcul, sa distribution parmi les salariés et les critères des objectifs à remplir.
ETAM sous Syntec : classification, salaire et préavis
En tant qu’employeur sous Syntec, vous devez vous aligner aux règles concernant les ETAM sous Syntec. Découvrez-les avec l’aide de Payfit.
IDCC 2098 : convention collective prestataires de services
L’IDCC 2098 correspond à l’identifiant de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire. Faîtes le point avec Payfit.
Rémunération d’un salarié en association : les règles
En tant qu’association, il est essentiel de savoir comment rémunérer un salarié afin de se conformer à la loi. Décryptage.
Grille de salaires prestataires de services : montants 2026
Grille de salaires prestataires de services : prévue par la convention collective, elle définit les différents niveaux et les salaires minimaux à respecter.
Assurance télétravail : les éléments essentiels à connaître
Assurance télétravail : quelles garanties pour protéger votre entreprise ainsi que vos salariés ? Découvrez les bonnes pratiques pour agir efficacement.
Prime de panier : comment ça marche ?
Prime de panier : voici les conditions pour en bénéficier en 2025, les montants exonérés, le calcul selon l’activité et les obligations de l’employeur.
Indemnité de licenciement Syntec : tout savoir
Indemnité de licenciement sous Syntec : calcul, montants et comparaison avec l'indemnité légale. Toutes les formules pour ETAM et cadres expliquées.
Registre de paie : définition et utilisation
Le registre de paie était l’un des registres obligatoires à avoir en entreprise. Découvrez comment ce qu'il en est aujourd'hui.
Maladie dans la convention collective prestataires de services
La convention collective des prestataires de services prévoit des règles particulières en cas de maladie. Découvrez lesquelles avec Payfit.
Prévoyance d’entreprise : obligations et fonctionnement
La prévoyance d'entreprise protège les salariés contre les risques graves, avec des règles spécifiques pour les cadres. Explications.
Prime annuelle : attribution et montant
Prime annuelle : vous souhaitez fidéliser et motiver vos salariés ? Avec les experts Payfit, découvrez tout sur l'attribution et le montant de cette prime.
Prime d’assiduité : calcul et modalités de versement
Prime d'assiduité : découvrez comment encourager la présence des salariés. Calcul, versement et cadre légal de cette prime facultative en 2025.
Date d’embauche : quelles modalités et enjeux ?
La date d’embauche indique le jour à partir duquel le candidat recruté commence à travailler. Découvrez les modalités de sa fixation et ses enjeux.
Expert en fiche de paie : que doit-il vérifier ?
Quelles sont les solutions lorsqu’on souhaite faire appel à un expert en fiche de paie ? Quels éléments évalue-t-il pour assurer la conformité des documents ?
Bulletin de paie du contrat de professionnalisation : le guide
Si vous comptez embaucher un alternant, il est nécessaire de savoir comment faire un bulletin de paie pour un contrat de professionnalisation.
Arrêt maladie dans la convention collective de la publicité
Employeurs dans la publicité, votre convention collective prévoit des règles particulières en cas d’arrêt maladie. Découvrez lesquelles avec Payfit.
Clause de confidentialité contrat de travail : exemple
La rédaction d'une clause de confidentialité conforme vous permet de protéger les résultats de votre entreprise, ses techniques et son savoir-faire. Exemple.
Notes de frais de restaurant : rédaction et comptabilisation
Simplifiez la gestion de la paie avec Payfit : découvrez tout sur les notes de frais de restaurant, de leur rédaction à la justification et comptabilisation.
Aide unique à l'apprentissage : montant et conditions
Employeurs, n’hésitez pas à recruter un apprenti. Vous pouvez bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage. Découvrez sous quelles conditions.
Internalisation de la paie : procédure, coût et avantages
Découvrez comment internaliser la paie dans votre entreprise : étapes clés, choix du logiciel, coûts et bénéfices pour une gestion personnalisée des salaires.
Contrat de travail dans la restauration rapide : le guide
Le contrat de travail dans la restauration rapide doit répondre aux exigences légales et conventionnelles. Découvrez lesquelles.
Préavis sous Syntec : les différents délais à respecter
Employeur, il est indispensable de vous renseigner sur le préavis prévu dans la convention Syntec. Payfit vous aide dans cette démarche.
Heures supplémentaires en restauration rapide : tout savoir
Heures supplémentaires en restauration rapide : règles, majoration, calculs... Payfit vous explique tout sur cette variable de paie encadrée par convention.
