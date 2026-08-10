Recruter un salarié peut devenir une nécessité pour les entreprises en pleine croissance.

Pour recruter un salarié, il est nécessaire de respecter un certain nombre de dispositions. En fonction de la situation du salarié recruté, certaines spécificités et formalités peuvent différer.

Quelles sont les formalités pour recruter un alternant ? Comment recruter un stagiaire ? Comment recruter un cadre ? Comment embaucher un travailleur étranger ? Comment procéder au recrutement d’un salarié en situation de handicap ? PayFit vous éclaire.

Comment recruter un alternant ?

Vous avez la possibilité de recruter un alternant pour vous accompagner dans votre croissance.

L'alternance peut prendre la forme d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

Les bénéficiaires du contrat d’apprentissage sont les jeunes ayant entre 16 à 25 ans et les travailleurs handicapés de plus de 25 ans. On parle alors d’apprenti.

💡 Bon à savoir : lorsque vous recrutez un apprenti , vous devez vous assurer que celui-ci prépare un diplôme de l’enseignement secondaire (baccalauréat professionnel, etc.) ou supérieur (brevet de technicien supérieur, etc.).

Concernant le contrat de professionnalisation, sont concernés :

les jeunes âgés de 16 à 25 ans ;

les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans ;

les bénéficiaires du RSA ;

les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ;

les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ;

les bénéficiaires du contrat d’insertion.

💡 Bon à savoir : la rémunération d’un alternant correspond à un pourcentage du SMIC.

Recruter un stagiaire est une occasion pour vous de transmettre vos connaissances, votre expérience et vos valeurs.

Comme le stagiaire n’est pas un salarié, il n’y a pas de contrat de travail à conclure.

Les parties doivent signer une convention de stage.

💡 Bon à savoir : la durée maximale du stage est de 6 mois.

Au cours de la vie de votre entreprise, vous pourriez être amener à recruter un cadre.

Le recrutement d'un cadre est très important puisque ce sont des salariés qui disposent de hautes compétences et qui se verront attribuer d’importantes responsabilités. C'est pour cette raison que le recrutement d'un cadre est un long processus puisqu'on estime la durée moyenne du recrutement à 11 semaines.

De plus, l'entretien d'embauche devra faire ressortir les compétences du cadre tant d'un point de vue techniques que comportementales. L'utilisation d'une grille d'entretien pourrait être judicieux afin de comparer les différents candidats et choisir celui qui se rapproche le mieux des valeurs de votre entreprise.

💡 Bon à savoir : l'employeur peut s'aider d'une grille d'entretien d'embauche pour s'assurer de poser toutes les questions et pour comparer les candidats selon la même base.

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Pour pouvoir pourvoir le poste, vous avez la faculté d’ embaucher un salarié étranger .

Il est nécessaire de savoir qu’il existe trois cas de figure, soit le salarié étranger :

est un citoyen européen : dans ce cas, il faudra vérifier sa carte d’identité ;

n’est pas un citoyen européen et réside déjà en France : il conviendra de vérifier que son titre de séjour est valide ;

n’est pas un citoyen européen et ne réside pas en France : il sera nécessaire d’effectuer une procédure d’introduction d’un salarié étranger.

En tant qu’employeur, vous devez faire attention à ces règles particulières.

Si votre entreprise ou votre association compte au moins 20 salariés, vous avez l’obligation d’ embaucher des travailleurs handicapés .

Ils doivent représenter 6 % de l’effectif total de l’entreprise.

Sont concernés :

les travailleurs bénéficiant de la RQTH ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

les travailleurs assimilés handicapés (victimes d’accident du travail percevant une rente pour incapacité permanente égale à 10 %, etc.).

Le recrutement de ces travailleurs nécessite souvent des aménagements du poste de travail. Il est important de les anticiper pour permettre au salarié de bénéficier des meilleures conditions de travail possibles dès son arrivée.

💡 Bon à savoir : vous pouvez obtenir une aide financière auprès de l’Agefiph.