Contrat de stage : la boîte à outils
Pour remplir un contrat de stage, il convient de suivre quelques étapes indispensables. Cette fiche pratique élaborée par Payfit se propose de vous y aider.
Mutuelle d'entreprise et contrat de professionnalisation
Employeurs, connaissez-vous les règles applicables en matière de mutuelle d’entreprise et de contrat de professionnalisation ? Faîtes-le point avec Payfit.
Justificatifs de notes de frais : validité et conservation
Les justificatifs de notes de frais constituent un élément essentiel dans le processus de remboursement des notes de frais. Faites le point avec Payfit.
Indemnités kilométriques sous Syntec : tout savoir
Employeur, découvrez ce que prévoit la convention collective des bureaux d’études techniques ou la Syntec sur les indemnités kilométriques avec Payfit.
Convention collective commerces de détail non alimentaires
Découvrez quand et comment appliquer la convention collective des commerces de détail non alimentaires. On fait le point sur les dispositions phares.
Amplitude horaire dans la restauration rapide : le calcul
Employeurs dans le secteur de la restauration rapide, il est nécessaire de respecter l’amplitude horaire de vos salariés. Découvrez comment.
Numérisation de la fiche de paie : utilité et règles applicables
Employeur, la numérisation des fiches paie est une pratique permettant de simplifier l’élaboration des bulletins de salaire. Informez-vous avec Payfit.
Prime de fin de stage étudiant : définition et calcul
La prime de fin de stage permet à l’employeur d’inciter et de motiver le stagiaire à s’investir dans ses tâches jusqu’à l’issue du stage.
Prime de première embauche : les aides alternatives
Vous venez d’embaucher votre premier salarié ? Les experts en RH Payfit font le point sur les aides de première embauche et exonérations fiscales.
Prévoyance HCR : les obligations en hôtellerie-restauration
Découvrez dans cet article comment fonctionne la prévoyance HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants), les taux et seuils légaux, les droits et obligations.
Application de notes de frais : fonctionnalités et prix
Si vous cherchez une solution pour la gestion des notes de frais de vos salariés, pensez aux applications de notes de frais. Faîtes le point avec Payfit.
Mutuelle d’un apprenti : obligation, dispense et garanties
Si vous avez des questions sur la mutuelle d’entreprise d’un apprenti (obligation, dispense, garanties, etc.), faîtes le point avec Payfit !
Contrat à mi-temps : fonctionnement et obligations en 2026
Vous envisagez de proposer ou d’accepter un contrat à mi-temps ? Règles, durée, rédaction... Guide complet sur le contrat de travail à temps partiel en 2026.
IDCC 86 : convention des entreprises de la publicité
L’IDCC 86 représente l’identifiant de la convention collective des entreprises de la publicité. Découvrez son contenu avec Payfit.
Durée de conservation des fiches de paie : règles employeur
La durée de conservation des fiches de paie par l’employeur est la période pendant laquelle l’employeur garde les bulletins de paie de ses salariés.
DPAE tardive : quels sont les risques encourus ?
La DPAE est une procédure déclarative d’embauche simplifiée. Celle-ci doit toutefois être effectuée dans un certain délai pour éviter les sanctions.
Cadres Syntec : classification et salaires 2026
Employeur, prenez connaissance des dispositions applicables aux cadres dans la convention collective des bureaux d’études techniques ou la Syntec.
CDI ou CDD : choisir le bon contrat de travail
Le CDI et le CDD sont les contrats auxquels ont le plus recours les employeurs. Tour d’horizon des spécificités, avantages et inconvénients.
Signature électronique d’un contrat de travail : tout savoir
La signature électronique d’un contrat de travail est un procédé juridique qui permet d’identifier les parties et prouver leur consentement, sans recours au papier.
Prévention des risques psychosociaux (RPS) : obligations
Prévention des risques psychosociaux : obligations employeur, facteurs RPS et nouveau défi de la désattention au travail. Le guide 2026 pour agir.
CDD d’usage : quelles sont les conditions pour l’utiliser ?
CDD d’usage : comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses différences avec les autres types de CDD ? Pour quels secteurs d’activité est-il réservé ? Explication.
Contrat de travail : quelles mentions obligatoires en 2026 ?
Découvrez les mentions obligatoires à inclure selon le type de contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel) en 2026 et les risques en cas d'oubli.